Ενδοοικογενειακή βία: Τι κρύβεται πίσω από το έγκλημα; Το προφίλ των δραστών - 25 νεκρές σε 22 μήνες

Από την 84χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον γιο της στο Παγκράτι τον Φεβρουάριο του 2025, μέχρι την 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της στην Καλαμάτα τον Ιούνιο του 2026, η Ελλάδα μετρά δεκάδες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με θανατηφόρα κατάληξη. Γυναίκες κάθε ηλικίας, ηλικιωμένοι, ακόμη και ολόκληρες οικογένειες βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός κύκλου βίας που εκτυλίχθηκε πίσω από κλειστές πόρτες, με δράστες συζύγους, συντρόφους, παιδιά και άλλα στενά συγγενικά πρόσωπα.

Οι υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο αποκαλύπτουν ένα ανησυχητικό μοτίβο επαναλαμβανόμενης κακοποίησης, οικογενειακών συγκρούσεων και ακραίων ξεσπασμάτων βίας που σε πολλές περιπτώσεις κατέληξαν σε τραγωδία.

Όπως εξηγεί στο Newsbomb.gr η Δρ Εγκληματολογίας, Εγκληματολογικής Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας Μαρία Αγγελή, «δεν υπάρχει ένα ενιαίο ψυχολογικό προφίλ που να χαρακτηρίζει όλους τους δράστες. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ανάγκη ελέγχου και κυριαρχίας, η αδυναμία διαχείρισης της απόρριψης, η παθολογική ζήλια, η συναισθηματική εξάρτηση και οι περιορισμένες δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων. Συχνά, η δολοφονική βία δεν αποτελεί μια ξαφνική έκρηξη, αλλά το τελικό στάδιο μιας μακράς πορείας ελεγκτικών και κακοποιητικών συμπεριφορών».

Η ειδικός επισημαίνει ότι «πριν από την κλιμάκωση της βίας προηγούνται συνήθως σαφή προειδοποιητικά σημάδια, όπως η κτητικότητα, η συνεχής παρακολούθηση, ο έλεγχος των επικοινωνιών, οι απειλές, η απομόνωση του θύματος από το κοινωνικό του περιβάλλον, οι εκρήξεις θυμού και η συστηματική παραβίαση προσωπικών ορίων. Η συσσώρευση αυτών των συμπεριφορών αποτελεί ισχυρό δείκτη αυξημένης επικινδυνότητας».

Αναφερόμενη στο συχνό μοτίβο δολοφονίας και μετέπειτα αυτοχειρίας του δράστη, σημειώνει ότι «τέτοιες υποθέσεις συνδέονται συχνά με την κατάρρευση της αίσθησης ελέγχου και την αδυναμία αποδοχής μιας νέας πραγματικότητας, όπως ένας χωρισμός ή η οριστική απώλεια μιας σχέσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αυτοχειρία δεν αποτελεί ένδειξη μεταμέλειας, αλλά μέρος της ίδιας καταστροφικής λογικής που οδήγησε στην ανθρωποκτονία».

Η βία μέσα στην οικογένεια, σύμφωνα με την ίδια, «είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, στο οποίο συμβάλλουν παράγοντες όπως η κοινωνική απομόνωση, οι οικονομικές πιέσεις, η έκθεση σε βία κατά την παιδική ηλικία, οι άκαμπτες αντιλήψεις περί εξουσίας μέσα στις σχέσεις και η ανοχή κακοποιητικών συμπεριφορών από το περιβάλλον. Κανένας παράγοντας από μόνος του δεν αρκεί για να προκαλέσει τη βία, ωστόσο ο συνδυασμός τους αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσής της».

Η ίδια υπογραμμίζει ότι «το μεγαλύτερο κενό σήμερα στην Ελλάδα αφορά την έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου, πριν η βία φτάσει στο πιο ακραίο της στάδιο. Όπως τονίζει, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών αξιολόγησης επικινδυνότητας, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας για τα πρώιμα σημάδια κακοποίησης, καθώς η πρόληψη ξεκινά από την αναγνώριση του κινδύνου και όχι μόνο από τη διαχείριση των συνεπειών του».

Μαρία Αγγελή, Δρ Εγκληματολογίας/ Εγκληματολογική Ψυχολογία/ Κοινωνιολόγος

Σε πολλές περιπτώσεις η βία εκδηλώνεται αιφνίδια αλλά μέσα σε ήδη τεταμένες σχέσεις.

Στη Σίνδο, η 44χρονη Βαλεντίνη δολοφονείται από τον σύζυγό της και εκείνος αυτοκτονεί.

Στη Νέα Χαλκηδόνα, 48χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή με ενδείξεις στραγγαλισμού από πρώην σύντροφο.

Στο Βόλο, 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονείται από τον σύζυγό της μπροστά στο σπίτι.

Στο Χαλάνδρι, 46χρονη πέφτει νεκρή από επανειλημμένες μαχαιριές από 28χρονο άνδρα.

Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες είτε διαφεύγουν είτε αυτοτραυματίζονται, ενισχύοντας το μοτίβο της «διπλής κατάληξης» (δολοφονία - αυτοχειρία).

Ιnfographic / Εβελίνα Καράτζιου

Ιnfographic / Εβελίνα Καράτζιου

Θάνατοι ηλικιωμένων γυναικών από συγγενικά πρόσωπα

Ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η συχνή εμπλοκή παιδιών ή συγγενών πρώτου βαθμού.

Στο Παγκράτι, 84χρονη δολοφονείται από τον γιο της.

Στη Λάρισα, 52χρονη μητέρα σκοτώνεται από τον γιο της μετά από καβγά.

Στο Χαϊδάρι, 84χρονη γυναίκα δολοφονείται επίσης από τον γιο της.

Στα Τρίκαλα, 54χρονη γυναίκα χάνει τη ζωή της από τον 18χρονο γιο της.

Η 54χρονη που δολοφονήθηκε από τον 18χρονο γιο της στα Τρίκαλα

Όταν η φροντίδα μετατρέπεται σε βία (ηλικιωμένα ζευγάρια)

Σε αρκετές υποθέσεις, η φροντίδα της ασθένειας ή της ηλικίας φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης τραγωδίας.

Στο Ρέθυμνο, 85χρονη δολοφονείται από τον σύζυγό της που επικαλείται «λύτρωση από τον πόνο».

Στον Βόλο, ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίζεται νεκρό με ένδειξη δολοφονίας της συζύγου και αυτοχειρίας του δράστη.

Στον Νέο Κόσμο, παρόμοιο σενάριο σημειώθηκε με ζευγάρι σε προχωρημένη ηλικία.

Δολοφονίες με εμπλοκή τρίτων ή «εξωτερικών» σχέσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχέση δεν είναι αποκλειστικά συζυγική αλλά περιλαμβάνει τρίτα πρόσωπα.

Στην Αμφιλοχία, 51χρονη δολοφονείται από κουμπάρο με τον οποίο υπήρχε εμμονική σχέση.

Η δολοφονηθείσα 51χρονη μητέρα τριών παιδιών στην Αμφιλοχία

Επιπλέον, η υπόθεση του Δαφνίου αναδεικνύει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σοβαρό πεδίο: 43χρονη τρόφιμος δολοφονείται μέσα σε ψυχιατρική δομή από άλλον ασθενή.

Συνολικά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με θανατηφόρα κατάληξη (2025-2026)