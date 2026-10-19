Μητσοτάκης: «Πυλώνας σταθερότητας η Ελλάδα, σε εποχή κοινωνικής αναταραχής στην ΕΕ»

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την Ελλάδα πυλώνα σταθερότητας σε μια περίοδο κοινωνικής αναταραχής στην Ευρώπη.

Τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θα επιστρέψει στις εποχές κοινωνικής αναταραχής και λαϊκισμού που βασίζονταν σε ψεύδη και ανέφικτες υποσχέσεις.

Υπογράμμισε ότι η χώρα έχει τη δημοσιονομική ικανότητα να στηρίζει τα νοικοκυριά παρά τις διεθνείς οικονομικές δυσκολίες.

Επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση και οραματική προοπτική μέχρι τις εκλογές του 2027.

Τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αναβαθμισμένη θέση στην Ευρώπη, καθώς η πρότασή της για το μεταναστευτικό υιοθετείται ως ευρωπαϊκή πολιτική. Snapshot powered by AI

Μήνυμα σταθερότητας εξέπεμψε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε πολίτες στο Λαύριο, με φόντο την κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία, την Ιταλία, το Βέλγιο και την Αλβανία.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε πως «σε μία εποχή που πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα κοινωνικής αναταραχής, η Ελλάδα παραμένει μια χώρα πυλώνας σταθερότητας».

Και σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε πως «όταν βλέπουμε αυτές τις εικόνες, οφείλουμε να δώσουμε μία δέσμευση ρητή: η Ελλάδα δεν θα ξαναγυρίσει ποτέ πίσω στις εποχές της μεγάλης κοινωνικής αναταραχής, στις εποχές των λαϊκιστών που κάποιοι μας έταζαν ότι μπορούν, “με έναν νόμο και με ένα άρθρο” να σκίζουν μνημόνια, σε εποχές όπου το ψέμα κυριαρχούσε στον δημόσιο διάλογο».

Συνάντηση του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη με κατοίκους στο Λαύριο. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

«Όταν όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες δοκιμάζονται από την παγκόσμια ακρίβεια, η χώρα μας έχει τη δημοσιονομική δυνατότητα να μπορεί να στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Ο κόσμος έχει προβλήματα, δεν κλείνουμε τα μάτια μας – Αλλά νοιαζόμαστε, προσπαθούμε, κάνουμε το καλύτερο - Μάγοι δεν είμαστε να λύσουμε όλα τα προβλήματα. Όποιος σας τάζει ότι μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα σας λέει ψέματα. Και αυτοί που υπόσχονται τα πάντα είναι αυτοί που το κάνουν διότι πολύ απλά δεν είναι υπεύθυνοι για τίποτα».

Συνάντηση του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη με κατοίκους στο Λαύριο. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Συνεχίζοντας, ο πρωθυπουργός διαμήνυσε ότι «είμαστε η μόνη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να ανακουφίσει τους πολίτες άμεσα αλλά μπορεί να τους δώσει και ένα όραμα και μια ελπίδα για καλύτερες μέρες μετά τις εκλογές τους 2027».

«Θα πορευτούμε από εδώ και στο εξής με την ίδια σεμνότητα που πρέπει να μας διακρίνει», συμπλήρωσε.

Συνάντηση του Πρωθυπουργου Κυριάκου Μητσοτάκη με κατοίκους στο Λαύριο. Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI) Eurokinissi

Σχολιάζοντας τη Σύνοδο Κορυφής της περασμένης εβδομάδας, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Σε ένα δύσκολο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι η γνώμη της Ελλάδος μετράει, όταν είναι σε θέση να καταθέτει μια πρόταση για το μεταναστευτικό και τώρα γίνεται ευρωπαϊκή πολιτική». Και όπως είπε, «αυτή είναι η καλύτερη απάντηση σε όσους επιμένουν να υπονομεύουν το κύρος της χώρας»

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