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Με γιορτινή διάθεση και πλήθος κόσμου κάθε ηλικίας γέμισε το βράδυ της Παρασκευής (27/11) η πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου πραγματοποιήθηκε η επίσημη τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σηματοδοτώντας την έναρξη της εορταστικής περιόδου στην πόλη.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν στις 20:00, με την παιδική χορωδία του Δήμου Ηρακλείου να ανεβαίνει στη σκηνή και να δημιουργεί την πρώτη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα μέσα από τις μελωδίες της.

Λίγο αργότερα, στις 20:15, η Φιλαρμονική του Δήμου ξεκίνησε από τη Λότζια και κατευθύνθηκε προς την πλατεία Ελευθερίας, συνοδεύοντας μουσικά τη διαδρομή και δίνοντας έναν ξεχωριστό εορταστικό τόνο στη βραδιά.

Η κορύφωση της εκδήλωσης ήρθε στις 21:00, όταν ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, έδωσε το έναυσμα για την αντίστροφη μέτρηση και το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 15 μέτρων, φωταγωγήθηκε, χαρίζοντας ένα λαμπερό θέαμα στους παρευρισκόμενους.

Η φετινή γιορτή εμπλουτίστηκε με αθόρυβα πυροτεχνήματα, που φώτισαν τον ουρανό της πόλης, ενώ το μουσικό μέρος της βραδιάς συνεχίστηκε με τη συναυλία του Κωστή Μαραβέγια, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή ξεσηκώνοντας το κοινό και δίνοντας τον δικό του ρυθμό στην έναρξη των Χριστουγέννων στο Ηράκλειο.