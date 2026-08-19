Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί: Ποιοι θα πληρωθούν στα τέλη Αυγούστου
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  • Θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πληρωμή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί έως τις 31 Αυγούστου για όσους δεν έλαβαν το ποσό στην αρχική καταβολή.
  • Η ενίσχυση αφορά παιδιά που γεννήθηκαν από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31 Ιουλίου 2026 και δεν απαιτείται νέα αίτηση.
  • Για τα παιδιά του 2025, το παιδί πρέπει να δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στη φορολογική δήλωση του 2025 με σωστό ΑΜΚΑ και έγκυρο IBAN.
  • Οι γονείς παιδιών που γεννήθηκαν το 2026 πρέπει να υποβάλουν αίτημα έκδοσης ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου για να καταβληθεί η ενίσχυση.
  • Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων χωρίς ξεχωριστή αίτηση.
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Συμπληρωματική πληρωμή του έκτακτου επιδόματος των 150 ευρώ ανά παιδί αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τις 31 Αυγούστου. Η καταβολή αφορά οικογένειες με παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2025 έως και τις 31 Ιουλίου 2026.

Διευκρινίζεται ότι δεν πρόκειται για νέο κύκλο πληρωμών ή αιτήσεων, αλλά για συμπληρωματική καταβολή προς τους δικαιούχους που δεν είχαν περιληφθεί στην αρχική πληρωμή.

Τι ισχύει για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2025

Οι οικογένειες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 δεν έλαβαν σε αρκετές περιπτώσεις την ενίσχυση κατά την πρώτη καταβολή, καθώς το παιδί δεν μπορούσε να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024.

Για να καταβληθούν τα 150 ευρώ έως το τέλος Αυγούστου, το παιδί θα πρέπει να έχει δηλωθεί ως εξαρτώμενο μέλος στην εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην ορθή αναγραφή του ΑΜΚΑ του παιδιού, καθώς και στην καταχώριση έγκυρου IBAN στην ΑΑΔΕ.

ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου για όσα παιδιά γεννήθηκαν το 2026

Για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Ιουλίου 2026, οι γονείς θα πρέπει να υποβάλουν αίτημα για την έκδοση ΑΦΜ έως τις 10 Αυγούστου.

Για τη διαδικασία απαιτούνται, μεταξύ άλλων, η ληξιαρχική πράξη γέννησης και υπεύθυνη δήλωση του ενός γονέα ότι συναινεί στην έκδοση ΑΦΜ. Μετά την έκδοσή του θα πραγματοποιηθεί η απαραίτητη αντιστοίχιση με το ΑΜΚΑ του παιδιού, ώστε να καταβληθεί η ενίσχυση, εφόσον πληρούνται και οι υπόλοιπες προϋποθέσεις.

Η πληρωμή θα γίνει αυτόματα στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή αίτηση για το επίδομα.

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