Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Κλείνουν σταθμοί μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε όλη τη χώρα

Ελένη Ευστρατίου

Απεργία 21 Οκτωβρίου: Ποιοι κλάδοι συμμετέχουν - Κλείνουν σταθμοί μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις 21 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια με συμμετοχή εκπαιδευτικών, μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων του Δημοσίου σε όλη τη χώρα.
  • Εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και φορείς όπως ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ, ΠΟΣΕΕΠΕΑ και ΟΕΝΓΕ προχωρούν σε 24ωρες ή τρίωρες απεργίες και στάσεις εργασίας.
  • Η Ελληνική Αστυνομία αποφάσισε το κλείσιμο σταθμών μετρό στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη κατά τις ώρες των συγκεντρώσεων, ενώ αναμένονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλείσιμο δρόμων.
  • Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν απεργούν, αλλά ο σταθμός «Πανεπιστήμιο» στην Αθήνα και πέντε σταθμοί στη Θεσσαλονίκη θα παραμείνουν κλειστοί από το πρωί.
  • Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις οργανώνουν συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά με πορεία προς το υπουργείο Υγείας στις 10:00.
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Κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών καθώς και εργαζομένων του Δημοσίου πραγματοποιούνται σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι μισθοί των εκπαιδευτικών, τα χιλιάδες κενά στα σχολεία, η κατάσταση των σχολικών υποδομών, οι συγχωνεύσεις τμημάτων, αλλά και το αυξανόμενο κόστος φοίτησης και στέγασης για τους φοιτητές.

Στην Αθήνα η συγκέντρωση είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ από το απόγευμα της Τρίτης οι φοιτητές έστησαν σκηνές στην πλατεία Συντάγματος, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το αυξημένο κόστος της στέγασης.

Στη Θεσσαλονίκη, η συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 11:30 στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ ανάλογες δράσεις διαμαρτυρίας θα πραγματοποιηθούν σε πολλές πόλεις ολόκληρης της χώρας.

Λόγω των προγραμματισμένων κινητοποιήσεων η Ελληνική Αστυνομία έχει αποφασίσει να κλείσει σταθμούς μετρό τόσο σε Αθήνα όσο και Θεσσαλονίκη, ενώ αναμένονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς θα κλείσουν δρόμοι.

Ποιοι κλάδοι απεργούν σήμερα

  • Σε 24ωρη απεργία προχωρούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΟΕ)
  • Τρίωρη στάση εργασίας από τις 11:00 έως τις 14:00 πραγματοποιεί η Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ)
  • Η Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) θα πραγματοποιήσει συμπληρωματική στάση εργασίας από τις 08:00 έως τις 11:00
  • Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής (ΠΟΣΕΕΠΕΑ) συμμετέχει στην 24ωρη απεργία
  • Η Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ) έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας
  • Οι Νοσοκομειακοί Γιατροί (ΟΕΝΓΕ) απεργούν όλο το 24ωρο
  • Το Πανελλήνιο Σωματείο Έκτακτου Προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν τόσο οι φοιτητικοί όσο και οι μαθητικοί σύλλογοι.

Παράλληλα, συγκέντρωση στην πλατεία Κοτζιά θα πραγματοποιήσουν στις 10:00 οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις με πορεία προς το υπουργείο Υγείας.

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν απεργούν σήμερα. Ωστόσο, με απόφαση της Ελληνικής Αστυνομίας θα κλείσουν ορισμένοι σταθμοί του Μετρό κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων, μέχρι νεωτέρας.

Συγκεκριμένα:

Στην Αθήνα, ο σταθμός μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει από τις 10:00 π.μ. μέχρι νεότερη ανακοίνωση.

Πιθανή είναι η απόφαση να κλείσουν και οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Ομόνοια» και «Ακρόπολη».

Στη Θεσσαλονίκη, η εταιρεία διαχείρισης αποφάσισε αναστολή λειτουργίας από τις 09:00 π.μ. στους σταθμούς:

  • Δημοκρατίας
  • Βενιζέλου
  • Αγίας Σοφίας
  • Σιντριβάνι
  • Πανεπιστήμιο

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