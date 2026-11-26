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Μία καταγγελία-σοκ έρχεται στο φως της δημοσιότητας, καθώς μία 37χρονη γυναίκα που ζει στην Αυστραλία, κατήγγειλε πασίγνωστο Ελληνοαυστραλό ηθοποιό για βιασμό, το καλοκαίρι του 2025 όταν βρίσκονταν στη χώρα μας, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Η γυναίκα μίλησε στον ΑΝΤ1 και τα όσα περιγράφει για εκείνο το βράδυ συγκλονίζουν, καθώς ο ηθοποιός τη νάρκωσε, την οδήγησε σε δωμάτιο ξενοδοχείου και εκεί τη βίασε, λέγοντάς της, μάλιστα: «Αυτό σου αξίζει».

Όλα συνέβησαν το καλοκαίρι του 2025, και συγκεκριμένα στις 2 Ιουλίου, όταν εκείνη ήρθε στην Ελλάδα, αφού ο ηθοποιός είχε προσκαλέσει στη χώρα μας φίλους του για να γιορτάσουν όλοι μαζί τα γενέθλιά του.

Όπως αναφέρει στην καταγγελία της, στις 2 Ιουλίου δείπνησαν οι δυο τους σε εστιατόριο στη Βουλιαγμένη, με το κλίμα μεταξύ τους να είναι φιλικό, όπως άλλωστε ήταν πάντα, καθώς γνωρίζοντας από το 2016.

Κάποια στιγμή, εκείνη άρχισε να μη νιώθει καλά, δεν μπορούσε να ελέγξει το σώμα της και ένιωθε να παραλύει. Θυμάται θολά ότι την οδήγησε στο δωμάτιο ξενοδοχείου, την έριξε στο κρεβάτι, την έγδυσε και την κακοποίησε σεξουαλικά.

Η γυναίκα την επόμενη ημέρα αναχώρησε από την Ελλάδα, πηγαίνοντας πρώτα στο Λονδίνο και έπειτα στη Σλοβακία που είναι η χώρα καταγωγής της, όπου νοσηλεύτηκε για ορισμένους μήνες σε ψυχιατρική κλινική.

Η καταγγελία αφορά έναν πολύ γνωστό Ελληνοαυστραλό ηθοποιό και σκηνοθετή, ο οποίος έχει πρωταγωνιστήσει σε πλήθος ταινιών -κυρίως κωμικών- ενώ έχει παίξει και σε ελληνικές παραγωγές, με Έλληνες ηθοποιούς.

Σημειώνεται ότι, η υπόθεση δεν αφορά απλή μήνυση, αλλά υπάρχει σε εξέλιξη και προκαταρκτική εξέταση.

Η περιγραφή της γυναίκας που συγκλονίζει

Η 37χρονη Σύλβια, στη συνέντευξη που παραχώρησε στον ΑΝΤ1, ανέφερε: «Με νάρκωσε και ήμουν παράλυτη. Με γύριζε και με πετούσε από τη μία πλευρά στην άλλη και με βίαζε. Ζω στην Αυστραλία εδώ και 15 χρόνια και είχα καφετέριες και γυμναστήρια. Δηλαδή, ήμουν επιχειρηματίας».

Σε ερώτηση για το πώς γνωρίστηκε με τον άνδρα, εκείνη είπε πως όταν έβγαινε με φίλους, βρισκόταν και εκείνος στην παρέα. «Ήταν πάντα ευγενικός και φερόταν σωστά».

Για το τι συνέβη στις 2 Ιουλίου του 2025 στην Ελλάδα, η Σύλβια περιέγραψε: «Με είχε προσκαλέσει στα γενέθλιά του ως φίλη, επειδή γνωριζόμασταν από παλιά. Και το βράδυ των γενεθλίων του η καλύτερή του φίλη και ο σύντροφός της, ένας πολύ διάσημος τραγουδιστής, μου είπαν να φύγω. Εκείνος ήταν πολύ επιθετικός εκείνη τη στιγμή, κάτι που αναφέρεται στην κατάθεσή μου.

Εκείνο το βράδυ με χτύπησε στα οπίσθια και με βίασε. Πήγα στην τουαλέτα και είχα πιει ένα ποτήρι σαμπάνια. Όταν επέστρεψα και ήπια από το ποτήρι μου, άρχισαν να αισθάνομαι περίεργα, σε σημείο που δεν μπορούσα να λειτουργήσω φυσιολογικά. Επομένως, είμαι σίγουρη ότι με νάρκωσε. Δεν είχα πλήρη επίγνωση του τι συνέβαινε. Θυμάμαι ότι βρισκόμουν στο κρεβάτι και με έσπρωχνε από τη μια πλευρά στην άλλη, λέγοντάς μου: 'Αυτό σου αξίζει' και με βίασε».

Όσο για το τι έκανε την επόμενη ημέρα, ανέφερε: «Έφυγα αεροπορικώς, αλλά δεν πήγα ούτε στο νοσοκομείο, ούτε στην αστυνομία, επειδή φοβόμουν. Επειδή είναι από την Ελλάδα και φοβόμουν ως γυναίκα, καταλαβαίνετε; Γιατί δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί. Στη συνέχεια πήγα πρώτα στο Λονδίνο, έπειτα τηλεφώνησα στους γονείς μου στη Σλοβακία για να έρθουν να με βοηθήσουν. Εκείνοι έκλεισαν τα αεροπορικά μου εισιτήρια και πήγα σε ψυχιατρικό νοσοκομείο».

Στο ψυχιατρικό νοσοκομείο νοσηλεύτηκε για τρεισήμισι μήνες και «στη συνέχεια», όπως είπε, «με εξέτσαν και διαπίστωσαν ότι είχα βιαστεί». Μάλιστα, η ίδια πρόσθεσε πως είχε δεχτεί «απειλές ότι θα με σκοτώσουν αν μιλούσα», ενώ περιγράφει τη ζωή της σήμερα «τρομακτική, επειδή ζω στην ίδια πόλη με εκείνον».

«Και στο παρελθόν μου είχε πει ότι έχει διασυνδέσεις, ότι μπορεί να μου κάνει κακό. Ότι μπορεί να το κάνει αυτό στον οποιονδήποτε. Έχω εφιάλτες. Φοβάμαι ότι κάτι θα μου συμβεί. Έτσι, η ζωή μου δεν είναι όπως ήταν παλιά», προσθέτει, καταλήγοντας στο ότι αυτό που ζητά είναι «δικαιοσύνη για αυτό που μου έκανε. Καταλαβαίνετε; Γιατί για μένα αυτό δεν πρόκειται να φύγει ποτέ. Κάθε βράδυ το σκέφτομαι».

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