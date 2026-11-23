Τραγωδία στον Κρουσώνα Ηρακλείου: Νεκρός 44χρονος μετά από πτώση από ταράτσα
Βαρύ πένθος στην τοπική κοινωνία από τον θάνατο του 44χρονου άνδρα - Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή
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- Ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ταράτσα στον Κρουσώνα Ηρακλείου.
- Το ΕΚΑΒ έσπευσε άμεσα στο σημείο, αλλά ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός κατά την άφιξη των διασωστών.
- Ο 44χρονος ζούσε μαζί με τη μητέρα του.
- Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται από τις αρχές.
Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (23/11) στον Κρουσώνα Ηρακλείου, όπου ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του έπειτα από πτώση από ταράτσα.
Μόλις έγινε γνωστό το συμβάν, κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο έφτασε άμεσα στο σημείο, προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στον άνδρα. Ωστόσο, όταν οι διασώστες τον προσέγγισαν, διαπιστώθηκε πως ήταν ήδη νεκρός.
Σύμφωνα με το neakriti, ο 44χρονος κατοικούσε μαζί με τη μητέρα του.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, ενώ διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.