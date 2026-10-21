Μετρό: Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο στις 10:00 ενόψει του συλλαλητηρίου
Κλείνει ο σταθμός Πανεπιστήμιο με εντολή της ΕΛΑΣ
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Ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει σήμερα στις 10 το πρωί με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.
«Σας ενημερώνουμε, ότι σήμερα Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, με εντολή της ΕΛ.ΑΣ., ο σταθμός του Μετρό Πανεπιστήμιο θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση» αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
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