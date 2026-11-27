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Την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά στη νίκη στον πόλεμο με το Ιράν εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας παράλληλα για τον κίνδυνο μιας πυρηνικής σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εάν η Τεχεράνη αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Μιλώντας την Πέμπτη (26/11) με Αμερικανούς στρατιωτικούς, στο πλαίσιο της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η Ουάσινγκτον έχει ήδη εξασφαλίσει τη στρατιωτική υπεροχή και πως ο χρόνος τερματισμού του πολέμου εξαρτάται από τον ίδιο.

«Θα γίνει όποτε το θελήσω, για να είμαι ειλικρινής», ανέφερε, όταν ρωτήθηκε για το πότε θα μπορούσε να ανακοινωθεί η νίκη των ΗΠΑ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος πραγματοποίησε την επικοινωνία από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα, επανέλαβε ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να προσφέρει στο Ιράν τη δυνατότητα μιας συμφωνίας.

«Προσπαθούμε να είμαστε διαλλακτικοί. Τους δίνουμε κάθε ευκαιρία να καταλήξουν σε συμφωνία και να σώσουν πολλές ζωές, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα την αξιοποιήσουν», δήλωσε.

Στη συνέχεια αμφισβήτησε τη στάση της ιρανικής ηγεσίας, λέγοντας: «Κάποιοι αναρωτιούνται γιατί. Είναι τρελοί; Ίσως».

«Θα στόχευαν και τις δικές μας πόλεις»

Ο Τραμπ επανήλθε στο ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη θα αποτελούσε άμεση απειλή όχι μόνο για το Ισραήλ, αλλά και για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα στόχευαν και τις δικές μας πόλεις. Τους έχω γνωρίσει και, ειλικρινά, είναι τρελοί. Είναι τρελοί. Γι' αυτό δεν πρόκειται να τους επιτρέψουμε να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο», είπε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέδεσε τη στάση της κυβέρνησής του απέναντι στην Τεχεράνη με την ανάγκη διασφάλισης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας ένα ενδεχόμενο γενικευμένης πυρηνικής σύγκρουσης.

«Χρειαζόμαστε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, γιατί χωρίς αυτήν υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Και σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε το Ιράν να εκτοξεύει πυρηνικά όπλα εναντίον του Ισραήλ και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής. Θα είχαμε ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα», ανέφερε.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έρχονται ενώ παραμένει αβέβαιη η προοπτική συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν.

Παρά τους επανειλημμένους ισχυρισμούς του περί επικείμενης νίκης, η Ουάσινγκτον δεν έχει ανακοινώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ούτε έχει παρουσιαστεί συμφωνημένο πλαίσιο για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη.

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