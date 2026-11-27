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Πενήντα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την ιδιαίτερα πρώιμη εμφάνιση του χιονιού στην ελληνική πρωτεύουσα, τον Νοέμβριο του 1976. Ανατρέχοντας στο ιστορικό αρχείο του καιρού, συναντάμε χιονοπτώσεις, πλημμύρες, υδροσίφωνες, αλλά και μια δασική πυρκαγιά από κεραυνό.

1951 – Χιόνια στη δυτική Μακεδονία

Χιονοπτώσεις σημειώνονται στις πόλεις της δυτικής Μακεδονίας, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του ημερολογιακού χειμώνα.

1976 – Χιόνια στο κέντρο της Αθήνας

Σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 50 χρόνια, σημειώνονται χιονοπτώσεις ακόμη και στα πεδινά της κεντρικής και νότιας Ελλάδας. Το χιόνι προκαλεί προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται για ένα αξιοσημείωτο επεισόδιο πρώιμης χειμερινής κακοκαιρίας, καθώς οι χιονοπτώσεις στο κέντρο της πρωτεύουσας τον Νοέμβριο δεν αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο.

2008 – Υδροσίφωνας στο Ηράκλειο

Υδροσίφωνας καταγράφεται στο Ηράκλειο της Κρήτης. Η εμφάνιση υδροσιφώνων κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου ευνοείται από την παρουσία σχετικά θερμών θαλάσσιων υδάτων και την ατμοσφαιρική αστάθεια.

2014 – Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Ζάκυνθο

Στο Καταστάρι της Ζακύνθου καταγράφονται πλημμύρες και κατολισθήσεις. Το περιστατικό αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και λόγω της σημερινής κακοκαιρίας, η οποία επηρεάζει εκ νέου τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του Ιονίου.

2015 – Χαλάζι, υδροσίφωνες και πυρκαγιά από κεραυνό

Μια ημέρα με ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ποικιλία καιρικών φαινομένων στη δυτική Ελλάδα. Στην Πρέβεζα σημειώνεται χαλαζόπτωση, στην Κέρκυρα καταγράφονται δύο υδροσίφωνες, ενώ στο Αργοστόλι εκδηλώνεται δασική πυρκαγιά από πτώση κεραυνού.

Η αναδρομή στα καιρικά γεγονότα του παρελθόντος μας υπενθυμίζει ότι ο Νοέμβριος μπορεί να συνδυάζει έντονα φθινοπωρινά φαινόμενα με καθαρά χειμερινές συνθήκες. Η μελέτη αυτών των γεγονότων αποτελεί πολύτιμο εργαλείο γνώσης, αλλά και πρόληψης.

Πηγή: Αρχείο Θοδωρή Κολυδά

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