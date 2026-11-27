Ρέθυμνο: 67χρονος πήρε το 7ο πτυχίο του από το Πανεπιστήμιο Κρήτης – Η απίστευτη ακαδημαϊκή διαδρομή
Ένα ξεχωριστό παράδειγμα αγάπης για τη γνώση αποτελεί ο 67χρονος Μάρκος Τζωρτζινάκης από το Ρέθυμνο, ο οποίος συνεχίζει να διευρύνει τους ακαδημαϊκούς του ορίζοντες, ακόμη και μετά από δεκαετίες σπουδών
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Το μεσημέρι της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου ορκίστηκε, ολοκληρώνοντας το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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