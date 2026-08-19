Βόρεια Κορέα: Η αδελφή του Κιμ λέει ότι δεν γνωρίζει για επικοινωνίες του αδελφού της και του Τραμπ

«Δεν έχω απολύτως καμία γνώση», δήλωσε η Κιμ Γιο Γιονγκ, αναφερόμενη σε ενδεχόμενες επικοινωνίες μεταξύ του αδελφού της και του Αμερικανού προέδρου.

Η ισχυρή αδελφή του ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, δήλωσε την Τετάρτη ότι δεν γνωρίζει για πρόσφατες επικοινωνίες μεταξύ του αδελφού της και του Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου που άφησαν να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Βορειοκορεάτη ομόλογό του.

«Όσον αφορά τις πρόσφατες πληροφορίες από την Ουάσινγκτον σχετικά με τις επικοινωνίες μεταξύ των ηγετών της Βόρειας Κορέας και των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχω απολύτως καμία γνώση και αυτή είναι πιθανότατα η μοναδική ερώτηση που αφορά την εξωτερική πολιτική της ανώτατης ηγεσίας της χώρας μας για την οποία δεν είμαι ενήμερη», δήλωσε η Κιμ Γιο Γιονγκ σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

«Δεν παρουσιάζει κανένα ενδιαφέρον»

Η Κιμ Γιο Γιονγκ πρόσθεσε επίσης ότι η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να συντομεύσει τις στρατιωτικές ασκήσεις που είχαν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σεούλ «δεν χρήζει σχολιασμού».