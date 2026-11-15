Ράσελ Μπραντ: Γυναίκα που τον κατήγγειλε για βιασμό αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ταυτότητά της

Η Μία Λάτερ, η οποία μέχρι σήμερα παρέμενε ανώνυμη, περιγράφει τις καταγγελίες της για σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση από τον κωμικό, όταν εκείνη ήταν 16 ετών και εκείνος 30

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ράσελ Μπραντ: Γυναίκα που τον κατήγγειλε για βιασμό αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ταυτότητά της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Μία Λάτερ αποκάλυψε δημόσια την ταυτότητά της ως η γυναίκα που κατήγγειλε τον Ράσελ Μπραντ για σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση όταν ήταν 16 ετών.
  • Η καταγγελία της δεν συμπεριλήφθηκε στη δίκη του Μπραντ, καθώς η Εισαγγελική Υπηρεσία θεώρησε ότι η παρουσία της θα αποσπούσε την προσοχή από την υπόθεση.
  • Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών και καταδικάστηκε σε 10,5 χρόνια φυλάκιση.
  • Η Λάτερ περιέγραψε τις σοβαρές επιπτώσεις της κακοποίησης στη ζωή και την ψυχική της υγεία, ενώ εκφράζει υποστήριξη στις γυναίκες που κατέθεσαν εναντίον του Μπραντ.
  • Η Μία Λάτερ συμμετέχει στην καμπάνια «Close the Consent Gap» για την καθιέρωση κλιμακωτού ορίου ηλικίας συναίνεσης στη Βρετανία, ώστε να προστατεύονται οι έφηβοι από σχέσεις με σημαντικά μεγαλύτερους ενήλικες.
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Για πρώτη φορά, η γυναίκα που είχε καταγγείλει ανώνυμα τον Ράσελ Μπραντ για βιασμό αποκαλύπτει δημόσια την ταυτότητά της, περιγράφοντας όσα, όπως υποστηρίζει, βίωσε κατά τη διάρκεια της τρίμηνης σχέσης τους το 2006, όταν εκείνη ήταν μόλις 16 ετών και ο κωμικός 30.

Η Μία Λάτερ, σήμερα 37 ετών, αποφάσισε να παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία, προκειμένου να μιλήσει ανοιχτά για την εμπειρία της και να διεκδικήσει ισχυρότερη προστασία των εφήβων στη Βρετανία. Σε συνέντευξή της στους «The Times», που δημοσιεύτηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου, περιέγραψε τις καταγγελίες της για σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση από τον ηθοποιό.

Η ίδια είχε γίνει γνωστή το 2023 με το ψευδώνυμο «Alice», στο πλαίσιο κοινής έρευνας των «The Sunday Times», «The Times» και της εκπομπής «Dispatches» του Channel 4. Τότε είχε καταγγείλει ότι ο Μπραντ την κακοποιούσε κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Ο Ράσελ Μπραντ είχε αρνηθεί τις καταγγελίες που είχαν δημοσιοποιηθεί στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας.

Γιατί η καταγγελία της δεν συμπεριλήφθηκε στη δίκη

Η Λάτερ συνεργάστηκε στη συνέχεια με τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου, ωστόσο η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) αποφάσισε να μην εντάξει τη δική της υπόθεση στις κατηγορίες που οδήγησαν στην πρόσφατη δίκη του Μπραντ.

Όπως την ενημέρωσαν, ο ηθοποιός είχε ήδη αναφερθεί δημόσια στις καταγγελίες της μέσα από διάφορες πλατφόρμες και υπήρχε η εκτίμηση ότι η παρουσία της στη δικαστική διαδικασία θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή από την υπόθεση.

«Ήμουν συντετριμμένη», είπε η ίδια, αναφερόμενη στην απόφαση να μη συμπεριληφθεί στις κατηγορίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος στις 5 Νοεμβρίου για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών. Τέσσερις ημέρες αργότερα, στις 9 Νοεμβρίου, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 ετών και έξι μηνών.

Η πρώτη τους συνάντηση στο Λονδίνο και το ραντεβού που ακολούθησε

Περιγράφοντας στους «The Times» πώς γνώρισε τον Μπραντ, η Λάτερ ανέφερε ότι η πρώτη τους συνάντηση έγινε στην πλατεία Λέστερ του Λονδίνου, όταν επέστρεφε από μια βόλτα για ψώνια.

Ο τότε παρουσιαστής του MTV την πλησίασε και τη ρώτησε τι είχε αγοράσει. Όπως θυμάται η ίδια, αναγνώρισε αμέσως ποιος ήταν.

«Αναγνώρισα ποιος ήταν... και άρχισε να κοιτάζει τα ρούχα μου, επιλέγοντας ένα φόρεμα που είπε ότι θα φορούσα στο ραντεβού μας», περιέγραψε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, ο Μπραντ πήρε τον αριθμό του τηλεφώνου της και επικοινώνησε μαζί της αργότερα την ίδια ημέρα. Αφού αντάλλαξαν μηνύματα, εκείνη του αποκάλυψε ότι ήταν μόλις 16 ετών, θεωρώντας πως αυτό θα έβαζε τέλος στην επικοινωνία τους.

«Πίστευα ότι τη στιγμή που θα του έλεγα "είμαι 16", θα με μπλόκαρε», είπε. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, εκείνος της πρότεινε να βγουν για δείπνο την επόμενη ημέρα.

«Δεν υπήρξε ούτε στιγμή δισταγμού», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστηρίζει ότι μετά το δείπνο τον ακολούθησε απρόθυμα στο διαμέρισμά του, όπου εκείνος επιχείρησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί της, παρά τις προσπάθειές της να τον απωθήσει.

«Θυμάμαι να κλείνω τα πόδια μου και να προσπαθώ να τον σπρώξω λίγο μακριά. Μου άρεσε, αλλά ήθελα απλώς να προχωρήσουμε αργά», δήλωσε.

«Δεν ήταν μυστικό από τη δική του πλευρά»

Κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, η Λάτερ ισχυρίζεται ότι ο Μπραντ επέμενε να μην αποκαλύψει τίποτα στις φίλες της, παρότι άνθρωποι από τον δικό του κύκλο γνώριζαν για την ύπαρξή της.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλει, ο ηθοποιός κάποιες φορές αναφερόταν σε εκείνη ως «το παιδί» μπροστά σε άλλους.

«Δεν ήταν μυστικό από τη δική του πλευρά, αλλά έπρεπε να είναι μυστικό από τη δική μου», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστηρίζει ακόμη ότι ο Μπραντ έστελνε αυτοκίνητα για να την παραλαμβάνουν από το σπίτι, την ώρα που εκείνη υποτίθεται ότι βρισκόταν στο σχολείο. Οι γονείς της προσπάθησαν να την αποτρέψουν από το να συνεχίσει τη σχέση, ωστόσο εκείνη εξακολουθούσε να τον συναντά.

«Δεν ενδιαφερόταν για μένα ως άνθρωπο. Ένιωθα ότι αυτό ήταν το φετίχ του. Του άρεσα επειδή ήμουν 16 ετών και παρθένα», ανέφερε.

Η καταγγελία για βιασμό λίγο πριν από το τέλος της σχέσης τους

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η καταγγελία της για ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, συνέβη στο σπίτι του Μπραντ, προς το τέλος της σχέσης τους.

Η Λάτερ ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός τη βίασε διά του στόματος, πιέζοντάς την πάνω στο κεφαλάρι του κρεβατιού, ενώ εκείνη προσπαθούσε να απελευθερωθεί.

«Πνιγόμουν και έκλαιγα», περιέγραψε, προσθέτοντας ότι τελικά τον χτύπησε στο στομάχι για να καταφέρει να τον σταματήσει.

Όπως υποστηρίζει, η απάντησή του ήταν: «Ήθελα απλώς να δω τη μάσκαρά σου να τρέχει».

Το περιοδικό PEOPLE ανέφερε ότι επικοινώνησε στις 14 Νοεμβρίου με δικηγόρο του Ράσελ Μπραντ, προκειμένου να ζητήσει κάποιο σχόλιο για τις νέες δηλώσεις της Λάτερ, χωρίς να λάβει άμεσα απάντηση.

Η ίδια αποκάλυψε ότι η σχέση τους έφτασε στο τέλος της όταν ανακάλυψε μια άλλη γυναίκα στο διαμέρισμά του.

Οι επιπτώσεις στην προσωπική της ζωή και η ψυχική της υγεία

Η Λάτερ περιέγραψε τις συνέπειες που είχε η συγκεκριμένη περίοδος στη ζωή της, τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Όπως είπε, δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τις σπουδές της στο σχολείο, εγκατέλειψε την εκπαίδευση και χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να μπορέσει να επανέλθει στην καθημερινότητά της.

«Δεν ολοκλήρωσα τις εξετάσεις A-levels. Εγκατέλειψα το σχολείο και χρειάστηκε λίγος καιρός μέχρι να νιώσω ότι μπορούσα και πάλι να κάνω έστω ένα βήμα μπροστά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι διαγνώστηκε με κατάθλιψη.

Παρά το γεγονός ότι η δική της καταγγελία δεν συμπεριλήφθηκε στη δίκη, δήλωσε ευγνώμων που άλλες γυναίκες κατάφεραν να δικαιωθούν.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που η αστυνομία κατάφερε να αποδώσει δικαιοσύνη σε ορισμένες από τις γυναίκες που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. Έχει γίνει εξαιρετική δουλειά από την αστυνομία», είπε στους «The Times».

Εξέφρασε, επίσης, τον θαυμασμό της για τις γυναίκες που κατέθεσαν εναντίον του Μπραντ, ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη την έντονη κριτική και τον έλεγχο που δέχθηκαν κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

«Εκείνες τον έβαλαν στη φυλακή. Κάποιες γυναίκες δεν έλαβαν καταδικαστική απόφαση, αλλά ήταν σίγουρα μια συλλογική προσπάθεια και θα τους είμαι για πάντα ευγνώμων», δήλωσε.

Όπως πρόσθεσε, περίμενε για χρόνια να λογοδοτήσει ο ηθοποιός για τις πράξεις για τις οποίες τον κατηγορούσε.

«Περίμενα από τότε που ήμουν 16 ετών, σκεπτόμενη: "Θα συμβεί σύντομα, κάποιος θα τον αποκαλύψει". Νιώθω ότι αποδόθηκε δικαιοσύνη», ανέφερε.

Η καμπάνια για την αλλαγή του ορίου συναίνεσης στη Βρετανία

Πέρα από τη δική της ιστορία, η Λάτερ θέλει να αξιοποιήσει τη δημόσια αποκάλυψη της ταυτότητάς της για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με την καμπάνια «Close the Consent Gap».

Πρόκειται για πρωτοβουλία που επιδιώκει να θεσπιστεί στη Βρετανία ένα κλιμακωτό όριο ηλικίας συναίνεσης, ώστε να απαγορεύεται η σεξουαλική δραστηριότητα μεταξύ ενηλίκων ηλικίας 20 ετών και άνω και εφήβων 16 ή 17 ετών, όταν η διαφορά ηλικίας ξεπερνά τα τρία χρόνια.

Η ίδια διευκρίνισε ότι δεν επιθυμεί να ποινικοποιηθεί η σεξουαλική ζωή μεταξύ εφήβων αντίστοιχης ηλικίας, αλλά να προστατευθούν οι ανήλικοι από σημαντικά μεγαλύτερους ενήλικες.

«Δεν θέλω να ποινικοποιήσω τους εφήβους που κάνουν σεξ μεταξύ τους. Αν είσαι μεταξύ 16 και 18 ετών, είναι λογικό να μπορείς να έχεις σχέσεις με συνομήλικούς σου, και οι έφηβοι θα συνεχίσουν να το κάνουν. Όμως, αν είσαι στα 30, στα 40 ή στα 50 σου και προσπαθείς να συνάψεις σχέση με κάποιον κάτω των 18 ετών, αυτό θα πρέπει να αποτελεί ποινικό αδίκημα», εξήγησε.

Σε δήλωσή της στο PEOPLE στις 14 Νοεμβρίου, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος ανέφερε: «Η Εισαγγελική Υπηρεσία θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τις ανακριτικές αρχές, παρέχοντας συμβουλές και διασφαλίζοντας ότι οι υποθέσεις προχωρούν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα».

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