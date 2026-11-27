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Μουδιασμένη η τοπική κοινωνία στο Παναιτώλιο, μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης ότι 15χρονη μαθήτρια είναι θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης από την ίδια της την μητέρα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ανήλικη φέρεται να εξομολογήθηκε στους αστυνομικούς τον εφιάλτη που ζούσε εδώ και αρκετά χρόνια, με την μητέρα της να την παραδίδει σε συγχωριανούς της, για να ασελγούν πάνω της. Η ανήλικη φέρεται να έχει κατονομάσει κάποιους άνδρες από την περιοχή της που φέρονται να την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 15 εντάλματα σύλληψης, με 8 άτομα να έχουν συλληφθεί ανάμεσα τους και οι γονείς της. Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και αναμένονται και άλλες συλλήψεις.

Ο πρόεδρος της κοινότητας, μιλώντας στο Newsbomb ανέφερε: «Είμαστε σοκαρισμένοι. Είχαν ακουστεί άλλα πράγματα για το ζευγάρι, άλλα όχι για μαστροπεία, ότι εξέδιδαν δηλαδή το κοριτσάκι. Αυτά είναι τρέλα πράγματα, απίστευτα. Και από μικρή ηλικία που λένε ότι της το έκαναν αυτό, δεν μπορεί, κάποιος θα είχε δει κάτι, κάποιος θα είχε ακούσει κάτι. Δεν γνωρίζει κανείς τίποτα. Τους κατηγορούμενους, τους ξέρουμε τους περισσότερους. Τα ονόματα που έχουν ακουστεί τουλάχιστον, αν ισχύουν, γιατί κάποιοι είναι γνωστοί εδώ στην τοπική κοινωνία. Κάποιοι από αυτούς είναι μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένοι, αλλά έχει και πιο νέους. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Είμαστε μουδιασμένοι όλοι. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει και η αστυνομία, τι θα δείξει η έρευνα, γιατί να κατηγορούμε έτσι ανθρώπους, χωρίς να γνωρίζουμε κάτι με στοιχεία δεν είναι σωστό. Αν έχει γίνει όντως αυτό, να τιμωρηθούν και να πληρώσουν.».

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν συνελήφθη το ζευγάρι για υπόθεση ναρκωτικών και διενεργήθηκε έρευνα για τις συνθήκες διαβίωσης της ανήλικης. Σύμφωνα με γείτονα της οικογένειας, ήταν κοινό μυστικό ότι οι γονείς της 15χρονης εμπλέκονταν με ουσίες, ενώ πριν από λίγες μέρες είχε πραγματοποιηθεί και έρευνα στο σπίτι τους από τις αρχές: «Μένουν λίγο πιο κάτω από εκεί που καθόμαστε εμείς. Ότι ήταν μπλεγμένοι με ναρκωτικά, ήταν γνωστό. Το ξέραμε δηλαδή, και όλοι εδώ στην γειτονιά το ήξεραν. Για το άλλο, ότι την πήγαινε η μάνα σε σπίτια, πρώτη φορά το άκουσα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβαινε αυτή η φρίκη δίπλα μας. Στο σπίτι του καθενός δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν είμαστε και μέσα. Άντρες ηλικιωμένους να μπαινοβγαίνουν, δεν έβλεπα. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πριν λίγες μέρες, ήρθε εδώ η αστυνομία και έκανε έρευνα στο σπίτι τους και βρήκαν διάφορες ουσίες.».

Μεχρί στιγμής είναι κλειστά τα στόματα στην τοπική κοινωνία, με άτομα από το ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας να αναφέρουν στο Newsbomb, ότι δεν είχαν υποψιαστεί κάτι σχετικό με την καταγγελία για την σεξουαλική εκμετάλλευση της 15χρονης: «Την οικογένεια την γνωρίζω, δεν έχουμε ιδιαίτερες σχέσεις. Το κοριτσάκι το έβλεπα, πάει στο ίδιο σχολείο με το παιδί μου. Δεν κατάλαβα ποτέ τίποτα. Αν είχα υποψιαστεί κάτι, φυσικά και θα το είχα βοηθήσει το κοριτσάκι, θα είχα πάει στην αστυνομία. Μακάρι να είχε μιλήσει νωρίτερα. Πώς άντεχε τόσα χρόνια; Πώς μπορεί ένας γονιός να κάτι τέτοιο στο ίδιο του το παιδί; Και τόσα πολλά άτομα, συγχωριανοί μας, να ασελγούν στο κοριτσάκι; Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το πιστέψω. Ρωτάμε όλοι να μάθουμε τι συμβαίνει. Κανείς δεν ξέρει αν ισχύει.».

Σημειώνεται ότι η ανήλικη εξετάστηκε από ιατροδικαστή της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Πατρών. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

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