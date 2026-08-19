Ακόμα μια «καραβιά» μεταναστών στη Γαύδο - Διασώθηκαν 34 αλλοδαποί

Εντοπίστηκε λέμβος με 34 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου, από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex.

Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex και μεταφέρονται στο λιμάνι της Παλαιόχωρας.