Snapshot Σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα περισσότερα από 16.000 κενά στην εκπαίδευση δεν έχουν καλυφθεί, με τη Γ' φάση προσλήψεων να καλύπτει μόλις το 15% αυτών.

Η υποστελέχωση προκαλεί κλείσιμο ολοήμερων τμημάτων, έλλειψη ειδικοτήτων και ανεπαρκείς παράλληλες στηρίξεις, επηρεάζοντας αρνητικά τη λειτουργία των σχολείων.

Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, όπως σχολικούς νοσηλευτές, με κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών.

Οι σχολικοί νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες αναγκάζονται να καλύπτουν πολλαπλά σχολεία, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για μαθητές και προσωπικό.

Απαιτείται άμεση δημιουργία οργανικών θέσεων και μόνιμες προσλήψεις για τη γενική και ειδική αγωγή, ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής λειτουργία των σχολείων. Snapshot powered by AI

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας έξω από το υπουργείο Παιδείας, έπειτα από κοινό κάλεσμα της ΟΛΜΕ και άλλων ενώσεων, με τη συμμετοχή συλλόγων εκπαιδευτικών, ειδικού προσωπικού και της Ομοσπονδίας Γονέων Περιφέρειας Αττικής.

«Δεν μπορεί αυτή η κατάσταση να είναι κανονικότητα. Απαιτούμε να γίνει άμεσα τέταρτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών και να δοθεί αυξημένη χρηματοδότηση στα σχολεία για κάλυψη των πάγιων αναγκών» ήταν η φράση που ηχούσε από τα μεγάφωνα, με τους συγκεντρωμένους να καταγγέλουν την πολιτική υποστελέχωσης των σχολείων, δίνοντας παράλληλα αγωνιστικό ραντεβού για την Πανεργατική Απεργία της Τετάρτης 25 Νοεμβρίου με το μήνυμα «Κλείνουμε τα σχολεία και βγαίνουμε μαζικά στο δρόμο».

Όπως επισημαίνουν οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και οι γονείς, σχεδόν τρεις μήνες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς, από τα περισσότερα από 16.000 καταγεγραμμένα κενά πανελλαδικά στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η Γ' φάση προσλήψεων κάλυψε μόλις 2.820 θέσεις (περίπου το 15%). Ενδεικτικά, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Γονέων Αττικής, στη Γ' Αθήνας για 646 δηλωμένα κενά έγιναν μόλις 47 προσλήψεις, ενώ για 307 μαθητές που χρειάζονταν Παράλληλη Στήριξη στα δημοτικά προσλήφθηκαν μόλις δύο εκπαιδευτικοί.

«Αν προχωρήσουμε έτσι θα θρηνήσουμε θύματα»

Η πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», Θεοδώρα Δριμάλα υπογράμμισε ότι «υπάρχει πραγματικά οργή με την κοροϊδία της κυβέρνησης για τη λεγόμενη τρίτη φάση που στην ουσία δεν έγινε. Μιλάμε για 16.000 πανελλαδικά κενά και πήρε 2.820 εκπαιδευτικούς. Στην Α' Αθήνας, στη μεγαλύτερη διεύθυνση της χώρας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα 700 καταγεγραμμένα κενά ήρθαν 56 συνάδελφοι εκπαιδευτικοί».

Αναφερόμενη στις συνέπειες που προκαλεί αυτή η υποστελέχωση στην καθημερινότητα των σχολείων, σημείωσε πως «πάρα πολλά ολοήμερα τμήματα στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά είναι κλειστά, γιατί μεταφέρουν τους εκπαιδευτικούς από το ολοήμερο στο πρωινό για να λειτουργήσει και κλείνουν τα ολοήμερα. Λείπουν διάσπαρτες ειδικότητες από τα σχολεία, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βγει πρόγραμμα. Οι παράλληλες στηρίξεις είναι μία προς τρία, τέσσερα παιδιά. Τμήματα ένταξης έχει κλειστά. Πραγματικά υπάρχει οργή. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε η κ. Δριμάλα στις ελλείψεις ειδικού εκπαιδευτικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, φέρνοντας ένα ανησυχητικό παράδειγμα για τους σχολικούς νοσηλευτές, οι οποίοι —όπως υπογράμμισε— «έχουν να κάνουν με την ίδια τη ζωή των παιδιών».

«Υπάρχουν συγκροτήματα και σχολεία που έχουν σοβαρές περιπτώσεις και δεν έχουν καλυφθεί. Παράδειγμα το 6ο - 7ο Βύρωνα έχει έξι περιπτώσεις, δύο ινσουλίνες, δύο σοβαρές αλλεργίες και δύο ακόμα περιστατικά. Είναι ένα διώροφο από τη μια κτίριο και ένα τριώροφο από την άλλη και πρέπει μία νοσηλεύτρια να φεύγει από τον δεύτερο όροφο του ενός, να φτάνει στον τρίτο και ξανά πίσω. Ειλικρινά αν προχωρήσουμε έτσι θα θρηνήσουμε θύματα, όχι μόνο από το κτιριακό που είναι χάλια, αλλά και λόγω της έλλειψης των προσλήψεων. Και πήρε σε όλη την Α' διεύθυνση δύο νοσηλευτές. Καταλαβαίνετε…» κατέληξε.

«Τρέχουμε σε πέντε σχολεία την εβδομάδα»

Στην εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην Ειδική Αγωγή αναφέρθηκε, από την πλευρά της, η σχολική νοσηλεύτρια και πρόεδρος του Συλλόγου Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής στην Αττική, Σεμίνα Καστρίτη.

«Η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε με τεράστιες ελλείψεις σε ειδικό εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, δηλαδή σχολικούς νοσηλευτές, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές στα σχολεία και ειδικό βοηθητικό προσωπικό. Όλες οι φάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι σταγόνα στον ωκεανό σε σχέση με τις ανάγκες των σχολείων και των μαθητών μας» σημείωσε.

Όπως εξήγησε, «οι τεράστιες ανάγκες σε σχολικούς νοσηλευτές και ειδικό βοηθητικό προσωπικό, ειδικά στην Αττική, απαντήθηκαν από το υπουργείο με προσλήψεις δέκα ατόμων για την κάθε ειδικότητα και πανελλαδικά 27 νοσηλευτές και 31 ειδικό βοηθητικό προσωπικό».

Η κατάσταση αυτή, όπως πρόσθεσε, οδηγεί σε επικίνδυνες πρακτικές: «Φέτος έχει γίνει τεράστια προσπάθεια οι νοσηλευτές να καλύπτουν όμορα ή συστεγαζόμενα σχολεία, με τεράστιο κίνδυνο και για τον ίδιο τον εργαζόμενο αλλά και για τους ίδιους τους μαθητές και τις ανάγκες τους. Γιατί δεν μπορεί για μερικές ώρες ο μαθητής να έχει ανάγκη από νοσηλευτή και τις υπόλοιπες ώρες να μην έχει, και ταυτόχρονα πρέπει να βρίσκεται ο νοσηλευτής σε δύο και τρία σχολεία».

«Να δημιουργηθούν άμεσα οργανικές θέσεις, να γίνουν προσλήψεις»

Αναφορικά με τις υπόλοιπες ειδικότητες, η κ. Καστρίτη σημείωσε πως «το ίδιο ισχύει και για όλες τις ειδικότητες. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Οι ανάγκες στα σχολεία για ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς είναι τεράστιες και βλέπουμε ότι αντί να υπάρχει μόνιμος και σταθερός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός σε κάθε σχολείο, ίσα ίσα οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί τρέχουν από σχολείο σε σχολείο - πέντε σχολεία την εβδομάδα ο καθένας - και μάλιστα υπάρχουν χιλιάδες σχολεία σε όλη τη χώρα που δεν έχουν καν αυτές τις ειδικότητες».

Ερωτηθείσα για το ύψος των πραγματικών αναγκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, απάντησε πως «σίγουρα βρισκόμαστε περίπου στις 900 προσλήψεις και στη γενική εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή».

Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τα ειδικά σχολεία, επισημαίνοντας: «Τα ατυχήματα στα ειδικά σχολεία επίσης και τα περιστατικά είναι πάρα πολλά, με ένα σωρό εργατικά ατυχήματα που έχουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, με ένα σωρό προβλήματα και ιδιαιτερότητες που έχουν αυτοί οι μαθητές. Και μάλιστα αυτοί οι μαθητές πρέπει να έχουν πρόσωπα τα οποία θα είναι σταθερά, ορόσημο για αυτούς. Δεν μπορεί κάθε δύο-τρεις μήνες να έρχονται καινούργια πρόσωπα ή και καθόλου, και κάθε χρόνο να υπάρχει διαφορετικό πρόσωπο που θα προσεγγίζει αυτούς τους μαθητές».

Κλείνοντας, ζήτησε να δημιουργηθούν οργανικές θέσεις και να γίνουν μόνιμες προσλήψεις τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή, «γιατί μόνο έτσι θα πούμε ότι θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε τα σχολεία μας με αξιοπρέπεια για εμάς και για τους μαθητές μας».

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