Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Έρχονται επιδοτήσεις και στο φυσικό αέριο
Ελεύθερος Τύπος: Οι νέες εισφορές επαγγελματιών
Η Καθημερινή: Χιονοστιβάδα για τα σπιτάκια ανακύκλωσης
Τα Νέα: Μια απόφαση - τομή για δημοψήφισματα
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.
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