Θεσσαλονίκη: Πένθος για τον δήμαρχο Θέρμης - Έφυγε από τη ζωή η σύζυγός του

Snapshot Η σύζυγος του δημάρχου Θέρμης, Δέσποινα Παπαδοπούλου, απεβίωσε σε ηλικία 69 ετών λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας.

Η Δέσποινα Παπαδοπούλου ήταν συνταξιούχος εκπαιδευτικός και αντιμετώπιζε καρκίνο τους τελευταίους μήνες.

Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου κατέληξε σήμερα το πρωί.

Ο δήμαρχος Θέρμης, Θόδωρος Παπαδόπουλος, είχε μαζί της δύο κόρες και εγγόνια. Snapshot powered by AI

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του δημάρχου Θέρμης, Θόδωρου Παπαδόπουλου, καθώς έφυγε από τη ζωή νωρίς σήμερα το πρωί, η σύζυγός του Δέσποινα Παπαδοπούλου σε ηλικία 69 χρόνων.

Συνταξιούχος εκπαιδευτικός, η Δέσποινα Παπαδοπούλου αντιμετώπιζε με γενναιότητα τους τελευταίους μήνες τη μάχη με τον καρκίνο. Η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε χθες και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου σήμερα το πρωί άφησε την τελευταία της πνοή.

Με τον δήμαρχο Θέρμης είχαν αποκτήσει δύο κορίτσια, που τους χάρισαν εγγόνια.

Με πληροφορίες από voria.gr

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