ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ διόρισε τον Τζέι Κλέιτον «τσάρο» της κυβέρνησης για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Snapshot Τζέι Κλέιτον διορίστηκε από τον πρόεδρο Τραμπ ως «τσάρος» για θέματα τεχνητής νοημοσύνης μετά την έγκριση της υποψηφιότητάς του από τη Γερουσία.

Ο Κλέιτον θα ηγηθεί της «Δύναμης Υπερνοημοσύνης», ομάδας που θα παρουσιάσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της τεχνητής νοημοσύνης σε τρεις μήνες.

Η ομάδα εργασίας στοχεύει στην αντιμετώπιση των κινδύνων της ΤΝ και στην αποτροπή της «ρυθμιστικής αιχμαλωσίας» που ευνοεί συμφέροντα της αγοράς εις βάρος του ανταγωνισμού.

Η διαχείριση των κινδύνων της τεχνητής νοημοσύνης θα βασιστεί κυρίως στη συνεργασία με τον ίδιο τον κλάδο της ΤΝ.

Ο Τραμπ απορρίπτει αυστηρές ρυθμίσεις στην ΤΝ, υποστηρίζοντας ότι η υπερβολική εποπτεία θα μειώσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας. Snapshot powered by AI

Ο δικηγόρος και πολιτικός, Τζέι Κλέιτον, διορίστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, «τσάρο» της κυβέρνησης για θέματα τεχνητής νοημοσύνης, μετά την έγκριση της υποψηφιότητάς του από τη Γερουσία τον περασμένο Ιούλιο.

Ο Κλέιτον είχε διατελέσει Εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης από το 2025 έως το 2026. Διετέλεσε επίσης 32ος Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ από τις 4 Μαΐου 2017 έως τις 23 Δεκεμβρίου 2020, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Από τον περασμένο Αύγουστο διατελεί επικεφαλής των Εθνικών Πληροφοριών.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι θα ηγηθεί μίας ομάδας που θα παρουσιάσει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες της Τεχνητής Νοημοσύνης, σε διάστημα τριών μηνών.

«Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύσταση μιας ομάδας», την οποία ονόμασε «Δύναμη Υπερνοημοσύνης» (Super Intelligence Force), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ηγετική δύναμη στην προηγμένη ΤΝ, προστατεύοντας παράλληλα τα αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ο Κλέιτον στην WSJ. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι «ο κίνδυνος να μην είμαστε πρώτοι είναι μεγάλος».

Η «ρυθμιστική αιχμαλωσία»

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι, σύμφωνα με την εφημερίδα, να απαντήσει στις απειλές που αναφέρονται για τους κινδύνους της ΤΝ στην κοινωνία, αποτρέποντας παράλληλα την «υπερβολική αιχμαλωσία».

Ο όρος αυτός αφορά στα συμφέροντα επιχειρηματιών και παραγόντων της αγοράς που επηρεάζουν ή καθορίζουν τους ρυθμιστικούς κανόνες προς όφελός τους, επιδιώκοντας τη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Στόχος της ομάδας εργασίας είναι να αποτρέψει αυτό τον παράγοντα από το να βλάψει την ανάπτυξη της ΤΝ και τον ανταγωνισμό.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στη WSJ ότι η ομάδα εργασίας θα αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον ίδιο τον κλάδο, συνεργαζόμενη παράλληλα με τις εταιρείες του τομέα.

Ανταγωνισμός με Κίνα

Η ασφάλεια της AI έχει αναδειχθεί σε σημαντικό ζήτημα τις τελευταίες εβδομάδες, με ορισμένους ερευνητές να προειδοποιούν ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι που αναπτύσσουν την τεχνολογία θεωρούν πως αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και στον αφανισμό της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Πολλοί κοινοβουλευτικοί τόσο των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικανών έχουν εκφράσει την ανησυχία τους και ζητούν να αναληφθεί δράση.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεν φαίνεται να υποστηρίζει την επιβολή αυστηρών κανονιστικών ρυθμίσεων στην AI, υποστηρίζοντας ότι η υπερβολική εποπτεία μπορεί να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Διαβάστε επίσης