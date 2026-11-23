Snapshot Επτά ουκρανικά ναυτικά drones βύθισαν τη ρωσική κορβέτα Merkury στο λιμάνι της Βεγγάζης, μαζί με την καταστροφή ενός ρωσικού φορτηγού πλοίου και ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου Ka-27.

Η επίθεση αποδεικνύει ότι ο ρωσικός στόλος και οι γραμμές εφοδιασμού του δεν έχουν ασφαλείς διαδρομές, ακόμα και μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με την ουκρανική Υπηρεσία Ασφαλείας (SBU).

Ο ΟΗΕ εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για τη μεταφορά του πολέμου στη Λιβύη και ζήτησε άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα για τις επιθέσεις.

Η επιχείρηση επιβεβαιώνει την επέκταση της γεωγραφικής εμβέλειας των ουκρανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον ρωσικών ναυτικών στόχων πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα.

Ανάλογες επιθέσεις σε ρωσικά πλοία κοντά στη Λιβύη έχουν καταγραφεί και προηγουμένως, εντείνοντας τις εντάσεις στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξήρε τη Δευτέρα ως «υποδειγματική» τη στρατιωτική επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα τη βύθιση ενός από τα νεότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας σε λιβυκό λιμάνι, έπειτα από επίθεση των ουκρανικών δυνάμεων με μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας εγχώριας κατασκευής.

Το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από μια επίθεση με drones, η οποία αποδίδεται στην Ουκρανία, εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στη Βαλτική Θάλασσα το Σάββατο, και λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου προκλήθηκαν ζημιές στη γέφυρα της Κριμαίας, έργο ιδιαίτερης σημασίας για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν επτά ναυτικά drones για να επιτεθούν στη Merkury, κορβέτα του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού, στο λιμάνι της Βεγγάζης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δημοσιοποίησε επίσης εντυπωσιακά πλάνα από την επιχείρηση, στα οποία καταγράφεται η στιγμή που τα ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη προκαλούν ισχυρή έκρηξη στο ρωσικό πολεμικό πλοίο.

«Η ρωσική κορβέτα βυθίστηκε παρά τις προσπάθειες αναχαίτισης»

«Παρά όλες τις προσπάθειες του εχθρού να αποκρούσει την επίθεση, η ρωσική κορβέτα Merkury βυθίστηκε. Πρόκειται για ένα από τα νεότερα πλοία τους, το οποίο τέθηκε σε υπηρεσία το 2023, κατά τη διάρκεια του πολέμου πλήρους κλίμακας», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Συνεχίζουμε τις επιχειρήσεις μας σε καθορισμένες θαλάσσιες περιοχές», πρόσθεσε.

Δορυφορικές εικόνες που ελήφθησαν την Κυριακή έδειχναν τη Merkury αναποδογυρισμένη και σχεδόν ολοκληρωτικά βυθισμένη.

Οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης το ρωσικό φορτηγό πλοίο ξηρού φορτίου MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τον Ζελένσκι, χρησιμοποιούσε η Μόσχα για τη μεταφορά οπλισμού.

Κατά την ίδια επιχείρηση καταστράφηκε και ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Ka-27 που βρισκόταν πάνω στη ρωσική κορβέτα.

Ερωτηθείς σχετικά με τις πληροφορίες για επιθέσεις εναντίον ρωσικών πλοίων στα ανοικτά της Λιβύης, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση θα δοθεί από το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

SBU: «Δεν υπάρχουν πλέον ασφαλείς διαδρομές για τον ρωσικό στόλο»

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι οι επιθέσεις «απέδειξαν για ακόμη μία φορά ότι ο ρωσικός πολεμικός στόλος και οι γραμμές εφοδιασμού του δεν διαθέτουν ασφαλείς διαδρομές, ακόμη και πολύ μακριά από τη Μαύρη Θάλασσα».

Η δήλωση δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Telegram και μεταφέρθηκε από το CNBC μέσω αυτόματης μετάφρασης της Google.

«Τέτοιες μοναδικές ειδικές επιχειρήσεις καταστρέφουν τις δυνατότητες εφοδιαστικής υποστήριξης του εχθρού και αναγκάζουν τη Ρωσία να πληρώνει το τίμημα της επιθετικότητάς της, ακόμη και σε στρατηγικά μεγάλη απόσταση από την Ουκρανία», ανέφερε η SBU.

Η επιχείρηση στη Βεγγάζη καταδεικνύει τη δυνατότητα των ουκρανικών δυνάμεων να πλήττουν ρωσικούς ναυτικούς στόχους πέρα από τη Μαύρη Θάλασσα, επεκτείνοντας τη γεωγραφική εμβέλεια των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων.

Έντονη ανησυχία του ΟΗΕ για τις επιθέσεις στη Λιβύη

Η Αποστολή Υποστήριξης των Ηνωμένων Εθνών στη Λιβύη (UNSMIL) εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα σκάφη.

Σε ανακοίνωσή της προειδοποίησε ότι η Λιβύη «δεν μπορεί να αντέξει και δεν πρέπει να μετατραπεί σε πεδίο μάχης ξένων συγκρούσεων».

Η αποστολή του ΟΗΕ ζήτησε την άμεση διεξαγωγή ανεξάρτητης και διαφανούς έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα πραγματικά περιστατικά και να αποδοθούν ευθύνες.

«Η UNSMIL ζητά άμεση, ανεξάρτητη και διαφανή έρευνα για τη διαπίστωση των γεγονότων και τη λογοδοσία όσων ευθύνονται», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανησυχία του ΟΗΕ συνδέεται με τον κίνδυνο η Λιβύη, η οποία αντιμετωπίζει ήδη σοβαρές εσωτερικές προκλήσεις, να εμπλακεί ακόμη περισσότερο σε συγκρούσεις μεταξύ τρίτων κρατών.

Το προηγούμενο του ρωσικού δεξαμενόπλοιου Arctic Metagaz

Δεν είναι η πρώτη φορά που στη Λιβύη ή κοντά στις ακτές της καταγράφονται επιθέσεις οι οποίες συνδέονται με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Τον Μάρτιο, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών κατηγόρησε την Ουκρανία ότι έπληξε το Arctic Metagaz, δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε με ναυτικά drones στη Μεσόγειο, μεταξύ Λιβύης και Μάλτας.

Τότε, η Μόσχα είχε αποδώσει την ευθύνη στο Κίεβο, στο πλαίσιο των καταγγελιών της για επέκταση των ουκρανικών επιθέσεων κατά ρωσικών ναυτικών στόχων.

Η νέα επιχείρηση στη Βεγγάζη προσθέτει μία ακόμη διάσταση στη σύγκρουση, με το ουκρανικό Πολεμικό Ναυτικό να εμφανίζεται πλέον ικανό να πλήττει ρωσικά πολεμικά πλοία σε σημαντική απόσταση από το ουκρανικό έδαφος.

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