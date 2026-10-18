Η Γαλλία «φλέγεται» - Σχεδόν 800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας κατά του «υψηλού κόστους ζωής»

Snapshot Περίπου 800.000 πολίτες διαδήλωσαν σε πολλές γαλλικές πόλεις κατά του υψηλού κόστους ζωής, με ταραχές και βίαια επεισόδια να συνοδεύουν τις κινητοποιήσεις.

Η αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις και 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ενώ ένας 17χρονος διαδηλωτής έχασε το χέρι του από αστυνομική χειροβομβίδα στο Σεντ Ετιέν.

Το δημαρχείο της Λιμόζ πυρπολήθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς μετά από εισβολή διαδηλωτών, με εκτεταμένες καταστροφές να σημειώνονται και σε άλλες πόλεις όπως η Μασσαλία, η Λυών και η Λιλ.

Η κυβέρνηση και ο πρόεδρος Μακρόν καταδίκασαν τη βία και διαβεβαίωσαν ότι οι υπαίτιοι θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν, ενώ ο πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν θα υποχωρήσει μπροστά στην εκφοβιστική βία.

Η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανακοίνωσε νέες μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 5 Νοεμβρίου, αντιδρώντας στον νέο προϋπολογισμό που θεωρεί πως υποβαθμίζει βασικά κοινωνικά δικαιώματα. Snapshot powered by AI

Τη ζωή του έχασε ένας διαδηλωτής στη Γαλλία από καρδιακή ανακοπή. Σύμφωνα με πληροφορίες αισθάνθηκε αδιαθεσία στη λεωφόρο Μαζεντά στο Παρίσι, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, όπως μετέδωσε το BFMTV επικαλούμενο αστυνομική πηγή.

Το άτομο μεταφέρθηκε από άλλους διαδηλωτές σε σταθμό παροχής επείγουσας βοήθειας στο Σατό ντ' Ο όπου στη συνέχεια κατέληξε.

Στην τελευταία της ενημέρωση, η Αστυνομική Διεύθυνση του Παρισιού ανέφερε ότι «ένα άτομο απεβίωσε έπειτα από καρδιοαναπνευστική ανακοπή».

800.000 πολίτες στους δρόμους της χώρας

Περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν χθες, Σάββατο, στις διαδηλώσεις και τις πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη Γαλλία κατά του «υψηλού κόστους ζωής», σύμφωνα με τον οριστικό απολογισμό των διοργανωτών βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων που ανακοίνωσαν διάφορες οργανώσεις που μετείχαν στην πανεθνική κινητοποίηση.

Το συνδικάτο CGT είχε αναφέρει μια αρχική εκτίμηση για τη συμμετοχή 500.000 διαδηλωτών έως τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), ωστόσο αργότερα ανακοίνωσε ότι ο αριθμός ανέρχεται σε 800.000, όπως ανέφεραν νεολαιίστικες οργανώσεις, εκ των οποίων η Φοιτητική Ένωση, και ένας ιστότοπος των «Κίτρινων Γιλέκων» μετά την αύξηση των διαδηλωτών σε διάφορες μεγάλες πόλεις, κυρίως στο Μονπελιέ, το Στρασβούργο, τη Λιλ, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Μασσαλία.

Στο περιθώριο των διαδηλώσεων, σε αρκετές πόλεις ξέσπασαν ταραχές, με το κύμα βίας να είναι από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες. Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία EPA

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

«Η βία δεν έχει θέση στη δημοκρατία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

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Ακρωτηριάστηκε 17χρονος στο Σεντ – Ετιέν

Ανάμεσα στα πιο σοβαρά περιστατικά της ημέρας ήταν και ο τραυματισμός ενός 17χρονου στο Σεντ-Ετιέν, ο οποίος έχασε το χέρι του.

Σύμφωνα με τις αναφορές, ο ανήλικος τραυματίστηκε από αστυνομική χειροβομβίδα, την οποία φέρεται να έπιασε με τα χέρια του.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί, οι γαλλικές αρχές προχώρησαν το Σάββατο σε 1.200 συλλήψεις, ενώ συνολικά 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Νωρίτερα, είχε γίνει λόγος για 60 τραυματίες αστυνομικούς, εκ των οποίων δύο σε κρίσιμη κατάσταση.

Πυρπολήθηκε το δημαρχείο της Λιμόζ και το ιστορικό καμπαναριό του κατέρρευσε

Πυρκαγιά ξέσπασε στο δημαρχείο της Λιμόζ, έπειτα από επίθεση ομάδας ατόμων στο ιστορικό κτίριο, κατά τη διάρκεια επεισοδίων που ξέσπασαν μετά τη διαδήλωση του Σαββάτου.

Το ιστορικό κτίριο όπου στεγάζεται το δημαρχείο της Λιμόζ φαίνεται να έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

🔴 La mairie de Limoges s'effondre 😱 #17octobre https://t.co/ZSGxXGcll2 — Chris (@APchris06) October 17, 2026

Η φωτιά επεκτάθηκε σε μία πτέρυγα και έφθασε στη στέγη, οι δοκοί της οποίας απειλούνται με κατάρρευση, σύμφωνα με ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Περίπου στις 20.00 τοπική ώρα (22:00), οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φλόγες, προσπαθώντας να εμποδίσουν την εξάπλωσή τους σε ολόκληρο το ιστορικό κτίριο.

Το δημαρχείο εγκαινιάστηκε το 1883 και η αρχιτεκτονική του είναι εμπνευσμένη από εκείνη του δημαρχείου του Παρισιού.

Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από απόσταση τη φωτιά, ανήμποροι να αντιδράσουν. Μια εργαζόμενη του δήμου έκλαιγε στην αγκαλιά δημοτικής συμβούλου.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιές, έκανε λόγο για πολυάριθμες επιθέσεις σε δημόσια κτίρια, αστυνομικά τμήματα και καταστήματα στο περιθώριο των διαδηλώσεων.

Μιλώντας στο BFMTV, ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι στο δημαρχείο της Λιμόζ είχε ξεσπάσει πυρκαγιά μετά από εισβολή στο κτίριο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα πυρπόλησε περιπολικό έξω από το δημαρχείο.

Στη συνέχεια έσπασαν παράθυρα, εισέβαλαν στο κτίριο και έβαλαν φωτιά στο εσωτερικό του. Αρκετά καταστήματα στο κέντρο της Λιμόζ λεηλατήθηκαν επίσης.

Επεισόδια και σε άλλες πόλεις

Στη Μασσαλία η κατάσταση ξέφυγε εντελώς από τον έλεγχο των αρχών. Ομάδες εισέβαλαν στο δημαρχείο γράφοντας αναρχικά συνθήματα στους τοίχους. Όπως ανακοινώθηκε από τις τοπικές αρχές, οι τραυματίες αστυνομικοί μόνο στη συγκεκριμένη πόλη έφτασαν τους 107, εκ των οποίων οι τρεις νοσηλεύονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Στη Λυών οι φλόγες κατέστρεψαν το τοπικό τουριστικό γραφείο. Στη Γκρενόμπλ εκκενώθηκε άμεσα ένα κτίριο λόγω πυρκαγιάς για να μην υπάρξουν θύματα, ενώ εκτεταμένες φθορές καταγράφηκαν και στο δημαρχείο της Λιλ.

Ακραία περιστατικά τυφλής βίας εκτυλίχθηκαν και εναντίον καταστηματαρχών. Στη Νίκαια, νεαροί ταραξίες λεηλάτησαν κατάστημα βιντεοπαιχνιδιών και ειδών κινουμένων σχεδίων.

Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης δέχθηκε πισώπλατη επίθεση και στη συνέχεια λιθοβολισμό από το πλήθος που γελούσε ασταμάτητα την ώρα της επίθεσης.

Οργανωμένες λεηλασίες χτύπησαν επίσης το πολυτελές κατάστημα Hermès στη Μασσαλία, καθώς και το Galeries Lafayette στο Μπορντώ.

Διαδηλώσεις στη Γαλλία EPA

Στο κέντρο του Παρισιού, γύρω από την πλατεία Δημοκρατίας, οι σφοδρές συγκρούσεις κράτησαν ώρες. Η γαλλική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να αποτρέψει το εξαγριωμένο πλήθος από το να προσεγγίσει τα υπουργεία και το προεδρικό μέγαρο, ενώ στο στόχαστρο των επιθέσεων βρέθηκαν τα κεντρικά γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου CNews. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 1.200 σε όλη την επικράτεια, με πολλούς ανήλικους να καταλήγουν στα κρατητήρια. Στο Σεντ-Ετιέν σημειώθηκε ένα τραγικό περιστατικό, όταν ένας 17χρονος διαδηλωτής έχασε το χέρι του πιάνοντας μια χειροβομβίδα που είχαν ρίξει λίγο νωρίτερα οι δυνάμεις ασφαλείας.

Το κύμα των αντιδράσεων δεν σταματά εδώ, καθώς η κοινωνική αναταραχή αναμένεται να κλιμακωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Η συνδικαλιστική οργάνωση CGT ανακοίνωσε νέες μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις για τις 5 Νοεμβρίου. Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων βάζουν ευθέως στο στόχαστρο τον νέο προϋπολογισμό της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας πως περικόπτει θεμελιώδη δικαιώματα. Σε σχετική ανακοίνωση, προειδοποιούν πως οι κυβερνητικές επιλογές στρέφουν την πλάτη στους νέους, υποβαθμίζοντας την πρόσβαση σε αξιοπρεπή υγειονομική περίθαλψη, την αξιοπρεπή διαβίωση από τον μισθό και την ύπαρξη αξιόπιστων δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα.

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