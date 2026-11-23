Snapshot Στις 23 Νοεμβρίου εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτική έκταση στον Κορφαλώνα Χανίων, κοντά σε εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου κινητοποιήθηκε άμεσα με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε γρήγορα χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση και επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Η άμεση αντίδραση απέτρεψε πιθανή επέκταση της φωτιάς στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κισσάμου, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε αγροτική έκταση στον Κορφαλώνα Χανίων, δίπλα σε εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου. Χάρη στην έγκαιρη ειδοποίηση και την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά κατασβέστηκε.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:00, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς οι φλόγες εκδηλώθηκαν κοντά στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Η φωτιά έγινε γρήγορα αντιληπτή και ειδοποιήθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Κισσάμου, από τον οποίο αναχώρησαν αμέσως δύο πυροσβεστικά οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο και κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η έγκαιρη επέμβαση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική περιοχή δίπλα σε εγκαταστάσεις τυποποίησης ελαιολάδου.

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