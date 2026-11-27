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Σε μια άκρως εντυπωσιακή και διαφορετική εμφάνιση προχώρησε η Σίντνεϊ Σουίνι, η οποία πρωταγωνιστεί στη νέα εορταστική καμπάνια του brand εσωρούχων Syrn, αντλώντας έμπνευση από τη γνωστή κινηματογραφική ταινία «Corpse Bride» (Η Νεκρή Νύφη).

Η ξανθιά ηθοποιός ποζάρει φορώντας ένα αποκαλυπτικό σετ με έντονα κόκκινη δαντέλα, ενώ το look της ολοκληρώνεται με νυφικό πέπλο και μακιγιάζ που παραπέμπει σε σκοτεινή, σχεδόν απόκοσμη αισθητική.

https://www.instagram.com/p/DgP2DrfkZwj/

Στις φωτογραφίες της καμπάνιας, η Σουίνι εμφανίζεται με δαντελένιο σουτιέν αξίας 89 δολαρίων, ασορτί εσώρουχο των 29 δολαρίων, ζαρτιέρα των 49 δολαρίων και ψηλές κάλτσες μέχρι τους μηρούς με ζαρτιέρες, αξίας 29 δολαρίων. Όλα τα κομμάτια ανήκουν στη συλλογή Romantic και διαθέτουν διακοσμητικές λεπτομέρειες με φιόγκους.

Σε ένα δεύτερο στιλιστικό concept, η ηθοποιός αφήνει στην άκρη το νυφικό πέπλο, διατηρώντας όμως το ιδιαίτερο μακιγιάζ. Αυτή τη φορά επιλέγει ένα ολομαύρο δαντελένιο σετ εσωρούχων, το οποίο συνδυάζει με μακριά γάντια από latex και ψηλές δερμάτινες μπότες, παραπέμποντας στην αισθητική της ταινίας «The Nightmare Before Christmas».

Παράλληλα, η Σίντνεϊ Σουίνι μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τα παρασκήνια της φωτογράφισης μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Σε μία από τις αναρτήσεις της, εμφανίζεται να βγάζει selfie μπροστά στον καθρέφτη, συνοδεύοντας τις φωτογραφίες με τη φράση «naughty or nice…» (καλό ή άτακτο κορίτσι;).

Η φετινή εορταστική συλλογή της Syrn αντλεί έμπνευση και από άλλες αγαπημένες κινηματογραφικές παραγωγές των γιορτών, όπως οι ταινίες «Home Alone» (Μόνος στο Σπίτι), «How the Grinch Stole Christmas» (Πώς έκλεψε τα Χριστούγεννα ο Γκριντς) και «White Christmas» (Λευκά Χριστούγεννα).

Με τη νέα της καμπάνια, η ηθοποιός συνδυάζει τη γιορτινή διάθεση με μια πιο σκοτεινή και θεατρική αισθητική, παρουσιάζοντας διαφορετικές προτάσεις από τη νέα συλλογή εσωρούχων.