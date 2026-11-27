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Του Γιάννη Σκουφή

Μπορεί η Toyota GR Supra να έχει ολοκληρώσει την εμπορική της πορεία, όμως οι βελτιωτικοί οίκοι εξακολουθούν να εξελίσσουν νέα εξαρτήματα για το ιαπωνικό σπορ μοντέλο. Ένα από τα πιο ιδιαίτερα παρουσιάστηκε στη φετινή έκθεση SEMA, μέσα από τη συνεργασία της Seibon Carbon με την Joevil Motorsports.

Αντί για μια συμβατική πίσω αεροτομή, η Seibon σχεδίασε μια ενιαία κατασκευή από ανθρακονήματα, η οποία αντικαθιστά ολόκληρη την πίσω πόρτα και εκτείνεται αρκετά πέρα από τον προφυλακτήρα. Μάλιστα, αξιοποιεί τα εργοστασιακά σημεία στήριξης, χωρίς να απαιτούνται επεμβάσεις στο αμάξωμα.

Όσο παράξενη και αν δείχνει αισθητικά, η συγκεκριμένη διαμόρφωση έχει προκύψει από αεροδυναμικές προσομοιώσεις CFD. Σύμφωνα με την εταιρεία, με την προσθήκη ενός μικρού πτερυγίου τύπου Gurney ύψους 7 χιλιοστών, η αεροδυναμική αντίσταση μειώνεται κατά 6%, ενώ η κάθετη δύναμη αυξάνεται κατά 6% συγκριτικά με την εργοστασιακή διαμόρφωση.

Χωρίς το συγκεκριμένο πτερύγιο, η μείωση της αντίστασης φτάνει το 10%, με αντίτιμο όμως τη μείωση της κάθετης δύναμης κατά 38%. Μια διαμόρφωση που εξυπηρετεί περισσότερο τις ανάγκες ενός αυτοκινήτου για αγώνες dragster.

Πέρα από την ασυνήθιστη ουρά, η συγκεκριμένη Supra διαθέτει καπό, οροφή, πόρτες, εμπρός φτερά, πλευρικά μαρσπιέ και ανασχεδιασμένο πίσω διαχύτη από ανθρακονήματα. Ακόμη και ο ένας προβολέας της έχει αντικατασταθεί από αεραγωγό για την καλύτερη τροφοδοσία του κινητήρα με αέρα.

Κάτω από το καπό, ο εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας των 3.000 κυβικών της BMW έχει αποκτήσει μεγαλύτερο turbo, αναβαθμισμένο σύστημα τροφοδοσίας και βελτιωμένο κύκλωμα ψύξης, χωρίς να έχει ανακοινωθεί η τελική του ισχύς.

Ενισχυμένο είναι και το αυτόματο κιβώτιο οκτώ σχέσεων της ZF, ενώ έχουν αναβαθμιστεί η ανάρτηση, τα φρένα και τα εξαρτήματα της μετάδοσης.

Η Seibon Carbon έχει επιβεβαιώσει πως η ιδιαίτερη αεροτομή από ανθρακονήματα θα είναι σύντομα διαθέσιμη προς παραγγελία, χωρίς προς το παρόν να έχει γνωστοποιήσει την τιμή της.