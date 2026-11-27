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Δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα σχηματίσθηκε σε βάρος ενός 53χρονου οποίος φέρεται να έβαλε τον 7χρονο εγγονό του να οδηγήσει φορτηγό ενώ τον βιντεοσκοπούσε.

Ο 53χρονος ανάρτησε το βίντεο σε δημοφιλή πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Αστυνομικοί της Ειδικής Ομάδας Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α. εντόπισαν το εν λόγω βίντεο στο πλαίσιο ελέγχων και στη συνέχεια ταυτοποίησαν τα στοιχεία του 53χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο βίντεο, το παιδί φαίνεται να οδηγεί το όχημα και να πραγματοποιεί στροφές και ελιγμούς, αλλά και απότομες τροχοπεδήσεις και ακινητοποιήσεις ενώ σε κοντινή απόσταση κινούνταν άλλα φορτηγά, ενώ γερανοί και ανυψωτικά μηχανήματα χειρίζονταν εμπορευματοκιβώτια.

Σημειώνεται ότι στην δικογραφία περιλαμβάνεται τόσο ο 53χρονος όσο και η μητέρα του 7χρονου, οι οποίοι κατηγορούνται έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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