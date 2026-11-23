Snapshot Μάργκαρετ Κουόλι, Σίντνεϊ Σουίνι, Άνια Τέιλορ-Τζόι, Ζεντάγια και Φλόρενς Πιου είναι ανάμεσα στις ηθοποιούς που θεωρούνται υποψήφιες για το νέο Bond Girl στην ταινία με τον Ρόμπερτ Πάτινσον.

Ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα πρωταγωνιστήσει ως James Bond στη νέα ταινία που ανακοινώθηκε επίσημα για τις 16 Νοεμβρίου.

Η επιλογή της γυναικείας ηρωίδας θα καθορίσει το στυλ και το είδος του χαρακτήρα που θα συνοδεύσει τον Bond στη νέα εποχή της σειράς.

Κανένα από τα ονόματα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από τα στούντιο, και οι πληροφορίες βασίζονται σε φήμες και δημοσιογραφικές εκτιμήσεις.

Η παρουσία ηθοποιών όπως η Ζεντάγια και η Φλόρενς Πιου, που έχουν συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ, προσδίδει ενδιαφέρον για πιθανές συνεργασίες στη νέα παραγωγή. Snapshot powered by AI

Το όνομα του νέου James Bond αποκαλύφθηκε. Το επόμενο μεγάλο μυστήριο, όμως, παραμένει άλυτο: ποια θα είναι η γυναίκα που θα σταθεί δίπλα στον πιο διάσημο μυστικό πράκτορα του κινηματογράφου;

Μετά την επίσημη ανακοίνωση της 16ης Νοεμβρίου ότι ο Ρόμπερτ Πάτινσον διαδέχεται τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του 007, το ενδιαφέρον του Χόλιγουντ στρέφεται πλέον στο γυναικείο καστ της νέας ταινίας.

Και παρότι τα στούντιο κρατούν ακόμη κλειστά τα χαρτιά τους, οι φήμες, οι εκτιμήσεις και τα σενάρια των διεθνών μέσων ενημέρωσης έχουν ήδη δημιουργήσει μια άτυπη λίστα υποψηφίων.

Διάσημες ηθοποιοί, ανερχόμενα αστέρια και γυναίκες με ισχυρή παρουσία στο Χόλιγουντ φιγουράρουν ανάμεσα στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να γράψουν το επόμενο κεφάλαιο της κινηματογραφικής ιστορίας του James Bond.

Το ερώτημα, ωστόσο, δεν αφορά μόνο την εμφάνιση ή τη δημοτικότητα. Αφορά και το είδος της ηρωίδας που θα επιλέξουν οι δημιουργοί για τη νέα εποχή του θρυλικού πράκτορα.

Μάργκαρετ Κουόλι

Η Μάργκαρετ Κουόλι συγκαταλέγεται στα ονόματα που ξεχωρίζουν στις προβλέψεις για τον επόμενο γυναικείο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η ηθοποιός, που εντυπωσίασε με την παρουσία της στην ταινία The Substance, διαθέτει το υποκριτικό εύρος για μια ηρωίδα που θα μπορούσε να είναι πολύ περισσότερα από το ερωτικό ενδιαφέρον του 007.

Η Μάργκαρετ Κουόλι

Η Κουόλι έχει ήδη συνδεθεί με τον κόσμο του Bond μέσα από μια ξεχωριστή εμφάνιση στα Όσκαρ του 2025, όταν συμμετείχε σε ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα στον θρυλικό πράκτορα.

Το όνομά της αναφέρεται μεταξύ των επικρατέστερων σε δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επιβεβαίωση για επίσημη πρόταση ή συμμετοχή της.

Σίντνεϊ Σουίνι

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες επιλογές.

Η πρωταγωνίστρια του Euphoria έχει καταφέρει να εδραιώσει την παρουσία της στο Χόλιγουντ, ενώ η πιθανότητα να εμφανιστεί στο πλευρό του Πάτινσον έχει τροφοδοτήσει δημοσιεύματα και διαδικτυακές συζητήσεις.

Η Σίντνεϊ Σουίνι / AP

Η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι θαυμάστρια της κινηματογραφικής σειράς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της, ανάλογα με το σενάριο.

Μάλιστα, η Τρίνα Παρκς, η οποία είχε εμφανιστεί στην ταινία Diamonds Are Forever με τον Σον Κόνερι, έχει εκφραστεί θετικά για την προοπτική να αναλάβει η Σουίνι έναν τέτοιο ρόλο.

Άνια Τέιλορ-Τζόι

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι είναι ένα ακόμη όνομα που φιγουράρει στις σχετικές προβλέψεις.

Με πρωταγωνιστικούς ρόλους στο The Queen's Gambit και στο Furiosa: A Mad Max Saga, έχει αποδείξει ότι μπορεί να συνδυάσει την ένταση, τη δράση και τη δραματική ερμηνεία.

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι

Η ιδιαίτερη κινηματογραφική της παρουσία θα μπορούσε να προσδώσει διαφορετική δυναμική στη νέα ταινία, ειδικά εάν οι δημιουργοί επιλέξουν έναν γυναικείο χαρακτήρα με έντονη προσωπικότητα και ανεξάρτητο ρόλο στην πλοκή.

Το όνομά της περιλαμβάνεται στις υποψήφιες που προβάλλονται από διεθνή δημοσιεύματα και αγορές προβλέψεων.

Ζεντάγια

Η Ζεντάγια είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν συνδεθεί με τις συζητήσεις για τη νέα Bond Girl.

Η ηθοποιός έχει ήδη συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη Ντενί Βιλνέβ στο κινηματογραφικό σύμπαν του Dune, γεγονός που δίνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην πιθανότητα μιας νέας συνεργασίας τους.

Η Ζεντάγια / AP

Με την εμπειρία της σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητά της, η Ζεντάγια θα μπορούσε να προσδώσει σημαντική εμπορική δυναμική στο νέο κεφάλαιο της σειράς.

Προς το παρόν, πάντως, η υποψηφιότητά της παραμένει στο επίπεδο των σεναρίων και των δημοσιογραφικών εκτιμήσεων.

Φλόρενς Πιου

Η Φλόρενς Πιου έχει επίσης συμπεριληφθεί στις συζητήσεις για τη νέα ταινία.

Η ηθοποιός έχει ήδη διακριθεί για τους απαιτητικούς δραματικούς της ρόλους, αλλά και για την παρουσία της σε μεγάλες παραγωγές δράσης.

Η Φλόρενς Πιου

Έχοντας συνεργαστεί και εκείνη με τον Βιλνέβ στο Dune, αποτελεί μία επιλογή που θα μπορούσε να ταιριάξει σε μια διαφορετική προσέγγιση του γυναικείου πρωταγωνιστικού ρόλου.

Το όνομά της έχει αναφερθεί σε σχετικές λίστες υποψηφίων, χωρίς να έχουν ανακοινωθεί επίσημες διαπραγματεύσεις.

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