ΗΠΑ: Ήρωας πιλότος κατάφερε να προσγειώσει ιδιωτικό τζετ χωρίς μπροστινούς τροχούς

Ένα ιδιωτικό αεροσκάφος Cessna Citation το οποίο εκτελούσε την πτήση EJA803 από το διεθνές αεροδρόμιο Washington Dulles, υποχρεώθηκε σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Akron-Canton (CAK) λίγο πριν από τη μία το μεσημέρι της Τρίτης. Κατά την τελική προσέγγιση στον διάδρομο 1, παρουσιάστηκε βλάβη στο σύστημα προσγείωσης, με αποτέλεσμα ο πιλότος να βρεθεί αντιμέτωπος με μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη.

Με ψυχραιμία, ο χειριστής κατάφερε να κρατήσει το αεροσκάφος στον διάδρομο κατά την επαφή με το έδαφος, καθώς το μπροστινό ρύγχος και το κάτω μέρος της ατράκτου σύρθηκαν στην άσφαλτο. Σύμφωνα με την Περιπολία Αυτοκινητοδρόμων της Πολιτείας του Οχάιο (Ohio State Highway Patrol), παρά τις υλικές ζημιές που υπέστη το σκάφος, κανείς δεν τραυματίστηκε.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης του αεροδρομίου σε συντονισμό με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Γκριν (City of Green Fire Division). Ο διάδρομος 1 έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Ταυτόχρονα, οι υπεύθυνοι του αερολιμένα προχώρησαν στο άνοιγμα του διαδρόμου 23 ώστε να εξυπηρετηθεί η υπόλοιπη εναέρια κυκλοφορία. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος του αεροδρομίου, οι πτήσεις επανήλθαν στο κανονικό τους πρόγραμμα γύρω στις 3:25 μετά το μεσημέρι.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA). Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια της μηχανικής βλάβης στο σύστημα των τροχών.

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