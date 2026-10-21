Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα - Στους δρόμους μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί

Snapshot Στην Αθήνα πραγματοποιείται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο με συμμετοχή μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών.

Ορισμένα φοιτητικά μπλοκ διανυκτέρευσαν στην πλατεία Συντάγματος εκφράζοντας αντίθεση στο υψηλό κόστος σπουδών και την στεγαστική κρίση.

Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν μαζικά στο πλαίσιο 24ωρης απεργίας της ΔΟΕ, στάσεων εργασίας της ΟΛΜΕ και διευκολυντικής στάσης της ΑΔΕΔΥ.

Έχουν εφαρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με κλείσιμο της οδού Πανεπιστημίου και κλειστό σταθμό Μετρό «Πανεπιστήμιο».

Τα βασικά αιτήματα είναι αύξηση της χρηματοδότησης της δημόσιας Παιδείας, μέτρα για το κόστος διαβίωσης και φοιτητικής στέγης, μόνιμοι διορισμοί και ασφαλείς σχολικές υποδομές. Snapshot powered by AI

Βίντεο και φωτογραφίες: Χάρης Γκίκας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, με τη μαθητική, φοιτητική και εκπαιδευτική κοινότητα να δίνει το «παρών» στην καρδιά της πρωτεύουσας.

Στη διαμαρτυρία στα Προπύλαια έχουν συγκεντρωθεί μαθητικές επιτροπές από ολόκληρη την Αττική, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι. Μάλιστα, ορισμένα φοιτητικά μπλοκ διανυκτέρευσαν από το βράδυ της Τρίτης στην πλατεία Συντάγματος στήνοντας σκηνές, διαμαρτυρόμενα για το δυσβάσταχτο κόστος σπουδών και τη στεγαστική κρίση.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μαζικά και οι εκπαιδευτικοί, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας της ΔΟΕ, των στάσεων εργασίας της ΟΛΜΕ, αλλά και της διευκολυντικής στάσης εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

Κλειστοί δρόμοι και αλλαγές στα δρομολόγια του Μετρό

Λόγω της πορείας, η ΕΛ.ΑΣ. έχει θέσει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο. Η οδός Πανεπιστημίου έχει κλείσει για τα οχήματα, ενώ με εντολή της Αστυνομίας ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» παραμένει κλειστός και οι συρμοί διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

Τα αιτήματα της κινητοποίησης

Στην αιχμή των διεκδικήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας βρίσκονται:

Η γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τη δημόσια Παιδεία.

Η λήψη μέτρων για την κάλυψη του κόστους διαβίωσης και της φοιτητικής στέγης.

Η άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών στα σχολεία με μόνιμους διορισμούς.

Η διασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών.

Δέκα προσαγωγές

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν πραγματοποιηθεί δέκα προσαγωγές κοντά στα Προπύλαια, ενώ σε ελέγχους προχωρά η ΕΛ.ΑΣ. σε κόσμο που προσεγγίζει το συλλαλητήριο.

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