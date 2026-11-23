Snapshot Ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ταράτσα στον Κρουσώνα Ηρακλείου.

Το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, αλλά ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξη των διασωστών.

Ο 44χρονος ζούσε μαζί με τη μητέρα του.

Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρχές. Snapshot powered by AI

Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/11) στον Κρουσώνα Ηρακλείου, όπου ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από ταράτσα.

Μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στον άνδρα. Ωστόσο, όταν οι διασώστες τον προσέγγισαν, διαπιστώθηκε πως ήταν ήδη νεκρός.

Σύμφωνα με το neakriti, ο 44χρονος κατοικούσε μαζί με τη μητέρα του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.