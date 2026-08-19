Πρέβελη: 20 ημέρες μετά την πύρινη λαίλαπα, η ζωή επιστρέφει στους καμένους φοίνικες

Snapshot Είκοσι ημέρες μετά την πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου, νέα βλάστηση εμφανίζεται στους καμένους φοίνικες της Πρέβελης.

Η φωτιά επηρέασε περίπου 7.600 στρέμματα στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης, με σημαντικό μέρος του φοινικοδάσους να διασώζεται.

Η Δασική Υπηρεσία παρακολουθεί συνεχώς την αναγέννηση της βλάστησης και τη σταθερότητα του εδάφους στις καμένες εκτάσεις.

Η προστασία της περιοχής από ανθρώπινες παρεμβάσεις και φαινόμενα διάβρωσης είναι κρίσιμη για την οικολογική αποκατάσταση.

Το φοινικόδασος της Πρέβελης έχει αποδείξει την ανθεκτικότητά του, καθώς η φυσική αναγέννηση έχει ήδη ξεκινήσει. Snapshot powered by AI

Ελπιδοφόρα είναι τα πρώτα μηνύματα από το φοινικόδασος της Πρέβελης, καθώς μόλις 20 ημέρες μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 29ης Ιουλίου, η ζωή αρχίζει να επιστρέφει στους καμένους φοίνικες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Δασών και της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Κρήτης, κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν την Τρίτη στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι νέα, τρυφερή βλάστηση ξεπροβάλλει ήδη από τις κορυφές των περισσότερων καμένων κορμών.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία αποκατάστασης ενός από τα σημαντικότερα και πλέον αναγνωρίσιμα φυσικά οικοσυστήματα της Κρήτης. Παρά το βαρύ αποτύπωμα της φωτιάς, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι μεγάλο μέρος των φοινίκων παρέμεινε ζωντανό και ενεργοποίησε τον φυσικό μηχανισμό αναβλάστησής του.

«Η αναγέννηση ξεκίνησε», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση, με τις εικόνες της νέας βλάστησης να αποτελούν το πρώτο αισιόδοξο μήνυμα μετά την πύρινη καταστροφή.

Περίπου 7.600 στρέμματα επηρέασε η φωτιά στην Πρέβελη

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Ιουλίου εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, πλήττοντας την ευρύτερη περιοχή της Πρέβελης και του Ασώματου. Σύμφωνα με τις πρώτες δορυφορικές αποτυπώσεις, η συγκεκριμένη φωτιά επηρέασε έκταση περίπου 7.600 στρεμμάτων.

Η έκταση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά το φοινικόδασος, αλλά το σύνολο της περιμέτρου που επηρεάστηκε στην ευρύτερη περιοχή. Η ζημιά μέσα στον προστατευόμενο πυρήνα του φοινικοδάσους είχε εντοπιστεί κυρίως κοντά στις εκβολές του Κουρταλιώτη ποταμού, ενώ σημαντικό μέρος του ιδιαίτερου οικοσυστήματος διασώθηκε.

Συνολικά, από τις μεγάλες πυρκαγιές που έπληξαν εκείνες τις ημέρες το νότιο Ρέθυμνο, στις περιοχές των Μελάμπων, της Κρύας Βρύσης και της Πρέβελης, επηρεάστηκαν περισσότερα από 47.600 στρέμματα γης, σύμφωνα με τις δορυφορικές εκτιμήσεις. Από αυτά, περίπου 40.050 στρέμματα αποδίδονται στο μεγάλο μέτωπο των Μελάμπων και της ευρύτερης περιοχής και περίπου 7.600 στρέμματα στη φωτιά της Πρέβελης.

Υπό διαρκή παρακολούθηση το οικοσύστημα

Η εμφάνιση των πρώτων πράσινων βλαστών αποτελεί ιδιαίτερα θετική ένδειξη, δεν σημαίνει όμως ότι η οικολογική αποκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Τα στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση των φοινίκων, την εξέλιξη της νέας βλάστησης και τη σταθερότητα του εδάφους στις καμένες εκτάσεις.

Ιδιαίτερη σημασία έχει πλέον η προστασία της περιοχής από ανθρώπινες παρεμβάσεις, αλλά και από φαινόμενα διάβρωσης σε περίπτωση έντονων βροχοπτώσεων. Μετά την καταστροφή της επιφανειακής βλάστησης, το έδαφος είναι περισσότερο εκτεθειμένο στην απορροή του νερού και στη μεταφορά φερτών υλικών προς το ποτάμι και την παραλία.

Το φοινικόδασος της Πρέβελης, ένα από τα ελάχιστα αυτοφυή φοινικοδάση της Ευρώπης, έχει αποδείξει και κατά το παρελθόν τη μεγάλη ικανότητά του να αναγεννάται. Οι πρώτοι τρυφεροί βλαστοί πάνω στους μαυρισμένους κορμούς επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη δύναμη και την ανθεκτικότητα της φύσης.

Με πληροφορίες από neakriti.gr

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