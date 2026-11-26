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Ενώπιον της Δικαιοσύνης με βαρύτατες κατηγορίες θα βρεθεί το επόμενο διάστημα η μητέρα ενός 32χρονου από το Αγρίνιο, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή για ασέλγεια σε βάρος 4χρονου αγοριού, όταν ο ίδιος υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία.

Στην 56χρονη μητέρα του είχε ανατεθεί η φύλαξη του παιδιού, τις ώρες που οι γονείς απουσίαζαν από το σπίτι.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο «Συνείδηση» οι γενετήσιες πράξεις διενεργήθηκαν στο 4χρονο αγοράκι το χρονικό διάστημα από τον Μάρτιο μέχρι το Μάϊο του 2021.

Βούλευμα του Τριμελούς Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αιτωλοακαρνανίας παραπέμπει σε δίκη την 56χρονη, καθώς της καταλογίζεται ότι ενεργούσε με πρόθεση παρέχοντας «άμεση συνδρομή κατά τη διάρκεια και στην εκτέλεση της κύριας άδικης πράξης» που διέπραξε ο γιος της.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορούμενη με διάταξη της ανακρίτριας από τις 18 Φεβρουαρίου έχει απαγορευθεί η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας φύλαξης ανηλίκων.

Επιπλέον ισχύει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα και είχε προβλεφθεί καταβολή εγγύησης ύψους 4.000 ευρώ.

Το χρονικό

Η υπόθεση της ασέλγειας σε βάρος του 4χρονου αγοριού ήρθε στο φως στις αρχές του 2022.

Καταλυτικό ρόλο είχαν παίξει οι ζωγραφιές του παιδιού που ανησύχησαν τους γονείς και οδήγησαν σταδιακά στο να ξετυλιχθεί το κουβάρι της υπόθεσης με τη συμβολή παιδοψυχολόγου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούνιο του 2024 το Αναθεωρητικό Δικαστήριο Αθηνών είχε επιβάλει στον γιο της για το αδίκημα της διενέργειας γενετήσιων πράξεων κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του παιδιού, ποινή κάθειρξης 9 ετών.

Στη συνέχεια υποβλήθηκε από την πλευρά της υπεράσπισής του αίτηση στον Άρειο Πάγο για επανεκδίκαση της πολύκροτης υπόθεσης η οποία συζητήθηκε τον Ιανουάριο του 2026. Τότε ο Εισαγγελέας είχε προτείνει απόρριψη της αίτησης και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί αυτό το διάστημα.

Την ίδια περίοδο δόθηκε μια ακόμα διάσταση στην υπόθεση αφού ο 32χρονος καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από το ΜΟΔ Μεσολογγίου σε φυλάκιση πέντε χρόνων με αναστολή μέχρι το Εφετείο για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας.

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