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Οι λετονικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι μη επανδρωμένο εναέριο όχημα παραβίασε για λίγη ώρα τον εναέριο χώρο του κράτους-μέλους αυτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του NATO, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία και με τη Λευκορωσία, χωρίς να ξεκαθαρίσουν σε ποιον ανήκε, επεισόδιο το οποίο προστίθεται σε σειρά παρόμοιων πρόσφατα στην ανατολική πτέρυγα της συμμαχίας, που έχει προκαλέσει ανησυχίες.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Λετονίας ανέφεραν πως μαχητικά αεροσκάφη άλλων κρατών μελών του NATO και μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναχαίτισης απογειώθηκαν εσπευσμένα και εξέδωσαν συναγερμό που αφορούσε τον δήμο Λούτζα (ανατολικά), καθώς και τον δήμο Μπάλβι, λίγο βορειότερα. Οι συναγερμοί κηρύχθηκαν ενώ στην περιφέρεια Λένινγκραντ της Ρωσίας οι αρχές ανακοίνωσαν πως απωθήθηκε ουκρανική αεροπορική επιδρομή.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Ντραζντένκα, καταρρίφθηκαν κάπου 40 drones.Η σύντομη παραβίαση του λετονικού εναέριου χώρου καταγράφεται με φόντο την εντεινόμενη ανησυχία για την εξάπλωση του πολέμου της Ρωσίας και της Ουκρανίας πέρα από την επικράτεια αυτών των δυο κρατών, καθώς οι δυνάμεις του Κιέβου και της Μόσχας συνεχίζουν τα πλήγματα μακράς εμβέλειας.

Η Πολωνία κατηγόρησε τη Ρωσία την Τρίτη για εσκεμμένη παραβίαση του εναέριου χώρου της, κάνοντας λόγο για σύντομη παρείσφρηση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης και αναγνώρισης.