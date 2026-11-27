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Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου εκδικάστηκε σήμερα κατ’ έφεση η υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας γυναίκας από τον 33χρονο, ο οποίος είχε προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στο πανελλήνιο, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε κατακρεουργήσει τουλάχιστον μία γάτα και έναν σκύλο στο κέντρο της πόλης.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, η σημερινή υπόθεση αφορούσε πράξη που συνέβη μεταξύ 10 και 19 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε στο δικαστήριο η γυναίκα, βρισκόταν ένα βράδυ στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου διαμένει φίλη της, την οποία είχε καλέσει τηλεφωνικά για να της ανοίξει. Πίσω της αντιλήφθηκε έναν άνδρα να περιμένει, σαν να ήθελε και εκείνος να εισέλθει στο κτήριο. Τον ρώτησε αν ήθελε να περάσει, με εκείνον να απαντά αρνητικά.

Η γυναίκα μπήκε στο κτήριο και κατευθύνθηκε προς το ασανσέρ. Τότε ο άνδρας χτύπησε το τζάμι της εισόδου και της έκανε νόημα να του ανοίξει. Όταν εκείνη επέστρεψε στην πόρτα, ο τότε 31χρονος κατέβασε το παντελόνι του και της χαμογέλασε. Η γυναίκα τρομοκρατήθηκε, έκλεισε γρήγορα την πόρτα, ανέβηκε στο διαμέρισμα της φίλης της και κάλεσε την αστυνομία.

Στο Τμήμα, όπως κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, αναγνώρισε τον 31χρονο από το «περίεργο» βλέμμα των ματιών του.

Στο δικαστήριο εμφανίστηκε προς υπεράσπιση του κατηγορουμένου η μητέρα του, η οποία κατέθεσε ότι ο γιος της λαμβάνει πλέον τη φαρμακευτική του αγωγή και είναι ήρεμος. Σημειώνεται ότι ο 33χρονος βρίσκεται στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού, όπου και θα παραμείνει, ενώ αναμένεται να αποφυλακιστεί τον Μάρτιο του 2027.

Σήμερα, ο 33χρονος κατηγορούταν επίσης για τις πράξεις της οπλοφορίας και της κατοχής ναρκωτικών, για τις οποίες απαλλάχθηκε λόγω μειωμένου καταλογισμού, ενώ πρωτόδικα είχε κριθεί ένοχος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι συγκεκριμένες κατηγορίες αποδόθηκαν στον κατηγορούμενο καθώς, κατά την έρευνα που πραγματοποίησαν οι Αρχές στο σπίτι του μετά τη σύλληψή του, εντοπίστηκαν δύο μαχαίρια και μικρή ποσότητα κάνναβης. Συγκεκριμένα, βρέθηκαν ένα κλειστό πτυσσόμενο μαύρο μαχαίρι συνολικού μήκους 19 εκατοστών, με λάμα 8,5 εκατοστών, ένα κρητικό μαχαίρι μήκους 15,5 εκατοστών, με λάμα 7,5 εκατοστών, καθώς και 2,15 γραμμάρια κάνναβης.

Αντίθετα, για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και σε δεύτερο βαθμό, μειώνοντας, ωστόσο, την ποινή φυλάκισης από τους 12 μήνες που είχαν επιβληθεί πρωτόδικα στους τρεις μήνες.

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