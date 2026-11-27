Snapshot Snapshot powered by AI

Στο Μέγαρο Μαξίμου υποδέχθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γιώργος Μυλωνάκης, τον Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ.

Ο κ. Σεραφείμ αφού αρχικά συνεχάρη τον κ. Μυλωνάκη για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του, δοξάζοντας τον Θεό, στην συνέχεια δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν για θέματα σχετικά με τις δράσεις της Μητροπόλεως Πειραιώς, ενώ ο κ. Μυλωνάκης συνεχάρη τον Ιεράρχη για το πλούσιο φιλανθρωπικό, ιεραποστολικό και εκπαιδευτικό έργο που πραγματοποιείται στο πρώτο λιμάνι της χώρας. Κοινή διαπίστωση ήταν η θεαματική αναβάθμιση του Πειραιά τα τελευταία χρόνια. Επίσης συζήτησαν για θέματα που αφορούν την Πατρίδα μας γενικότερα, διαπιστώνοντας για μία ακόμη φορά ότι τους ενώνουν κοινές ανησυχίες για θέματα που αφορούν την Ελλάδα και τους Έλληνες.

Ο Μητροπολίτης παρέδωσε επιστολή – πρόσκληση και εκ μέρους του Δημάρχου Πειραιώς κ. Μώραλη, προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κυβερνήσεως κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να παραστεί στην κορυφαία Θρησκευτική τελετή των Θεοφανίων και του Αγιασμού των υδάτων στον Πειραιά, ο οποίος αποτελεί επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ως το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Τέλος, ο Μητροπολίτης είχε την ευκαιρία να συναντήσει, σε θερμό κλίμα, και τον φυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Παύλο Μαρινάκη.

Διαβάστε επίσης