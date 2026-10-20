Πόλεμος κυβέρνησης – αντιπολίτευσης με φόντο τη Γαλλία: Η ατάκα Σδούκου στον Τσίπρα και η μάχη

Snapshot Η Νέα Δημοκρατία ζητά από τον Αλέξη Τσίπρα να διευκρινίσει αν υποστηρίζει τις βίαιες καταστροφές στις κινητοποιήσεις της Γαλλίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας αναδεικνύει τις κοινωνικές ανισότητες και την οικονομική πίεση ως βασικές αιτίες των κινητοποιήσεων στη Γαλλία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τη νεολαία σε μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις, ενώ στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. προκάλεσαν αντιδράσεις με δηλώσεις που φάνηκαν να στηρίζουν δυναμικές κινητοποιήσεις.

Το ΠΑΣΟΚ αναγνωρίζει τις κοινωνικές αιτίες των διαδηλώσεων αλλά διαχωρίζει τις ειρηνικές κινητοποιήσεις από τις βίαιες ενέργειες και ζητά κυβερνητικές παρεμβάσεις για ακρίβεια και στέγαση.

Η πολιτική αντιπαράθεση εστιάζει στο κατά πόσο η κοινωνική οργή μπορεί να εκφραστεί πολιτικά χωρίς να συνοδεύεται από βία και καταστροφές. Snapshot powered by AI

Σε μετωπική πολιτική σύγκρουση εξελίσσεται η συζήτηση για τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να ανταλλάσσουν βαριές κατηγορίες για το περιεχόμενο των διαδηλώσεων, τα κοινωνικά αίτια που τις προκαλούν και το ενδεχόμενο να μεταφερθεί στην Ελλάδα ένα αντίστοιχο κύμα αναταραχής.

Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση και οι ανισότητες αποτελούν τον κοινό παρονομαστή της αντιπαράθεσης, αλλά το πολιτικό ρήγμα αφορά πλέον και κάτι βαθύτερο: εάν η κοινωνική οργή μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική κινητοποίηση χωρίς να συνδεθεί με εικόνες βίας, λεηλασιών και καταστροφών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος με δημόσια παρέμβασή του χαιρέτισε το μήνυμα που, κατά την άποψή του, εκπέμπουν οι νέοι στη Γαλλία. Η κυβέρνηση απάντησε με αιχμηρές αναφορές, ενώ η δήλωση στελέχους της ΕΛ.Α.Σ. «άντε και στα δικά μας» έδωσε νέα διάσταση στην αντιπαράθεση.

Την ίδια στιγμή, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, κάλεσε τη νεολαία να συμμετάσχει σε μαζικές ειρηνικές κινητοποιήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ έβαλε στο τραπέζι τις οικονομικές και κοινωνικές αιτίες των διαδηλώσεων.

Η Σδούκου σηκώνει το γάντι: «Σπάστε ό,τι βρείτε;»

Η πιο χαρακτηριστική αιχμή της Νέας Δημοκρατίας προς τον πρώην πρωθυπουργό ήρθε από την εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Αλεξάνδρα Σδούκου, η οποία κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να διευκρινίσει εάν το μήνυμα που στέλνει από τις εξελίξεις στη Γαλλία είναι «σπάστε ό,τι βρείτε».

Η παρέμβαση της κ. Σδούκου ανεβάζει τους τόνους της πολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς μεταφέρει τη συζήτηση από τα αίτια της κοινωνικής δυσαρέσκειας στο εάν οι πολιτικές αναφορές στις κινητοποιήσεις μπορούν να εκληφθούν ως ανοχή στις βίαιες ενέργειες.

Η εκπρόσωπος της ΝΔ έχει αναγνωρίσει ότι πίσω από τις ευρωπαϊκές κινητοποιήσεις υπάρχει βαθύ οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα, με τους πολίτες να πιέζονται από την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Ταυτόχρονα, όμως, υποστηρίζει ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με τη Γαλλία και ότι οι εικόνες καταστροφών δεν αποτελούν πρότυπο κοινωνικής διεκδίκησης.

Το πολιτικό μήνυμα προς τον Αλέξη Τσίπρα είναι σαφές: η κυβέρνηση ζητά να αποσαφηνίσει τη θέση του απέναντι στα επεισόδια, θεωρώντας ότι δεν αρκεί η ανάδειξη των κοινωνικών αιτιών όταν οι εικόνες από τους δρόμους περιλαμβάνουν συγκρούσεις και καταστροφές.

Τσίπρας: «Το μήνυμα έρχεται δυνατά από τη Γαλλία»

Ο Αλέξης Τσίπρας, από την πλευρά του, επέλεξε να αναδείξει την κοινωνική διάσταση των κινητοποιήσεων. Σε ανάρτησή του υποστήριξε ότι η αντίδραση της νεολαίας απέναντι στην αδικία και στις ακραίες ανισότητες δεν μπορεί να κατασταλεί και ότι οι νέοι βγαίνουν μπροστά απέναντι σε πολιτικές που, κατά την εκτίμησή του, εντείνουν την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και την κυριαρχία της αγοράς.

Η παρέμβασή του εντάσσεται στην προσπάθειά του να αναδείξει την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν οι νέοι και τα νοικοκυριά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κυβέρνηση, ωστόσο, θεωρεί ότι η πολιτική ανάγνωση των γεγονότων δεν μπορεί να αγνοεί τις εικόνες βίας που συνοδεύουν μέρος των κινητοποιήσεων.

Εδώ βρίσκεται και η ουσία της σύγκρουσης. Ο πρώην πρωθυπουργός προτάσσει τις κοινωνικές ανισότητες ως αιτία της αναταραχής, ενώ η ΝΔ επιχειρεί να μεταφέρει το βάρος της συζήτησης στο εάν η πολιτική στήριξη των διαδηλώσεων διαχωρίζεται με σαφήνεια από την καταδίκη των επεισοδίων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί τη νεολαία στους δρόμους

Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπό τη σημερινή του ηγεσία, έχει εκφράσει στήριξη στις κοινωνικές κινητοποιήσεις, δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια και στο δυσβάσταχτο κόστος της στέγασης. Ο Νίκος Παππάς, ως γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, απηύθυνε κάλεσμα στη νεολαία να συμμετάσχει σε μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις.

Ο Αλέξης Τσίπρας από την άλλη επιχειρεί να συνδέσει τις κινητοποιήσεις στη Γαλλία με τις κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζει η νέα γενιά.

Η διάκριση έχει σημασία και για την αποτίμηση των δηλώσεων του Πάνου Λαμπρινίδη – Στάχτου. Ο πρώην γραμματέας της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ και νυν στέλεχος της ΕΛ.Α.Σ. δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό ΝΕΟ 103,3: «Άντε και στα δικά μας! Να πάρει σειρά η Ελλάδα. Είμαστε κοντά».

Η φράση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς διατυπώθηκε ενώ στη Γαλλία καταγράφονταν συγκρούσεις και καταστροφές. Ο ίδιος εκτίμησε ότι ο Νοέμβριος μπορεί να είναι μήνας δυναμικών κινητοποιήσεων στην Ελλάδα, με μαθητές και φοιτητές στην πρώτη γραμμή.

Η κυβέρνηση αξιοποίησε τη δήλωση για να υποστηρίξει ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο κάλεσμα για νόμιμη, ειρηνική διαδήλωση και στην προσδοκία να εμφανιστούν στη χώρα εικόνες ανάλογες με εκείνες των επεισοδίων στη Γαλλία. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι η δήλωση ενός στελέχους μπορεί αυτομάτως να αποδοθεί στο σύνολο του ΣΥΡΙΖΑ ή να θεωρηθεί επίσημη θέση όλων των πολιτικών φορέων της Αριστεράς.

Νίκος Παππάς: Οι κινητοποιήσεις είναι «οξυγόνο για την κοινωνία»

Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παππάς, υπερασπίστηκε το δικαίωμα των πολιτών να βγαίνουν στον δρόμο, καλώντας τη νεολαία να συμμετάσχει σε μαζικές ειρηνικές διαδηλώσεις.

Χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «οξυγόνο για την κοινωνία» και «ανάσα για τη δημοκρατία», συνδέοντας τις αντιδράσεις που εκδηλώνονται στην Ευρώπη με το κόστος ζωής. Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ εστιάζει στην ανάγκη να ακουστούν τα αιτήματα των πολιτών και να υπάρξουν πολιτικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια και τη στέγη.

Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, επιμένει ότι πρέπει να διαχωρίζονται οι ειρηνικές διαδηλώσεις από τις πράξεις βίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι πρέπει να απομονωθούν οι φωνές που επενδύουν στο «χάος και στο μπάχαλο», αντιπαραβάλλοντας το νόμιμο δικαίωμα στη διαμαρτυρία με την προσδοκία να επαναληφθούν εικόνες καταστροφών.

Η πολιτική αντιπαράθεση περιστρέφεται έτσι γύρω από δύο διαφορετικές προτεραιότητες: η αντιπολίτευση ζητά να αντιμετωπιστούν οι αιτίες της κοινωνικής δυσαρέσκειας, ενώ η κυβέρνηση θέτει ως προϋπόθεση τον σαφή διαχωρισμό της κοινωνικής διεκδίκησης από την ανομία.

Το ΠΑΣΟΚ: «Δεν βγήκαν όλοι για να βανδαλίσουν»

Διακριτή θέση στη συζήτηση διατύπωσε το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εστίασε στις κοινωνικές και οικονομικές αιτίες των κινητοποιήσεων, χωρίς να υιοθετεί τις βίαιες ενέργειες.

Ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος, υπογράμμισε ότι χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους της Γαλλίας για να αντιδράσουν σε πολιτικές που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής, την Υγεία, την Παιδεία και τις κοινωνικές παροχές. Όπως σημείωσε, δεν συμμετείχαν όλοι στις διαδηλώσεις με σκοπό τους βανδαλισμούς, ξεκαθαρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συμφωνεί με όσους καταστρέφουν περιουσίες.

Παράλληλα, το κόμμα κάλεσε την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους και της ακρίβειας, προτείνοντας μέτρα ενίσχυσης του κοινωνικού κράτους, παρεμβάσεις στα καύσιμα και αλλαγές στην πολιτική για τη στέγαση.

Η στάση του ΠΑΣΟΚ διαφέρει από την κυβερνητική προσέγγιση ως προς το βάρος που δίνει στα κοινωνικά αίτια, αλλά διαχωρίζει επίσης τις ειρηνικές κινητοποιήσεις από τους βανδαλισμούς. Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρεί να τοποθετηθεί στη συζήτηση χωρίς να ταυτιστεί ούτε με την κυβερνητική καταγγελία περί χάους ούτε με την αποδοχή των βίαιων ενεργειών.

Η Γαλλία ως καθρέφτης της ελληνικής πολιτικής αντιπαράθεσης

Οι εικόνες από τη Γαλλία είναι σύνθετες. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν σε διαδηλώσεις με αιτήματα για το κόστος ζωής και τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ σε αρκετές πόλεις καταγράφηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες και καταστροφές. Η ύπαρξη επεισοδίων δεν ακυρώνει τα κοινωνικά αιτήματα των ειρηνικών διαδηλωτών, όπως και η ύπαρξη πραγματικών κοινωνικών προβλημάτων δεν δικαιολογεί τη βία.

Αυτή ακριβώς η διάκριση βρίσκεται στο επίκεντρο της ελληνικής πολιτικής σύγκρουσης. Η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση ότι ορισμένες τοποθετήσεις της δημιουργούν την εντύπωση πως επιθυμεί τη μεταφορά της έντασης στην Ελλάδα. Η αντιπολίτευση απαντά ότι η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν μπορεί να αποσιωπάται και ότι η ακρίβεια, η στέγη και η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών απαιτούν πολιτικές απαντήσεις.

Το πραγματικό διακύβευμα είναι εάν η συζήτηση θα οδηγήσει σε ουσιαστική αντιπαράθεση για τις πολιτικές που χρειάζονται οι πολίτες ή θα περιοριστεί σε ανταλλαγή κατηγοριών για το ποιος επενδύει στην κοινωνική ένταση.

Η Γαλλία έχει γίνει, έτσι, πεδίο μιας ευρύτερης ελληνικής πολιτικής μάχης. Και όσο η ακρίβεια και η στεγαστική κρίση εξακολουθούν να πιέζουν τα νοικοκυριά, τόσο η συζήτηση για τις κινητοποιήσεις θα επιστρέφει στο ίδιο ερώτημα: πώς εκφράζεται η κοινωνική οργή, ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη να την ακούσει και πού μπαίνει η κόκκινη γραμμή ανάμεσα στη διαμαρτυρία και τη βία.

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