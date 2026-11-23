Snapshot Η μεταβίβαση ακολουθεί την επιστροφή του δικαιώματος παραχώρησης των εγκαταστάσεων στο Ελληνικό Δημόσιο από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Το υπουργείο προτεραιοποιεί την αξιοποίηση του Κωπηλατοδρομίου για την υποστήριξη αθλητών και αθλητικών ομοσπονδιών, με παράλληλη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Σχινιά.

Οι εγκαταστάσεις χρησιμεύουν ως έδρα των εθνικών ομάδων Κωπηλασίας και Κανόε Καγιάκ και θα φιλοξενούν επίσης την Τριαθλητική Ομοσπονδία.

Σχεδιάζονται βελτιώσεις υποδομών και διοικητικής υποστήριξης ώστε το Κωπηλατοδρόμιο να λειτουργήσει ως κέντρο για προπονήσεις και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις. Snapshot powered by AI

Οριστική είναι πλέον η μεταβίβαση της διαχείρισης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς η σχετική απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 7021 της 20ής Νοεμβρίου 2026.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της επαναφοράς στο Ελληνικό Δημόσιο του δικαιώματος παραχώρησης των εγκαταστάσεων από την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., διαδικασία που είχε ανακοινωθεί τον περασμένο Ιούλιο.

Τη σημασία της συγκεκριμένης εξέλιξης ανέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επισημαίνοντας ότι η ανάληψη της διαχείρισης από το υπουργείο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική αναβάθμιση και αξιοποίηση ενός σημαντικού τμήματος της Ολυμπιακής κληρονομιάς της χώρας.

Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητα αποτελεί η αξιοποίηση του Κωπηλατοδρομίου προς όφελος των αθλητών, των αθλητικών ομοσπονδιών και της νέας γενιάς, με παράλληλη προστασία του ιδιαίτερου φυσικού περιβάλλοντος του Σχινιά.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Με την οριστική θεσμική κατοχύρωση της διαχείρισης του Ολυμπιακού Κωπηλατοδρομίου Σχινιά από το Υπουργείο μας, διασφαλίζουμε ότι ένας εμβληματικός χώρος της Ολυμπιακής μας κληρονομιάς περνά σε μια νέα εποχή, έπειτα από 13 χρόνια» τόνισε ο αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης και υπογράμμισε:

«Στόχος μας είναι η ουσιαστική αξιοποίησή του προς όφελος των αθλητών, των Ομοσπονδιών και της νέας γενιάς, με απόλυτο σεβασμό στο μοναδικό φυσικό περιβάλλον του Σχινιά.

Παραλάβαμε έναν χώρο που συνδέεται με την Ολυμπιακή μνήμη της χώρας μας και είναι το «σπίτι» των Εθνικών ομάδων της Κωπηλασίας και του Κανόε Καγιάκ, που τόσες διεθνείς επιτυχίες μας έχουν χαρίσει, ενώ πλέον θα φιλοξενηθεί και η Τριαθλητική Ομοσπονδία.

Και αλλάζουμε σελίδα ώστε να υπάρχει συνεχής αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, οργανωμένη διοικητική υποστήριξη, τεχνική παρακολούθηση, σταθερό σχέδιο λειτουργίας και φιλοξενία αγώνων όχι μόνο εθνικού, αλλά και διεθνούς επιπέδου.

Για ακόμη μια φορά να ευχαριστήσω για την αγαστή συνεργασία τον Υπουργό, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Είναι πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη η προτεραιότητα που προσδίδουμε στην ανάπτυξη του Αθλητισμού μας. Και το κάνουμε πράξη, καθημερινά».