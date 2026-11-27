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Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, επιβεβαίωσε μετά την ολοκλήρωση της έκτακτης Συνόδου Κορυφής ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν στο ύψος του νέου πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ.

«Ορισμένα κράτη-μέλη ζήτησαν περαιτέρω περικοπές, η πλειονότητα αντιτάχθηκε σε νέες μειώσεις, ενώ ορισμένα πρότειναν ακόμη και την αναθεώρηση περικοπών που έχουν ήδη αποφασιστεί, ιδίως όσον αφορά την Πολιτική Συνοχής», ανέφερε, περιγράφοντας τις διαφωνίες που εξακολουθούν να χωρίζουν τους «27».

Σύμφωνα με τον Κόστα, η μεγάλη πλειονότητα των κρατών-μελών τάχθηκε υπέρ της διατήρησης της χρηματοδότησης για τη γεωργία και την Πολιτική Συνοχής, δύο από τους βασικότερους τομείς δαπανών της Ένωσης. Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα των ιδίων πόρων, δηλαδή των εσόδων με τα οποία χρηματοδοτείται ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε και στον τρόπο διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, καθώς επέλεξε, μαζί με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να πραγματοποιήσει διαδοχικές συναντήσεις με μικρότερες ομάδες ηγετών.

Ερωτηθείς για την απουσία ορισμένων ηγετών από τις επόμενες συναντήσεις, εκτίμησε ότι ενδεχομένως να μην έκριναν απαραίτητη τη συμμετοχή τους σε δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων. Υπερασπίστηκε, πάντως, τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι βοήθησε να προσδιοριστούν τα σημεία στα οποία θα μπορούσε να στηριχθεί ένας συμβιβασμός τον Δεκέμβριο.

Παρά το αδιέξοδο, ο Κόστα εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας έως το τέλος του έτους, υπενθυμίζοντας ότι για την έγκριση του νέου προϋπολογισμού απαιτείται ομοφωνία.

«Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποτύχουμε στην Ευρώπη», τόνισε, επισημαίνοντας την ανάγκη να έχει εγκριθεί εγκαίρως το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2028.

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