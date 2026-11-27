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Στην Κωνσταντινούπολη μεταβαίνει αύριο, Σάββατο 28 Νοεμβρίου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, έπειτα από πρόσκληση του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, προκειμένου να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τη Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Η εορτή είναι αφιερωμένη στον Άγιο Απόστολο Ανδρέα τον Πρωτόκλητο, προστάτη και ιδρυτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ η επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας έχει προσκυνηματικό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο της παραμονής του στην Κωνσταντινούπολη, ο κ. Τασούλας θα εγκαινιάσει στο Σισμανόγλειο Μέγαρο την έκθεση με τίτλο «Η λάμψη του Φαναρίου, Θησαυροί Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Τέχνης». Παράλληλα, στο πρόγραμμά του περιλαμβάνονται επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η συνάντηση που θα πραγματοποιήσει το Σάββατο με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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