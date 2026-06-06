Ενδοοικογενειακή βία: Τι κρύβεται πίσω από το έγκλημα; Το προφίλ των δραστών - 25 νεκρές σε 22 μήνες
Από την 84χρονη γυναίκα που δολοφονήθηκε από τον γιο της στο Παγκράτι τον Φεβρουάριο του 2025, μέχρι την 39χρονη μητέρα δύο παιδιών που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της στην Καλαμάτα τον Ιούνιο του 2026, η Ελλάδα μετρά δεκάδες υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας με θανατηφόρα κατάληξη. Γυναίκες κάθε ηλικίας, ηλικιωμένοι, ακόμη και ολόκληρες οικογένειες βρέθηκαν στο επίκεντρο ενός κύκλου βίας που εκτυλίχθηκε πίσω από κλειστές πόρτες, με δράστες συζύγους, συντρόφους, παιδιά και άλλα στενά συγγενικά πρόσωπα.
Οι υποθέσεις που συγκλόνισαν το πανελλήνιο αποκαλύπτουν ένα ανησυχητικό μοτίβο επαναλαμβανόμενης κακοποίησης, οικογενειακών συγκρούσεων και ακραίων ξεσπασμάτων βίας που σε πολλές περιπτώσεις κατέληξαν σε τραγωδία.
Όπως εξηγεί στο Newsbomb.gr η Δρ Εγκληματολογίας, Εγκληματολογικής Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας Μαρία Αγγελή, «δεν υπάρχει ένα ενιαίο ψυχολογικό προφίλ που να χαρακτηρίζει όλους τους δράστες. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζονται κοινά χαρακτηριστικά, όπως η ανάγκη ελέγχου και κυριαρχίας, η αδυναμία διαχείρισης της απόρριψης, η παθολογική ζήλια, η συναισθηματική εξάρτηση και οι περιορισμένες δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων. Συχνά, η δολοφονική βία δεν αποτελεί μια ξαφνική έκρηξη, αλλά το τελικό στάδιο μιας μακράς πορείας ελεγκτικών και κακοποιητικών συμπεριφορών».
Η ειδικός επισημαίνει ότι «πριν από την κλιμάκωση της βίας προηγούνται συνήθως σαφή προειδοποιητικά σημάδια, όπως η κτητικότητα, η συνεχής παρακολούθηση, ο έλεγχος των επικοινωνιών, οι απειλές, η απομόνωση του θύματος από το κοινωνικό του περιβάλλον, οι εκρήξεις θυμού και η συστηματική παραβίαση προσωπικών ορίων. Η συσσώρευση αυτών των συμπεριφορών αποτελεί ισχυρό δείκτη αυξημένης επικινδυνότητας».
Αναφερόμενη στο συχνό μοτίβο δολοφονίας και μετέπειτα αυτοχειρίας του δράστη, σημειώνει ότι «τέτοιες υποθέσεις συνδέονται συχνά με την κατάρρευση της αίσθησης ελέγχου και την αδυναμία αποδοχής μιας νέας πραγματικότητας, όπως ένας χωρισμός ή η οριστική απώλεια μιας σχέσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, η αυτοχειρία δεν αποτελεί ένδειξη μεταμέλειας, αλλά μέρος της ίδιας καταστροφικής λογικής που οδήγησε στην ανθρωποκτονία».
Η βία μέσα στην οικογένεια, σύμφωνα με την ίδια, «είναι ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο, στο οποίο συμβάλλουν παράγοντες όπως η κοινωνική απομόνωση, οι οικονομικές πιέσεις, η έκθεση σε βία κατά την παιδική ηλικία, οι άκαμπτες αντιλήψεις περί εξουσίας μέσα στις σχέσεις και η ανοχή κακοποιητικών συμπεριφορών από το περιβάλλον. Κανένας παράγοντας από μόνος του δεν αρκεί για να προκαλέσει τη βία, ωστόσο ο συνδυασμός τους αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσής της».
Η ίδια υπογραμμίζει ότι «το μεγαλύτερο κενό σήμερα στην Ελλάδα αφορά την έγκαιρη ανίχνευση του κινδύνου, πριν η βία φτάσει στο πιο ακραίο της στάδιο. Όπως τονίζει, απαιτείται περαιτέρω ενίσχυση των μηχανισμών αξιολόγησης επικινδυνότητας, καλύτερη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας για τα πρώιμα σημάδια κακοποίησης, καθώς η πρόληψη ξεκινά από την αναγνώριση του κινδύνου και όχι μόνο από τη διαχείριση των συνεπειών του».
Σε πολλές περιπτώσεις η βία εκδηλώνεται αιφνίδια αλλά μέσα σε ήδη τεταμένες σχέσεις.
- Στη Σίνδο, η 44χρονη Βαλεντίνη δολοφονείται από τον σύζυγό της και εκείνος αυτοκτονεί.
- Στη Νέα Χαλκηδόνα, 48χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή με ενδείξεις στραγγαλισμού από πρώην σύντροφο.
- Στο Βόλο, 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονείται από τον σύζυγό της μπροστά στο σπίτι.
- Στο Χαλάνδρι, 46χρονη πέφτει νεκρή από επανειλημμένες μαχαιριές από 28χρονο άνδρα.
Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες είτε διαφεύγουν είτε αυτοτραυματίζονται, ενισχύοντας το μοτίβο της «διπλής κατάληξης» (δολοφονία - αυτοχειρία).
Θάνατοι ηλικιωμένων γυναικών από συγγενικά πρόσωπα
Ιδιαίτερα ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί η συχνή εμπλοκή παιδιών ή συγγενών πρώτου βαθμού.
- Στο Παγκράτι, 84χρονη δολοφονείται από τον γιο της.
- Στη Λάρισα, 52χρονη μητέρα σκοτώνεται από τον γιο της μετά από καβγά.
- Στο Χαϊδάρι, 84χρονη γυναίκα δολοφονείται επίσης από τον γιο της.
- Στα Τρίκαλα, 54χρονη γυναίκα χάνει τη ζωή της από τον 18χρονο γιο της.
Όταν η φροντίδα μετατρέπεται σε βία (ηλικιωμένα ζευγάρια)
Σε αρκετές υποθέσεις, η φροντίδα της ασθένειας ή της ηλικίας φαίνεται να λειτουργεί ως καταλύτης τραγωδίας.
- Στο Ρέθυμνο, 85χρονη δολοφονείται από τον σύζυγό της που επικαλείται «λύτρωση από τον πόνο».
- Στον Βόλο, ηλικιωμένο ζευγάρι εντοπίζεται νεκρό με ένδειξη δολοφονίας της συζύγου και αυτοχειρίας του δράστη.
- Στον Νέο Κόσμο, παρόμοιο σενάριο σημειώθηκε με ζευγάρι σε προχωρημένη ηλικία.
Δολοφονίες με εμπλοκή τρίτων ή «εξωτερικών» σχέσεων
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η σχέση δεν είναι αποκλειστικά συζυγική αλλά περιλαμβάνει τρίτα πρόσωπα.
Στην Αμφιλοχία, 51χρονη δολοφονείται από κουμπάρο με τον οποίο υπήρχε εμμονική σχέση.
Επιπλέον, η υπόθεση του Δαφνίου αναδεικνύει ένα διαφορετικό αλλά εξίσου σοβαρό πεδίο: 43χρονη τρόφιμος δολοφονείται μέσα σε ψυχιατρική δομή από άλλον ασθενή.
Συνολικά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας με θανατηφόρα κατάληξη (2025-2026)
- 27 Φεβρουαρίου 2025. Παγκράτι, 84χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή στο σπίτι της, με τον 56χρονο γιο της να ομολογεί τη δολοφονία, επικαλούμενος οικογενειακές εντάσεις.
- 12 Μαρτίου 2025. Σίνδος, η 44χρονη Βαλεντίνη δολοφονείται από τον σύζυγό της μετά από έντονο καβγά. Ο δράστης στη συνέχεια αυτοκτονεί, αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά.
- 15 Απριλίου 2025. Μενίδι, 78χρονη γυναίκα καταλήγει μετά από σοβαρό επεισόδιο μέσα στο σπίτι της, σε υπόθεση που εξετάζεται ως ενδοοικογενειακή βία.
- 12 Μαΐου 2025. Λάρισα, η 52χρονη Λουίζα δολοφονείται από τον γιο της, έπειτα από διαπληκτισμό μέσα στο οικογενειακό σπίτι.
- 26 Μαΐου 2025. Χαϊδάρι, 84χρονη γυναίκα βρίσκεται νεκρή με δράστη τον γιο της, ο οποίος συνελήφθη και ομολόγησε.
- 27 Μαΐου 2025. Νέα Χαλκηδόνα, 48χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύντροφό της, σε υπόθεση που σχετίζεται με έντονη συναισθηματική και προσωπική ένταση.
- 30 Μαΐου 2025. Ρέθυμνο, 85χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύζυγό της, ο οποίος στη συνέχεια αποπειράται να αυτοκτονήσει, επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας της γυναίκας.
- 24 Ιουνίου 2025. Αιτωλοακαρνανία, η 51χρονη Άννα πυροβολείται θανάσιμα από τον κουμπάρο της, σε υπόθεση που αποδίδεται σε εμμονική συμπεριφορά.
- 17 Ιουλίου 2025. Βόλος, 85χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύζυγό της, ο οποίος αυτοκτονεί αμέσως μετά την πράξη.
- 21 Ιουλίου 2025. Καλαμάτα, 40χρονη γυναίκα καταλήγει έπειτα από χορήγηση ναρκωτικής ουσίας από τον σύντροφό της, σε υπόθεση που διερευνάται ως ανθρωποκτονία.
- 18 Αυγούστου 2025. Χαλάνδρι, η 46χρονη Ρούλα δολοφονείται έξω από την πολυκατοικία της από 28χρονο άνδρα, με επανειλημμένες μαχαιριές.
- 22 Αυγούστου 2025. Βόλος, 36χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών δολοφονείται από τον σύζυγό της μέσα σε οικογενειακή διαμάχη.
- 4 Σεπτεμβρίου 2025. Νέος Κόσμος, 88χρονη γυναίκα εντοπίζεται νεκρή μαζί με τον σύζυγό της, με τις αρχές να εξετάζουν σενάριο γυναικοκτονίας και αυτοχειρίας.
- 20 Σεπτεμβρίου 2025. Θεσσαλονίκη, η 59χρονη Δέσποινα δολοφονείται από τον αδελφό της μέσα στο σπίτι, σε υπόθεση οικογενειακής έντασης.
- 13 Οκτωβρίου 2025. Κάρυστος / Λάρισα, 53χρονη γυναίκα καταλήγει έπειτα από μακροχρόνια κακοποίηση από τον σύζυγό της.
- 21 Οκτωβρίου 2025. Τρίκαλα, 54χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον 18χρονο γιο της, ο οποίος συλλαμβάνεται άμεσα.
- 28 Φεβρουαρίου 2026. Κολωνός, γυναίκα με ιστορικό κακοποίησης βρίσκεται νεκρή, με βασικό κατηγορούμενο τον σύντροφό της.
- 30 Μαρτίου 2026. Ζωγράφου, μητέρα και κόρη δολοφονούνται μέσα στο σπίτι τους από μέλος της οικογένειας.
- 30 Μαρτίου 2026. Εύοσμος, 59χρονη Μαρία Κιοσέ εντοπίζεται στραγγαλισμένη στο σπίτι της, σε υπόθεση ενδοοικογενειακής δολοφονίας.
- 19 Απριλίου 2026. Κρήτη, γυναίκα δολοφονείται μέσα στο αυτοκίνητό της από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος στη συνέχεια αυτοκτονεί.
- 1 Ιουνίου 2026. Καλαμάτα, 39χρονη γυναίκα δολοφονείται από τον σύζυγό της με πολλαπλές μαχαιριές μέσα στο σπίτι, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονται τα δύο ανήλικα παιδιά της.