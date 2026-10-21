Ποια κόμματα στηρίζουν τα σημερινά συλλαλητήρια

Snapshot Τα κόμματα της αντιπολίτευσης στηρίζουν τα σημερινά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια και διαχωρίζουν τις κοινωνικές κινητοποιήσεις από τις πράξεις βίας.

Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει τις καταστροφές και τονίζει την ανάγκη πολιτικών απαντήσεων στις κοινωνικές ανισότητες.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε μαζική συμμετοχή, συνδέοντας τις διαδηλώσεις με το ευρύτερο κύμα αντιδράσεων στην Ευρώπη κατά της λιτότητας.

Το ΚΚΕ απευθύνει ευθύ κάλεσμα για συμμετοχή, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση φοβάται τη νεολαία που διεκδικεί το μέλλον της.

Η ΕΛΑΣ αναγνωρίζει το δικαίωμα στην ειρηνική διαμαρτυρία και υπογραμμίζει την ανάγκη πολιτικής διέξοδου μέσω συλλογικών κινητοποιήσεων. Snapshot powered by AI

Τη στήριξή τους στα αιτήματα που θα διεκδικήσουν σήμερα οι πολίτες που θα λάβουν μέρος στα μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σπεύδοντας παράλληλα να διαχωρίσουν τις κοινωνικές κινητοποιήσεις από ενδεχόμενες πράξεις βίας, που φαίνεται να προβληματίζουν την κυβέρνηση και την αστυνομία.

Η πολιτική αντιπαράθεση έχει ήδη ξεσπάσει, πριν ακόμη από την πραγματοποίηση των συλλαλητηρίων, με φόντο τις μεγάλες διαδηλώσεις στη Γαλλία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ορισμένες από τις οποίες έχουν συνοδευτεί από εκτεταμένα επεισόδια και βανδαλισμούς.

Σε αυτό το κλίμα, τα κόμματα της Κεντροαριστεράς και της Αριστεράς εκφράζουν, με διαφορετική ρητορική και ένταση το καθένα, τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις μαθητών, εκπαιδευτικών και φοιτητών, ενώ ορισμένα απευθύνουν και ευθέως κάλεσμα μαζικής συμμετοχής.

ΠΑΣΟΚ (Ανδρουλάκης): Στηρίζουμε τις ειρηνικές διαδηλώσεις – Καταδικαστέες οι καταστροφές

Σαφή διαχωρισμό ανάμεσα στις ειρηνικές κοινωνικές κινητοποιήσεις και στις πράξεις βίας έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας παράλληλα την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αξιοποιήσει τις εξελίξεις στη Γαλλία προκειμένου να δημιουργήσει ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης.

«Από το πρωί παρακολουθούμε την απόπειρα της Νέας Δημοκρατίας να χτίσει ένα αφήγημα περί δήθεν εγχώριου κινδύνου και ότι κάποιοι θέλουν να διαλύσουν τη χώρα», ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να εργαλειοποιήσει το ζήτημα, εκμεταλλευόμενη ενδεχόμενες αστοχίες και λανθασμένες δηλώσεις της αντιπολίτευσης.

Μάλιστα, υποστήριξε ότι η ΝΔ επιδιώκει να δημιουργήσει «ψευτοδίπολα με την ΕΛΑΣ», ενώ ξεκαθάρισε πως «το ΠΑΣΟΚ είναι ένα αξιόπιστο κόμμα με καθαρή θέση. Στηρίζει τις ειρηνικές διαδηλώσεις που έχουν κοινωνικές διεκδικήσεις».

Παράλληλα, καταδίκασε τα φαινόμενα λεηλασιών και καταστροφών περιουσιών, σημειώνοντας ότι δυσφημούν τους κοινωνικούς αγώνες. Όπως υπογράμμισε, η απάντηση δεν μπορεί να περιορίζεται στην απομόνωση όσων προκαλούν επεισόδια, αλλά απαιτεί πρωτίστως «να δώσουμε πολιτικές απαντήσεις στις ανισότητες».

ΣΥΡΙΖΑ: Οξυγόνο για τη δημοκρατία η μαζική συμμετοχή

Την ανάγκη μαζικής συμμετοχής στις εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτηρίζοντας τις ειρηνικές διαδηλώσεις «οξυγόνο για τη δημοκρατία».

«Είναι αναγκαία η μαζική παρουσία όλης της κοινωνίας στους δρόμους, προκειμένου να λυθεί το αδιέξοδο που αντιμετωπίζει η χώρα εξαιτίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη», σημειώνει το κόμμα.

Η Κουμουνδούρου συνδέει τις σημερινές κινητοποιήσεις με το ευρύτερο κύμα διαμαρτυριών στην Ευρώπη, υποστηρίζοντας ότι η νεολαία αντιδρά στις πολιτικές λιτότητας. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση για συστηματική υπονόμευση της δημόσιας εκπαίδευσης, επισημαίνοντας τις ελλείψεις προσωπικού και πόρων σε όλες τις βαθμίδες.

ΚΚΕ (Κουτσούμπας): «Όλοι στα συλλαλητήρια – Παντού ξεσηκωμός»

Ευθύ κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στα σημερινά συλλαλητήρια απευθύνει ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με σύνθημα «Από την Ελλάδα έως τη Γαλλία, ίδια η αιτία! Παντού ξεσηκωμός, για να σωθεί ο λαός!».

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας σχολιάζει την ανησυχία της κυβέρνησης για ενδεχόμενη μεταφορά των επεισοδίων από τη Γαλλία στην Ελλάδα, αντιπαραβάλλοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές, οι φοιτητές και συνολικά η νέα γενιά.

«Τους ανησυχούν οι μαθητές που σηκώνουν κεφάλι, όχι το σχολείο που τους εξοντώνει αντί να τους μορφώνει! Τους ανησυχούν οι φοιτητές που διαδηλώνουν, όχι το κόστος των σπουδών που γονατίζει τις οικογένειές τους!», σημειώνει χαρακτηριστικά.

«Τελικά, όλοι αυτοί δε φοβούνται για το μέλλον της νέας γενιάς. Φοβούνται τη νέα γενιά που διεκδικεί το μέλλον της!», προσθέτει, καταλήγοντας με το κάλεσμα «Όλοι στα συλλαλητήρια!».

ΕΛΑΣ (Κουφονικολάκου): Δικαίωμα των πολιτών η ειρηνική διαμαρτυρία

Από την πλευρά της, η ΕΛΑΣ δεν έχει εκδώσει ειδική ανακοίνωση για τις σημερινές συγκεντρώσεις, ωστόσο η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου, τοποθετήθηκε χθες για τις κοινωνικές κινητοποιήσεις.

Όπως ανέφερε, ο κοινωνικός θυμός ξεχειλίζει τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες έχουν κάθε δικαίωμα να διεκδικούν, να παρεμβαίνουν και να κινητοποιούνται.

Η Θεώνη Κουφονικολάκου στάθηκε ιδιαίτερα στην απουσία ουσιαστικής διαβούλευσης με τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα, επικαλούμενη και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συσσωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια πρέπει να βρίσκει πολιτική διέξοδο μέσα από την ειρηνική διαμαρτυρία και τη συλλογική διεκδίκηση.

Νέα Αριστερά: «Να βουλιάξει η Αθήνα»

Σε μαζική συμμετοχή στα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε ολόκληρη τη χώρα καλεί και η Νέα Αριστερά, με κεντρικό σύνθημα «Να βουλιάξει η Αθήνα!».

Το κόμμα καλεί μαθητές, φοιτητές, εκπαιδευτικούς και συνολικά την κοινωνία να ενώσουν τις φωνές τους, συνδέοντας τις ελληνικές κινητοποιήσεις με τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, την Αλβανία και την Ιταλία.

Η Νέα Αριστερά κατηγορεί την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι επιχειρεί να καλλιεργήσει «κλίμα τρομοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι η εκπαιδευτική κοινότητα θα απαντήσει με τις κινητοποιήσεις της.

«Καλούμε τους μαθητές και τους φοιτητές, τα συνδικάτα και τις ομοσπονδίες, τους ενεργούς και αγωνιζόμενους πολίτες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους», αναφέρει χαρακτηριστικά, ζητώντας κλιμάκωση των διεκδικήσεων απέναντι στις κυβερνητικές πολιτικές.

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