Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο του Αγρινίου – Στο νοσοκομείο οδηγός και βρέφος

Snapshot Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου, στη συμβολή των οδών Κέντρου και Παλαμά.

Η σύγκρουση αφορούσε δύο Ι.Χ. οχήματα που οδηγούσαν γυναίκες, με ένα βρέφος να επιβαίνει στο ένα από αυτά.

Η γυναίκα οδηγός και το βρέφος μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Αγρινίου για προληπτικές εξετάσεις και παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αρμόδιες αρχές και η Τροχαία διερευνούν τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος. Snapshot powered by AI

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν γυναίκα οδηγός και βρέφος, μετά από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στο κέντρο του Αγρινίου το πρωί του Σαββάτου (6/6).

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, το ατύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί, στη συμβολή των οδών Κέντρου και Παλαμά, δύο Ι.Χ. επιβατικά οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οδηγοί των δύο οχημάτων ήταν γυναίκες, ενώ στο ένα αυτοκίνητο επέβαινε και ένα βρέφος. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τη μητέρα και το μωρό και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο Αγρινίου για προληπτικές εξετάσεις και την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

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