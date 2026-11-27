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Στην τελική ευθεία εισέρχεται ένα ακόμη σημαντικό σκέλος για τη διάσωση και ανάδειξη του Ανακτόρου του Αχιλλείου στην Κέρκυρα, μετά την υπογραφή της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2021-2027» από τον περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, Γιάννη Τρεπεκλή.

Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης πράξης ανέρχεται σε 3.846.673,68 ευρώ και φορέας υλοποίησης είναι η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ ΑΕ). Ο σχεδιασμός διαρθρώνεται σε τέσσερα επιμέρους υποέργα, τα οποία καλύπτουν τόσο τις κτιριακές υποδομές όσο και τη μουσειακή αναβάθμιση του μνημείου. Ειδικότερα, προβλέπονται εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στο Ανάκτορο και σε συνοδά κτίρια του συγκροτήματος, εξειδικευμένη συντήρηση των τοιχογραφιών, του ζωγραφικού, λίθινου και μεταλλικού διακόσμου, καθώς και ανάπλαση του προαύλιου χώρου. Παράλληλα, θα εγκατασταθούν σύγχρονες ψηφιακές και πολυμεσικές εφαρμογές, αναβαθμίζοντας ριζικά τη μόνιμη έκθεση και τη συνολική εμπειρία των επισκεπτών.

Η χρηματοδότηση αυτή αποτελεί κομβικό τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου αποκατάστασης και αξιοποίησης του Αχιλλείου, συνολικού ύψους 19,2 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνδυάζει πόρους από προηγούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία καθώς και ιδίους πόρους της ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, σε επόμενη φάση αναμένεται να δρομολογηθεί και η ολοκλήρωση της αποκατάστασης του κτιρίου των Στρατώνων, ολοκληρώνοντας τη συνολική αναγέννηση του ιστορικού συγκροτήματος.

*Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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