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Το αδιέξοδο στη Σύνοδο Κορυφής είχε προαναγγελθεί πολύ πριν οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπουν στην αίθουσα και αντιπαρατεθούν για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ε.Ε. Η πρόταση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, η οποία είχε κριθεί ότι ήταν πιο κοντά στις θέσεις της Γαλλίας σε μία προσπάθεια επίτευξης συμβιβασμού, είχε απορριφθεί από διπλωμάτες του στρατοπέδου του ευρωπαϊκού βορρά, το οποίο προωθεί περαιτέρω περικοπές κονδυλίων.

Έτσι το γεγονός ότι οι χώρες που ανήκουν στο λεγόμενο στρατόπεδο των «φειδωλών», όπως η Γερμανία και η Ολλανδία, αποχώρησαν από τη Σύνοδο δεν αποτέλεσε και μεγάλη έκπληξη. Βέβαια ο καβγάς αναμενόταν να διαρκέσει για δύο ημέρες, δηλαδή Πέμπτη και Παρασκευή αλλά τελικά με μία μαραθώνια συνεδρίαση σε υψηλούς τόνους η Σύνοδος έλαβε τέλος πρόωρα.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν την πολυτέλεια να πιέσουν για να πάρουν όσα περισσότερα μπορούν για τις χώρες τους στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ωστόσο με βάση το χρονοδιάγραμμα της ηγεσίας της Ε.Ε. αυτός ο χρόνος θα τελειώσει τον Δεκέμβριο. Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία και αυτό το γνωρίζουν στις Βρυξέλλες.

Ο λόγος είναι ότι από το 2027 θα γίνουν εκλογές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες με βασική την εκλογική αναμέτρηση για την προεδρία της Γαλλίας τον Μάρτιο και οι δημοσκοπήσεις δίνουν νικήτρια στον δεύτερο γύρο την Μαρίν Λεπέν. Αυτό το ρευστό πολιτικό σκηνικό σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει ότι δύσκολα θα υπάρξει συμφωνία για τον προϋπολογισμό μέσα στην Άνοιξη του 2027.

Επομένως το μοναδικό «παράθυρο» για συμφωνία είναι στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής ή το αργότερο στις αρχές του νέου έτους και οι τακτικισμοί των χωρών θα πρέπει να τελειώσουν.

«Οι σημερινές συζητήσεις ανέδειξαν τις σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό να περιμένει κανείς ότι αυτές οι διαφορές θα γεφυρωθούν σε μία σύνοδο. Είναι σαφές ότι έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε σε συμφωνία», ανέφεραν κυβερνητικές πηγές σε μία αποτίμηση για την χθεσινή Σύνοδο.

Οι Αντόνιο Κόστα Φρίντριχ Μερτς Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν Τζόρτζια Μελόνι Εμανουέλ Μακρόν σε μία μικρότερη ομάδα συζήτησης στη Σύνοδο Κορυφής. 26 Νοεμβρίου 2026 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Το παρασκήνιο του αδιεξόδου

Ο Κόστα δεν είχε οργανώσει τη σύνοδο κορυφής της Πέμπτης με σκοπό να επιτύχει μια συμφωνία.

Αντίθετα, στόχος του ήταν να φέρει σε επαφή τις δύο πλευρές και να προσπαθήσει να γεφυρώσει τις διαφωνίες μεταξύ των δύο κύριων αντίπαλων στρατοπέδων: της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», στην οποία ανήκουν Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία και απαιτεί μεγαλύτερο προϋπολογισμό και την προστασία των «παραδοσιακών» τομέων της ΕΕ όπως ο αγροτικός και τα κονδύλια συνοχής σε φτωχότερες χώρες και στην ομάδα των «Φειδωλών», στην οποία ανήκουν η Γερμανία και η Σουηδία, που απαιτούν από την Ένωση να περιορίσει τις φιλοδοξίες της και να επικεντρώσει τις επενδύσεις στην άμυνα και την ασφάλεια.

Ωστόσο, μετά από ώρες αρκετές χώρες που πιέζουν για περικοπές στον προϋπολογισμό, όπως η Δανία, η Σουηδία, το Βέλγιο και η Αυστρία, αποχώρησαν. Διπλωμάτης είπε στο Politico ότι οι ηγέτες ήταν έξαλλοι. Υποστήριξαν ότι στόχος της διαπραγμάτευσης ήταν να υπάρξει ρήγμα στο στρατόπεδο των «Φειδωλών» και η μία χώρα να στραφεί εναντίον της άλλης.

«Ήταν προφανές ότι επρόκειτο για μια κίνηση που αποσκοπούσε να μας διαιρέσει, να εξαγοράσει τον καθένα από εμάς με ένα δώρο», δήλωσε διπλωμάτης. «Πήγε πραγματικά πολύ άσχημα. Δεν ήταν μια πραγματική συζήτηση», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο Κορυφής. 26 Νοεμβρίου 2026 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Συνέντευξη Τύπου μόλις 11 λεπτών και ο «κύριος Εκβιαστής»

Ο Αντόνιο Κόστα εγκατέλειψε τα σχέδιά του να υπάρξει και δεύτερη ημέρα στη Σύνοδο Κορυφής και έκλεισε τις εργασίες με μία συνέντευξη Τύπου που έδωσε στη 01:00 τα ξημερώματα με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον Ντερ Λάιεν και διήρκεσε μόλις 11 λεπτά.

Οι 27 ηγέτες της ΕΕ θα καταβάλουν πλέον προσπάθειες για να επιτύχουν συμφωνία στη σύνοδο κορυφής του Δεκεμβρίου, η οποία, σύμφωνα με πολλούς διπλωμάτες και αξιωματούχους, πιθανότατα θα διαρκέσει αρκετές ημέρες και νύχτες.

Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί ηγέτες έχουν αρχίσει να παίρνουν αποστάσεις από την προθεσμία να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του 2026. «Δεν έχω προθεσμία, έχω όρους», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η οποία συχνά διαφωνεί με τον Μακρόν, αλλά τάσσεται υπέρ ενός μεγαλύτερου προϋπολογισμού.

Ο Αντόνιο Κόστα και ο Εμανουέλ Μακρόν στη Σύνοδο Κορυφής. 26 Νοεμβρίου Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Όταν υπάρξει μια συμφωνία που θεωρώ δίκαιη για την Ιταλία, θα την υπογράψω. Μέχρι τότε, δεν είμαι διατεθειμένη να υπογράψω τίποτα», ανέφερε η Μελόνι. Επίσης προκλήθηκε έντονη δυσαρέσκεια για την στάση του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν και την πίεση του στον Κόστα προκειμένου να πετύχει υψηλότερες δαπάνες στον προϋπολογισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι διπλωμάτης της ΕΕ αποκάλεσε ανώνυμα στο Politico τον Γάλλο πρόεδρο «Monsieur Chantage», δηλαδή «κύριο Εκβιαστή».

«Είναι παράλογο να έρχεσαι εδώ και να κρατάς όμηρο τις διαπραγματεύσεις εξαιτίας των εθνικών εκλογών σου», δήλωσε ο διπλωμάτης. Η Κομισιόν έχει προτείνει έναν προϋπολογισμό περίπου 2 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Πριν από τη Σύνοδο Κορυφής αυτής της εβδομάδας, ο Κόστα πρότεινε να μειωθεί κατά 204 δισεκατομμύρια ευρώ αλλά αυτό δεν ικανοποίησε τους «Φειδωλούς». Έτσι ο Κόστα δήλωσε στους ηγέτες ότι σκοπεύει να μειώσει την πρόταση της Επιτροπής κατά επιπλέον 220 έως 230 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτό το ποσό δεν απέχει πολύ από την κόκκινη γραμμή που θέτουν οι «Φειδωλοί» για τις δαπάνες της Ε.Ε. για περικοπές περίπου 250 δισ. ευρώ. Διπλωμάτης υπογράμμισε ότι οι περικοπές θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο την ανταγωνιστικότητα και την εξωτερική βοήθεια της Ε.Ε. σε άλλες χώρες και όχι τις δαπάνες για την ευρωπαϊκή περιφέρεια και τη γεωργία. «Δεν απέχουμε πολύ, αλλά αυτές οι λύσεις της τελευταίας στιγμής θα έχουν μεγάλη σημασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Πέτερι Όρπο, που ανήκει στο στρατόπεδο των «Φειδωλών».

Ευρωπαίοι ηγέτες στη Σύνοδο Κορυφής. 26 Νοεμβρίου 2026 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Έξαλλοι και πάλι με τον Αντόνιο Κόστα

Η τακτική του Κόστα στη σύνοδο κορυφής φαίνεται ότι απογοήτευσε και τα δύο στρατόπεδα. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποφάσισε να ακολουθήσει μία στρατηγική με την οποία συγκέντρωνε τους ηγέτες σε μικρότερες ομάδες. Διπλωμάτης ανέφερε ότι αυτή «δεν ήταν η καλύτερη ιδέα», καθώς οι κυβερνήσεις δίσταζαν να αποκαλύψουν τα όρια που ήθελαν στον προϋπολογισμό μπροστά στους αντιπάλους τους.

Η απόφαση να μποϊκοτάρουν τις μεταγενέστερες συναντήσεις ελήφθη αφού ο Πέτερι Ορπό της Φινλανδίας «θύμωσε πραγματικά» με την προσέγγιση του Κόστα κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης, ανέφερε ένας διπλωμάτης της ΕΕ.

Ο Αντόνιο Κόστα στη Σύνοδο Κορυφής. 26 Νοεμβρίου 2026 Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

«Τα μέλη των ‘’Φειδωλών’’ συμμετείχαν σε δύο παράλληλες συνεδριάσεις, μετά τις οποίες καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι περαιτέρω συνεδριάσεις δεν θα μας έφερναν πιο κοντά σε μια λύση», ανέφερε σε δήλωση η Αυστρία. Μετά τη σύνοδο κορυφής, ο Κόστα υποβάθμισε το φιάσκο και δήλωσε ότι η 10ωρη συζήτηση με τους ηγέτες «ήταν πολύ χρήσιμη για να προσδιοριστούν οι παράμετροι μιας πιθανής συμβιβαστικής λύσης τον Δεκέμβριο».

Όταν ο Κόστα επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής ότι οι ηγέτες «δεν κατέληξαν σε συμφωνία», οι περισσότεροι είχαν ήδη αποχωρήσει από την αίθουσα. «Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε», είπε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

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