Παρίσι: Τουρίστριες εν μέσω δακρυγόνων ψάχνουν το ξενοδοχείο τους με τις βαλίτσες στα χέρια

Snapshot Στο Παρίσι συνεχίζονται επεισόδια και διαδηλώσεις με χρήση δακρυγόνων από την αστυνομία.

Δύο τουρίστριες με βαλίτσες προσπαθούν να βρουν το ξενοδοχείο τους εν μέσω των επεισοδίων.

Οι τουρίστριες αναγκάζονται να αλλάξουν πορεία για να αποφύγουν τα δακρυγόνα και τις συγκρούσεις. Snapshot powered by AI

Τα επεισόδια και οι διαδηλώσεις συνεχίζονται στο Παρίσι και καταγράφονται σουρεαλιστικές εικόνες.

Σε βίντεο φαίνεται ότι δύο τουρίστριες με τις βαλίτσες στα χέρια περνούν ανάμεσα από τους διαδηλωτές καθώς φαίνεται ότι ψάχνουν το ξενοδοχείο τους.

Εκείνη τη στιγμή η αστυνομία κάνει χρήση δακρυγόνων και οι δύο τουρίστριες αλλάζουν πορεία για να αποφύγουν τα επεισόδια.

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