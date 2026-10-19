Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί εισηγείται τη «μερική απαγόρευση κυκλοφορίας» όπου χρειαστεί

Νέα μέτρα για τον περιορισμό των ταραχών στις πόλεις της Γαλλίας ανακοινώνει ο πρωθυπουργός 

Ελένη Ευστρατίου

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί εισηγείται τη «μερική απαγόρευση κυκλοφορίας» όπου χρειαστεί
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεπαστιάν Λεκορνί, έδωσε σε δήμους και νομαρχίες το δικαίωμα να επιβάλλουν μερική απαγόρευση κυκλοφορίας όπου θεωρηθεί απαραίτητο λόγω των ταραχών.
  • Το μέτρο στοχεύει στην προστασία των επιχειρήσεων από βανδαλισμούς και κλοπές που σημειώθηκαν κατά τις πρόσφατες διαδηλώσεις.
  • Δεν προβλέπεται καθολική απαγόρευση κυκλοφορίας στο Παρίσι, ενώ δεν θα αναβληθεί ο προγραμματισμένος ποδοσφαιρικός αγώνας Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα.
  • Η κυβέρνηση εξετάζει την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης και δεσμεύεται να προστατεύσει το δημοκρατικό πλαίσιο των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης άνοιξης.
  • Τα επεισόδια έχουν προκαλέσει χιλιάδες συλλήψεις, με υψηλό ποσοστό ανηλίκων, ενώ τα «κίτρινα γιλέκα» προγραμματίζουν νέα μαζική κινητοποίηση στις 24 Οκτωβρίου.
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Το δικαίωμα να επιβάλλουν μερική απαγόρευση της κυκλοφορίας όπου θεωρείται αναγκαίο, έδωσε σε δήμους και νομαρχίες της Γαλλίας ο πρωθυπουργός, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας ανακοίνωσε τη νέα απόφαση σε δηλώσεις που πραγματοποίησε μετά την έκτακτη διακυβερνητική σύσκεψη σήμερα, Δευτέρα, λόγω των εκτεταμένων επεισοδίων που σημειώθηκαν στους δρόμους πολλών γαλλικών πόλεων τις προηγούμενες ημέρες, με αποτέλεσμα και έναν νεκρό.

Στις δηλώσεις του δεν έδωσε περισσότερες εξηγήσεις για το πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο απαγόρευσης της κυκλοφορίας, ούτε που αυτό θα επικρατήσει. Ωστόσο, απέκλεισε το ενδεχόμενο να εφαρμοστεί καθολική απαγόρευση σε ολόκληρη της περιοχή του Παρισιού.

Όπως εξήγησε, το μέτρο αυτό στοχεύει στην προστασία των επιχειρήσεων, που έχουν υποστεί βανδαλισμούς από τους διαδηλωτές, ενώ σε αρκετά καταστήματα έχουν γίνει και κλοπές.

«Δεν τίθεται θέμα να συνεχιστούν οι λεηλασίες, δήλωσε, προσθέτοντας ότι το υπουργείο Εσωτερικών θα δημοσιεύσει έναν «αρκετά ακριβή χάρτη» των πληγεισών περιοχών. Ανέφερε επίσης ότι δεν τίθεται θέμα αναβολής του αυριανού ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, δήλωσε ότι ενδέχεται να κηρύξει την κατάσταση ως «εκτάκτου ανάγκης» εάν χρειαστεί.

Δεν τίθεται θέμα διεξαγωγής εκλογών

Ο Γάλλος πρωθυπουργός δήλωσε ακόμη ότι η κυβέρνηση «θα προστατεύσει το δημοκρατικό πλαίσιο των προεδρικών εκλογών της ερχόμενης άνοιξης», αναφέροντας συγκεκριμένα την ασφάλεια των υποψηφίων και των προεκλογικών συγκεντρώσεων, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση.

«Δεν τίθεται θέμα να επιτραπεί σε βίαιες μειονότητες να επιβάλουν μια ατζέντα βίας και να μας εμποδίσουν να διεξαγάγουμε τις εκλογές» τόνισε, ενώ, επικαλούμενος τις υπηρεσίες πληροφοριών, είπε ότι «υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο που θα μπορούσε να κινητοποιηθεί για να αμφισβητήσει το χρονοδιάγραμμα των προεδρικών εκλογών.

Σημειώνεται ότι τα επεισόδια στη Γαλλία έχουν πάρει τεράστια έκταση με βίαια επεισόδια και ανεξέλεγκτη κατάσταση. Χιλιάδες είναι οι συλλήψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, με τους ανήλικους να αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό. Την ίδια ώρα, τα «κίτρινα γιλέκα» καλούν σε νέα μαζική κινητοποίηση, το Σάββατο 24 Οκτωβρίου.

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