Χάος στην Ευρώπη: Μαζικές διαδηλώσεις σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Ισπανία, Αλβανία και Πορτογαλία

Snapshot Στη Γαλλία, σχεδόν 2.400 άτομα συνελήφθησαν μετά από μεγάλες διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, με εκτεταμένα επεισόδια και τραυματισμούς αστυνομικών.

Βίαιες συγκρούσεις σημειώθηκαν και στην Ιταλία, όπου διαδηλώσεις για το κόστος διαβίωσης μετατράπηκαν σε βίαια επεισόδια, με δεκάδες τραυματίες και συλλήψεις.

Στην Ισπανία, η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν προκάλεσε μαζικές διαμαρτυρίες, ενώ η κοινωνική πίεση οδήγησε σε συμφωνία για νέο μισθωτήριο πριν τον θάνατό της.

Στην Πορτογαλία, χιλιάδες διαδηλωτές διαμαρτυρήθηκαν για την στεγαστική κρίση και το αυξανόμενο κόστος ζωής, στήνοντας καταυλισμό στη Λισαβόνα και ζητώντας καλύτερες δημόσιες πολιτικές.

Στην Αλβανία, βίαιες διαδηλώσεις με συγκρούσεις και εκτεταμένες ζημιές απαιτούν την παραίτηση του πρωθυπουργού Έντι Ράμα, με χρήση πλαστικών σφαιρών από την αστυνομία για πρώτη φορά. Snapshot powered by AI

Ένα πρωτόγνωρο κύμα διαδηλώσεων που συγκλονίζει την Γαλλία και την Ισπανία τις τελευταίες εβδομάδες, έχει εξαπλωθεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με νέους να συγκρούονται με αστυνομικούς και στην Ιταλία την Πορτογαλία, την Αλβανία και το Βέλγιο.

Σχεδόν 2.400 άνθρωποι συνελήφθησαν στη Γαλλία μετά τη μεγάλη κινητοποίηση του Σαββάτου κατά της ακρίβειας και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών, η οποία σημαδεύτηκε από εκτεταμένα επεισόδια στο Παρίσι και άλλες μεγάλες πόλεις.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του γαλλικού υπουργείου Εσωτερικών, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 2.397 συλλήψεις, ενώ 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, επτά από αυτούς σοβαρά.

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα. Οι αρχές υπολόγισαν τη συμμετοχή περίπου στις 550.000, ενώ οι διοργανωτές την ανέβασαν στις 800.000. Η μεγάλη πλειονότητα των διαδηλωτών κινήθηκε ειρηνικά, ωστόσο σε αρκετές πόλεις η κατάσταση ξέφυγε, με συγκρούσεις με την αστυνομία, λεηλασίες καταστημάτων και εμπρησμούς.

Στον απόηχο των βίαιων διαδηλώσεων, ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, υπέβαλε την παραίτηση του.

«Ο υπουργός Εσωτερικών υπέβαλε την Κυριακή την παραίτησή του στον πρόεδρο της Δημοκρατία», ανακοίνωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων. Ωστόσο, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν την απέρριψε. «Δεδομένης της ανάγκης για συνεχή διοίκηση των δυνάμεων της τάξης στην τρέχουσα συγκυρία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας την αρνήθηκε».

Διαδηλώσεις στην Ιταλία και το Βέλγιο

Την ίδια στιγμή, μια ειρηνική διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο κέντρο του Μιλάνου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, όταν κουκουλοφόροι διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες και αντικείμενα στους αστυνομικούς, να λεηλατούν καταστήματα και να βάζουν φωτιές σε οδοφράγματα στο κέντρο της πόλης.

Οι αρχές χρησιμοποίησαν κανόνια νερού και δακρυγόνα για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ εικόνες από την επόμενη ημέρα έδειξαν ένα σοβαρά κατεστραμμένο όχημα των αστυνομικών. Τουλάχιστον 40 διαδηλωτές και δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε περίπου 50 συλλήψεις, ανάμεσα στους οποίους υπήρχαν και πολλοί ανήλικοι, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων LaPresse.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι, ενώ «το να διαδηλώνεις αποτελεί δικαίωμα, το να καταστρέφεις τις πόλεις μας όχι».

Σε ανάρτησή της στα social media, η ίδια ανέφερε ότι «χουλιγκάνοι» εκμεταλλεύτηκαν τις διαδηλώσεις «για να σπείρουν το χάος, να επιτεθούν σε όσους είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας και να κρατήσουν ολόκληρες πόλεις όμηρους».

«Ανανεώνω το αίτημά μου προς την αντιπολίτευση: Δεν πρέπει να είναι ασαφής πάνω σε αυτό το θέμα. Πρέπει να καταγγείλει με σαφήνεια τη βία και να κάνει έκκληση για ειρηνική διεξαγωγή κάθε κινητοποίησης. Η απόρριψη πρέπει να είναι ομόφωνη. Κάθε δισταγμός μετατρέπεται σε δικαιολογία. Η σιωπή είναι απαράδεκτη», τόνισε η Μελόνι.

Από την πλευρά του, ο κεντροαριστερός δήμαρχος του Μιλάνου, Τζουζέπε Σάλα, δήλωσε ότι, ενώ «οι λόγοι για τις διαδηλώσεις ήταν κατανοητοί, η βία κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου και οι σοβαρές ζημιές στην πόλη δεν δικαιολογούνται».

Η ένταση μεταφέρθηκε άμεσα και στις Βρυξέλλες.

Ύστερα από εβδομάδες φοιτητικών κινητοποιήσεων για τα τέλη εγγραφής στα πανεπιστήμια, η βελγική αστυνομία έκανε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού για να διαλύσει τα πλήθη που πετούσαν αντικείμενα και άναβαν φωτιές.

Κι όμως, οι ταραχές δεν περιορίστηκαν στην πρωτεύουσα, αφού παρόμοιες σκηνές οδομαχιών εκτυλίχθηκαν και στη Λιέγη.

Η 87χρονη Μαρικάρμεν έγινε η αφορμή διαδηλώσεων στην Ισπανία

Στην Ισπανία, η 87χρονη Μαρικάρμεν έγινε η αφορμή για τη διοργάνωση διαμαρτυριών σε ολόκληρη την χώρα, όπου συμμετείχαν χιλιάδες διαδηλωτές.

Οι εικόνες με την έξωση της ηλικιωμένης, ενώ η ίδια ήταν ξαπλωμένη σε κρεβάτι καθώς η υγεία της είχε επιδεινωθεί ραγδαία, προκάλεσε την οργή όλων των πολιτών.

Η Αμπασκάλ βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη με εταιρεία επενδύσεων που είχε αγοράσει το σπίτι της, τα τελευταία επτά χρόνια. Στις 23 Σεπτεμβρίου είχε εκδιωχθεί από το σπίτι της στην περιοχή Ρετίρο, όπου είχε ζήσει επί επτά δεκαετίες. Έξι χρόνια νωρίτερα, μια εταιρεία είχε αγοράσει το διαμέρισμά της σε χαμηλή τιμή για την περιοχή, ακριβώς επειδή εκείνη εξακολουθούσε να κατοικεί σε αυτό.

Με σύνταξη 1.400 ευρώ, η γυναίκα δεν σταμάτησε ποτέ να πληρώνει το ενοίκιο, που υπαγόταν στο παλαιό καθεστώς μισθώσεων, και τους λογαριασμούς της, συνολικά περίπου 500 ευρώ τον μήνα. Το 2020, οι ιδιοκτήτες τής είπαν ότι έπρεπε να εγκαταλείψει το διαμέρισμα, επειδή το μισθωτήριο είχε ήδη μεταβιβαστεί δύο φορές: πρώτα στη μητέρα της και στη συνέχεια στην ίδια. Έκτοτε επιχείρησαν τέσσερις φορές να της κάνουν έξωση και δεν αποδέχθηκαν καμία από τις προτάσεις που τους υποβλήθηκαν, είτε για να καλυφθεί η διαφορά στο ενοίκιο, ζητούσαν 1.600 ευρώ, είτε για να αγοραστεί το διαμέρισμα.

Χάρη στην κοινωνική πίεση, για πρώτη φορά στην Ισπανία ένας άνθρωπος που είχε υποστεί έξωση βρέθηκε ένα βήμα πριν επιστρέψει στο σπίτι του, αφού η ιδιοκτήτρια εταιρεία δέχθηκε να συνάψει νέο μισθωτήριο.

Οι συνεχόμενες δικαστικές διαδικασίες είχαν επηρεάσει σοβαρά την υγεία της και τη σωματική της κατάσταση. Είχε χάσει μυϊκή μάζα, δυσκολευόταν να φάει και έλεγε ότι ακόμη και η φωνή της είχε αλλάξει. «Με έχει επηρεάσει σε όλα. Δεν είμαι πια ο εαυτός μου», είχε πει δύο ημέρες πριν εγκαταλείψει το σπίτι της.

Στις 7 Οκτωβρίου, η Μαρικάρμεν πέθανε στο νοσοκομείο Γκρεγκόριο Μαρανιόν, σε ηλικία 87 ετών, όπως επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Ενοικιαστών.

Στον δρόμο οι διαδηλωτές στην Πορτογαλία

Στη Λισαβόνα, διαδηλωτές που ζητούσαν μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης και του κόστους διαβίωσης έστησαν ένα καταυλισμό σκηνών που θύμιζε αυτόν που είχε δημιουργηθεί στη Μαδρίτη πριν από τρεις εβδομάδες.

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν τη νύχτα στην ιστορική πλατεία Ροσίο, στο τουριστικό κέντρο της Λισαβόνας, μετά από μια πορεία που είχε προσελκύσει χιλιάδες ανθρώπους από όλη τη χώρα.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύτηκαν να διανυκτερεύσουν εκεί, με εκατοντάδες από αυτούς να τραγουδούν καθώς κάθονταν γύρω από το άγαλμα του βασιλιά Πέδρο IV που δεσπόζει στην πλατεία.

«Η κοινωνική τάξη της Πορτογαλίας που πληρώνει φόρους, αυτή που κρατά τη χώρα σε λειτουργία, δέχεται επίθεση και χάνει τα δικαιώματά της, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα στη στέγαση», δήλωσε στον Guardian, η Έλενα Κόστα, μια 46χρονη κοινωνική λειτουργός. «Γι’ αυτό βρισκόμαστε όλοι εδώ μαζί, για να προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε ότι πνιγόμαστε».

Ο Αντόνιο Μαργκάδο, ένας 52χρονος μηχανικός, επέκρινε την κεντροδεξιά κυβέρνηση για «την απελευθέρωση της αγοράς ακινήτων· οι ιδιοκτήτες προστατεύονται όλο και περισσότερο, ενώ οι ενοικιαστές που χρειάζονται να μείνουν κάπου είναι αυτοί που προστατεύονται όλο και λιγότερο».

Οι τιμές των κατοικιών στην Πορτογαλία αυξήθηκαν κατά 124% μεταξύ του 2015 και του 2024, περίπου δύο φορές πιο γρήγορα από τον μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα με επίσημα κρατικά στοιχεία. Ο αντίκτυπος είναι ιδιαίτερα σκληρός για τους νεότερους και για όσους ζουν στη Λισαβόνα – περίπου το ένα τέταρτο των πάνω από 11 εκατομμυρίων κατοίκων της Πορτογαλίας ζει στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας.

Στην προηγούμενη διαμαρτυρία που είχε σημειωθεί στη Λισαβόνα, που διοργανώθηκε από τη μεγάλη συνδικαλιστική οργάνωση CGTP, οι διαδηλωτές ζητούσαν καλύτερες δημόσιες υπηρεσίες, συντάξεις και μισθούς, καθώς και μέτρα κατά της ραγδαίας αύξησης του κόστους στέγασης.

Ο πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, Λουίς Μοντενέγκρο, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του κατανοεί ότι οι πολίτες επιθυμούν να «εκφράσουν την οργή τους για όσα θεωρούν ως παραλείψεις ή καθυστερήσεις στις δημόσιες πολιτικές». Ωστόσο, προειδοποίησε τους πολιτικούς αντιπάλους του να μην «εισάγουν στην Πορτογαλία ένα κλίμα αστάθειας και διαμαρτυρίας που, στην πραγματικότητα, δεν δείχνει καμία υποστήριξη στους πολίτες της χώρας», σε μια πιθανή αναφορά στις βίαιες διαμαρτυρίες στη Γαλλία.

Ζητούν την παραίτηση του Ράμα στην Αλβανία

Βίαιες διαμαρτυρίες σημειώθηκαν επίσης αυτή την εβδομάδα στην Αλβανία, όπου διαδηλωτές συγκρούστηκαν με αστυνομικούς, έβαλαν φωτιές στον δρόμο και σε κτίρια, απαιτώντας την παραίτηση του πρωθυπουργού της χώρας, Έντι Ράμα.

Το Σάββατο, διαδηλωτές έριξαν πέτρες, μολότοφ, μεταλλικά αντικείμενα και πυροτεχνήματα κατά των αρχών, ενώ έβαλαν φωτιά σε αυτοκίνητα και κάδους απορριμμάτων, χρησιμοποιώντας τα ως φλεγόμενα οδοφράγματα για να εμποδίσουν την προέλαση της αστυνομίας.

Σε ένδειξη της κλιμάκωσης της βίας, η αστυνομία πυροβόλησε με πλαστικές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών για πρώτη φορά από την έναρξη των διαδηλώσεων. Οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ της Κυριακής, με κτίρια – μεταξύ των οποίων ένα δικαστήριο, τράπεζες και ένα ταχυδρομείο – να δέχτηκαν σοβαρές ζημιές.

Οι αναταραχές ακολουθούν μήνες αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Αλβανία, οι οποίες πυροδοτήθηκαν αρχικά από ένα αμφιλεγόμενο έργο ανάπτυξης ενός θέρετρου που συνδέεται με την οικογένεια του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

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