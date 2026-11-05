«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε»: Στα Προπύλαια στις 11:00 μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί

Snapshot Οι μαθητές πραγματοποιούν συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 11:00, διεκδικώντας δωρεάν και δημόσια παιδεία για όλους.

Τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν χρηματοδότηση για σχολικές υποδομές, προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού, δωρεάν μετακίνηση και διατήρηση των ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ. Snapshot powered by AI

Μετά το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου, οι μαθητές προχωρούν νέες κινητοποιήσεις, αιτούμενοι δωρεάν και δημόσια παιδεία προσβάσιμη σε όλους. Οι μαθητές καλούν, σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, σε συλλαλητήριο στα Προπύλαια στις 11:00.

«Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε! Οι αγώνες μας τάραξαν τα νερά, ακούστηκαν τα αιτήματά μας από άκρη σε άκρη, σε όλη την Αττική, σε όλη τη χώρα», αναφέρουν οι μαθητές στο κάλεσμά τους, καταγγέλλοντας μάλιστα ότι κυβέρνηση και υπουργείο Παιδείας κάνουν «ό,τι μπορούν για να μας σταματήσουν».

Μεταξύ άλλων, στα αιτήματα των μαθητών περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση για έργα αποκατάστασης των σχολικών υποδομών, προσλήψεις εκπαιδευτικών και προσωπικού υποστήριξης στα σχολεία, αλλά και δωρεάν μετακίνηση και καμία κατάργηση ειδικότητας για τους μαθητές των ΕΠΑΛ.

Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής: Στις 5 Νοεμβρίου θα είμαστε στο συλλαλητήριο

Την κινητοποίηση των μαθητών της Δευτεροβάθμιας στηρίζει και η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Αττικής, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

«Στις 5 Νοεμβρίου θα είμαστε στο νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο:

Για να είναι τα σχολεία ασφαλή & σύγχρονα. Να μην κινδυνεύει κανένας μαθητής εξαιτίας της απαράδεκτης συντήρησης. Να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν όλες οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα. Για να καλυφθούν τα κενά των εκπαιδευτικών, που έχουμε φτάσει Νοέμβρη και ακόμη δεν λειτουργούν τα σχολεία με τον απαραίτητο αριθμό δασκάλων & καθηγητών.

Για να αυξηθεί η χρηματοδότηση στα σχολεία, που έρχεται με το σταγονόμετρο ενώ δίνονται δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς

Για ασφαλείς εκδρομές. Είναι δικαίωμα των παιδιών και απαιτούμε να αποσυρθεί η Υπουργική απόφαση που μόνο προβλήματα και ανασφάλεια δημιουργεί στη σχολική κοινότητα. Η ασφαλής μετακίνηση των παιδιών μας να εξασφαλίζεται με ευθύνη του κράτους,

Για μείωση του αριθμού των παιδιών στις τάξεις.

Για να μην τολμήσει η κυβέρνηση να νομοθετήσει τριπλές πανελλαδικές εξετάσεις μέσω του Εθνικού Απολυτηρίου»

ΟΛΜΕ: «Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών και των φοιτητών»

Σε δική της ανακοίνωση, η ΟΛΜΕ καλεί μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό συλαλλητήριο.

«Στεκόμαστε στο πλευρό των μαθητών μας και των φοιτητών που διεκδικούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν παιδεία, στις σπουδές και στη ζωή που τους αξίζουν. […] Διεκδικούμε να δοθούν χρήματα για τη μόρφωση, την υγεία και τη ζωή του λαού, για έρευνα που υπηρετεί τις κοινωνικές ανάγκες», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΟΛΜΕ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κινητοποίηση έχει προγραμματιστεί την ίδια ημέρα με τη νέα κινητοποίηση στη Γαλλία. «Ενώνουμε τον αγώνα μας με τους εργαζόμενους και τη νεολαία της Γαλλίας που την ίδια μέρα προχωρούν σε απεργία και κινητοποιήσεις», σημειώνεται από την ΟΛΜΕ.

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