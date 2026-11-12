Ράσελ Μπραντ: Η υπόθεσή του γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix

Το «Russell Brand: Open Secret» κάνει πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου και καταγράφει την άνοδο του Βρετανού κωμικού, τις καταγγελίες σε βάρος του και τη δημοσιογραφική έρευνα που προηγήθηκε της δικαστικής του καταδίκης

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ράσελ Μπραντ: Η υπόθεσή του γίνεται ντοκιμαντέρ στο Netflix
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών μεταξύ 2004 και 2009.
  • Το ντοκιμαντέρ «Russell Brand: Open Secret» θα προβληθεί στο Netflix στις 13 Νοεμβρίου και παρουσιάζει τη ζωή και την πτώση του Μπραντ, βασισμένο σε μαρτυρίες και αρχειακό υλικό.
  • Η υπόθεση ξεκίνησε να δημοσιοποιείται το 2023 μετά από έρευνα των The Times και The Sunday Times, που αποκάλυψε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπραντ.
  • Η δίκη διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες και ο Μπραντ κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ αθωώθηκε για άλλες κατηγορίες.
  • Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται, καθώς εξετάζονται νέες καταγγελίες για βιασμό σε βάρος του Μπραντ.
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Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την πορεία του Ράσελ Μπραντ έρχεται στο Netflix, λίγες μόλις ημέρες μετά την καταδίκη του σε κάθειρξη 10 ετών και έξι μηνών για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Το «Russell Brand: Open Secret» κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και καταγράφει τη θεαματική άνοδο του Βρετανού κωμικού και ηθοποιού, αλλά και την πτώση του μετά τις καταγγελίες για σεξουαλικά αδικήματα.

Σύμφωνα με την παρουσίαση της πλατφόρμας, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει μαρτυρίες ανθρώπων από το περιβάλλον του και αρχειακό υλικό, επιχειρώντας να φωτίσει διαφορετικές πλευρές της ζωής του. Παράλληλα, εξετάζει τη δημοσιογραφική έρευνα των The Times και The Sunday Times, η οποία έφερε στο προσκήνιο τις καταγγελίες και αποτέλεσε κομβικό σημείο για την εξέλιξη της υπόθεσης. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η Ολίβια Άιζαακς, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει η 72 Films, εταιρεία της Fremantle.

Οι καταγγελίες που ήρθαν στο φως το 2023

Η υπόθεση άρχισε να παίρνει ευρεία δημοσιότητα τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν οι The Sunday Times, The Times και η εκπομπή Dispatches του Channel 4 δημοσίευσαν έρευνα με μαρτυρίες γυναικών που κατήγγειλαν ότι είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από τον Μπραντ. Οι καταγγελίες αφορούσαν περιστατικά που φέρονταν να είχαν συμβεί αρκετά χρόνια νωρίτερα, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος βρισκόταν στο απόγειο της δημοσιότητάς του.

Μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας, γυναίκες απευθύνθηκαν στην αστυνομία και ξεκίνησε έρευνα από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου. Ο Μπραντ αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς συναίνεση.

Τον Απρίλιο του 2025, η Εισαγγελική Υπηρεσία του Στέμματος (CPS) ανακοίνωσε την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για πέντε αδικήματα που αφορούσαν τέσσερις γυναίκες και φέρονταν να είχαν τελεστεί μεταξύ 1999 και 2005. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εγκρίθηκαν δύο ακόμη κατηγορίες, έπειτα από καταγγελίες δύο επιπλέον γυναικών για περιστατικά του 2009.

Η καταδίκη και η ποινή των 10 ετών και έξι μηνών

Η δίκη του Μπραντ ξεκίνησε στο δικαστήριο Southwark Crown Court στο Λονδίνο και διήρκεσε τέσσερις εβδομάδες. Στις 5 Νοεμβρίου 2026, οι ένορκοι τον έκριναν ένοχο για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών, για πράξεις που είχαν σημειωθεί μεταξύ 2004 και 2009. Παράλληλα, κρίθηκε αθώος για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Στις 9 Νοεμβρίου, ο δικαστής του επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 10 ετών και έξι μηνών. Ο Μπραντ θα παραμείνει επίσης στο μητρώο καταδικασθέντων για σεξουαλικά αδικήματα εφ’ όρου ζωής.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν έχει κλείσει οριστικά σε επίπεδο αστυνομικών ερευνών. Οι Αρχές εξετάζουν και νέες αναφορές σε βάρος του, ενώ δύο ακόμη καταγγελίες για βιασμό βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Το «Russell Brand: Open Secret» έρχεται έτσι σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης έχει ήδη οδηγήσει στην καταδίκη του, επιχειρώντας να καταγράψει τόσο τη διαδρομή του προς τη διασημότητα όσο και τα γεγονότα που οδήγησαν στην πτώση του.

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