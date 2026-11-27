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Σε ηλικία 75 ετών πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη μετά από σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η ηθοποιός είχε συγκινήσει με την περιπέτεια που πέρασε, όταν το σπίτι της στην οδό Αχαρνών καταστράφηκε ολοσχερώς έπειτα από έκρηξη φιαλών υγραερίου σε ισόγειο κατάστημα.

Η φωτιά που ακολούθησε την έκρηξη προκάλεσε τεράστιες ζημιές στην κατοικία της, αφήνοντάς την ουσιαστικά χωρίς σπίτι. Από τότε ξεκίνησε ένας μεγάλος δικαστικός αγώνας, προκειμένου να δικαιωθεί και να λάβει την αποζημίωση που διεκδικούσε για την καταστροφή της περιουσίας της.

Ωστόσο, η δικαστική υπόθεση καθυστέρησε σημαντικά, καθώς οι δικάσιμοι αναβάλλονταν επανειλημμένα, με αποτέλεσμα η ηθοποιός να περιμένει για χρόνια τη δικαίωσή της. Όπως είχε περιγράψει και η ίδια σε δημόσιες τοποθετήσεις της, η περιπέτεια αυτή είχε σημαδέψει τη ζωή της.

Το τελευταίο διάστημα η Μάγδα Τσαγγάνη βρισκόταν σε κώμα και γίνοντα προσπάθειες να μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης.

Το βιογραφικό της σπουδαίας ηθοποιού

Η Μάγδα Τσαγγάνη (16/3/1951) ήταν Ελληνίδα ηθοποιός.Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Ξεκίνησε να εργάζεται ως ηθοποιός στα τέλη της δεκαετίας του 1960 με την πρώτη της συμμετοχή να γίνεται στην κινηματογραφική ταινία Ένας κλέφτης με φιλότιμο. Ακολούθησαν συνεργασίες τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο με πιο γνωστές συμμετοχές αυτές στις ταινίες Βέγγος ο υπέροχος,

Μονά ζυγά δικά σας και Καθένας με την τρέλλα του. Στην τηλεόραση οι πρώτες της συμμετοχές έγιναν στις σειρές Ανθρώπινες ιστορίες και Μια Αθηναία στην Αθήνα τη δεκαετία του 1970. Τη δεκαετία του 1980 έλαβε μέρος σε συνολικά 31 βιντεοταινίες την τετραετία 1986-1990.

Οι πιο γνωστές από αυτές είναι Κλασσική περίπτωση βλάβης, Ο σοφός και η Σοφία Νο2, Υπαστυνόμος Θανάσης, Ερωτιάρης από κούνια και Εδώ ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται. Παράλληλα την ίδια περίοδο συμμετείχε και σε κινηματογραφικές ταινίες Γκαρσονιέρα για δέκα και Τα παιδιά μας οι άγγελοι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συμμετείχε σε διάφορες τηλεοπτικές σειρές. Πιο συγκεκριμένα το 1991 έπαιξε στην κωμική σειρά Οι κουτσομπόλες ενώ έκανε έκτακτες εμφανίσεις στις σειρές Μάλιστα κύριε και Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης.

Ακολούθησε ένας πρωταγωνιστικός ρόλος στην κωμική σειρά Ο χήρος η χήρα και τα χειρότερα την περίοδο 1992-1994 στον ANT1 ενώ τη σεζόν 1995-1996 έλαβε μέρος στη σειρά Έλλη και Άννα. Τη δεκαετία 2000-2010 συμμετείχε σε κάποιες από τις πιο επιτυχημένες σειρές της ιδιωτικής τηλεόρασης συνεργαζόμενη κυρίως με το Mega Channel.

Ένας από τους πιο γνωστούς της ρόλους στο ευρύ κοινό ήταν αυτός της Ευανθίας Λαζάρου τη σεζόν 2003-2004 στην κωμική σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη Σαββατογεννημένες.

Τη σεζόν 2004-2005 πρωταγωνίστησε στις σειρές Εραστής Δυτικών Προαστίων και Όλα του γάμου δις κολα. Το 2005 εμφανίστηκε σε μία ιστορία της σειράς Επτά Θανάσιμες Πεθερές ενώ το 2006 έκανε μία guest εμφάνιση στο πρώτο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου της σειράς Στο Παρά Πέντε.

Από το 2006 μέχρι το 2008 είχε έναν από τους πρωταγωνιστικούς ρόλους στην καθημερινή σειρά Μαρία η άσχημη στο Mega Channel. Από το 2008 μέχρι το 2010 συμμετείχε στην αστυνομική κωμική σειρά L.A.P.D.

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