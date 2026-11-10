Ράσελ Μπραντ: Σάλος με το βίντεο με τον πατέρα του και τις ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν 17

Το παλιό βίντεο που επανήλθε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του ηθοποιού, με πατέρα και γιο να θυμούνται γελώντας το ταξίδι και τις σεξουαλικές εμπειρίες του τότε 17χρονου Ράσελ Μπραντ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Ράσελ Μπραντ: Σάλος με το βίντεο με τον πατέρα του και τις ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ήταν 17
ΚΟΣΜΟΣ
4'
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  • Ένα παλιό βίντεο με τον Ράσελ Μπραντ και τον πατέρα του να μιλούν για ιερόδουλες στο Χονγκ Κονγκ όταν ο ηθοποιός ήταν 17 ετών επανήλθε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του.
  • Ο πατέρας του Ράσελ Μπραντ υπερασπίστηκε δημόσια τον γιο του και αμφισβήτησε τη δικαστική διαδικασία και την αμεροληψία των ενόρκων.
  • Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών.
  • Ο ηθοποιός αρνήθηκε τις κατηγορίες, ισχυριζόμενος ότι οι σεξουαλικές επαφές ήταν συναινετικές, ενώ αθωώθηκε για δύο κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.
  • Σύμφωνα με την απόφαση, ο Ράσελ Μπραντ πρέπει να εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του πριν αποφυλακιστεί υπό επιτήρηση.
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Ένα παλιό βίντεο στο οποίο ο Ράσελ Μπραντ και ο πατέρας του, Ρον, γελούν καθώς θυμούνται ένα ταξίδι στο Χονγκ Κονγκ, επανήλθε στη δημοσιότητα μετά την καταδίκη του Βρετανού ηθοποιού και κωμικού για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Στο επίμαχο απόσπασμα, ο πατέρας του περιγράφει πώς φέρεται να πλήρωσε ιερόδουλη για να συνευρεθεί με τον τότε 17χρονο γιο του.

Στο βίντεο, ο 51χρονος σήμερα Μπραντ και ο 82χρονος πατέρας του αναφέρονται με ιδιαίτερα χαλαρή διάθεση σε όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια των διακοπών τους, περιγράφοντας τις συναντήσεις του νεαρού τότε ηθοποιού με γυναίκες που εργάζονταν στην πορνεία.

Η περιγραφή του ταξιδιού στο Χονγκ Κονγκ

Στο επίμαχο απόσπασμα, ο Μπραντ απευθύνεται στον πατέρα του και τον ρωτά: «Θυμάσαι εκείνο το πρώτο βράδυ; Στο ξενοδοχείο Mandarin Palace στο Χονγκ Κονγκ; Όλες εκείνες τις γυναίκες που φορούσαν κάτι σαν μαγιό;».

Συνεχίζοντας, θυμάται τον ενθουσιασμό που είχε νιώσει ως έφηβος: «Σκεφτόμουν, διάολε, όλες αυτές οι γυναίκες με τα μαγιό, ανυπομονούσα να επιστρέψω στο σχολείο και να τα πω στους φίλους μου». Ο πατέρας του ξεσπά σε γέλια και σχολιάζει αστειευόμενος: «Μακάρι να είχα τα βατραχοπέδιλά μου».

Ο Μπραντ συνεχίζει την αφήγηση, περιγράφοντας ότι μία από τις γυναίκες τον πλησίασε και άρχισε να του μιλά, με τον ίδιο να σκέφτεται ξανά ότι θα είχε μια απίστευτη ιστορία να διηγηθεί στους συμμαθητές του. Στη συνέχεια, περιγράφει ότι η γυναίκα άρχισε να τον φιλά και να τον αγγίζει, ενώ αναφέρεται και στη μετακίνησή τους προς το δωμάτιο του ξενοδοχείου.

«Και μετά εσύ είχες εκείνη την άλλη, κι εγώ είχα εκείνη την όμορφη νεαρή Φιλιππινέζα, έτσι δεν είναι;», λέει στον πατέρα του, ο οποίος απαντά γελώντας: «Εσύ ερωτευόσουν κάθε φορά».

Ο ηθοποιός θυμάται επίσης το επόμενο πρωί, όταν ξύπνησε και αντίκρισε μισοάδεια ποτήρια σαμπάνιας, ενώ ο πατέρας του καθόταν και διάβαζε εφημερίδα. «Με ρώτησες: “Χρησιμοποίησες προφυλακτικό με εκείνη τη γυναίκα χθες το βράδυ;”. Κι εγώ σου απάντησα: “Όχι, όχι, ποτέ”. Και μου είπες: “Θα έπρεπε”», αφηγείται.

Σε παλαιότερη περιγραφή του ίδιου περιστατικού, ο Μπραντ είχε χαρακτηρίσει τη σεξουαλική επαφή με τη νεαρή γυναίκα, η οποία ήταν μόλις λίγα χρόνια μεγαλύτερή του, ως «διστακτική και αμήχανη», υποστηρίζοντας ότι εκείνη την περίοδο αισθανόταν πως την είχε ερωτευτεί.

Ωστόσο, οι συνθήκες που περιέγραψε απείχαν πολύ από μια συνηθισμένη εφηβική ερωτική εμπειρία. Όπως είχε αναφέρει, ο πατέρας του βρισκόταν στο διπλανό κρεβάτι με δύο γυναίκες, ενώ κάποια στιγμή τον άκουσε να φωνάζει ότι αισθανόταν αδιαθεσία και επρόκειτο να κάνει εμετό.

Η επανεμφάνιση του βίντεο έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Ρον Μπραντ βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά για τις δηλώσεις του έξω από το δικαστήριο, όπου καταδίκασε τη δικαστική απόφαση και υπερασπίστηκε δημόσια τον γιο του.

«Είναι ένα σύστημα όλο αυτό»

Όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν έχει κάποιο μήνυμα για τις γυναίκες που κατήγγειλαν τον γιο του, ο Ρον Μπραντ απάντησε: «Το θύμα; Τι, ο Ράσελ; Οι κοπέλες, εννοείτε, που τον κυνηγούσαν και τον παρενοχλούσαν; Αυτό εννοείτε;».

Στη συνέχεια, αμφισβήτησε τη δικαστική διαδικασία, λέγοντας: «Δεν με νοιάζει. Είναι ένα σύστημα. Δεν πιστεύω σε αυτό, με βάση όσα μόλις παρακολούθησα».

Ο 82χρονος άφησε, μάλιστα, αιχμές για την αμεροληψία των ενόρκων, υποστηρίζοντας ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα μπορούσαν να επηρεάσουν την επιλογή τους. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί ότι οι ένορκοι ήταν διεφθαρμένοι, απάντησε: «Λέω ότι είναι πιθανό. Εσείς λέτε ότι δεν είναι πιθανό;».

Ερωτηθείς για το πώς πιστεύει ότι θα αντεπεξέλθει ο γιος του στη φυλακή, περιορίστηκε να πει: «Είναι δυνατός».

Η καταδίκη του Ράσελ Μπραντ

Ο Ράσελ Μπραντ καταδικάστηκε σε 10 χρόνια και 6 μήνες φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος τεσσάρων γυναικών. Αθωώθηκε για δύο ακόμη κατηγορίες βιασμού και μία απόπειρα άσεμνης επίθεσης.

Ο ηθοποιός είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σεξουαλικές επαφές του ήταν συναινετικές. Σύμφωνα με την απόφαση, θα πρέπει να εκτίσει τα δύο τρίτα της ποινής του προτού μπορέσει να αποφυλακιστεί υπό επιτήρηση.

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