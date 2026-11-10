Ράσελ Μπραντ: «Έχει ήδη γίνει στόχος μέσα στη φυλακή» - Η προειδοποίηση μετά την καταδίκη του

Snapshot Ο Ράσελ Μπραντ κρατείται στη φυλακή Γουάντσγουορθ μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις.

Ένας πρώην κρατούμενος προειδοποιεί ότι ο Μπραντ έχει ήδη γίνει στόχος μέσα στη φυλακή και πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα σε άλλη φυλακή για την ασφάλειά του.

Ο Μπραντ καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών, με το δικαστήριο να τον χαρακτηρίζει «επικίνδυνο σεξουαλικό θηρευτή».

Ο ηθοποιός κρίθηκε ένοχος για επιθέσεις σε τέσσερις γυναίκες μεταξύ 2004 και 2009, με σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των θυμάτων.

Κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο Μπραντ έστειλε μήνυμα αγάπης στη σύζυγό του, ενώ το κοινό στο δικαστήριο αντέδρασε έντονα στην αποχώρησή του. Snapshot powered by AI

Αντιμέτωπος με ένα ιδιαίτερα σκληρό περιβάλλον ενδέχεται να βρεθεί ο Ράσελ Μπραντ, ο οποίος βρίσκεται στις φυλακές Γουάντσγουορθ μετά την καταδίκη του για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις. Πρώην κρατούμενος του συγκεκριμένου σωφρονιστικού καταστήματος προειδοποιεί ότι ο ηθοποιός και κωμικός κινδυνεύει όσο παραμένει εκεί, χαρακτηρίζοντάς τον «νεκρό που περπατά» και υποστηρίζοντας ότι έχει ήδη γίνει στόχος μέσα στη φυλακή.

Ο πρώην κρατούμενος, ο οποίος αποφυλακίστηκε πέρυσι, μίλησε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun» για τις συνθήκες που επικρατούν στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα, εκτιμώντας ότι ο 51χρονος Μπραντ θα πρέπει να παραμείνει διακριτικός μέχρι να μεταφερθεί σε άλλη φυλακή, όπου θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

«Πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα σε άλλη φυλακή»

«Αν ο Μπραντ παραμείνει στο Γουάντσγουορθ, θα αντιμετωπίσει πραγματικά προβλήματα. Είναι ένας νεκρός που περπατά. Δεν θα μείνει εκεί μόνιμα, αλλά πρέπει να επιβιώσει μέχρι να γίνει η οριστική μεταγωγή του», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην κρατούμενος.

Στη συνέχεια περιέγραψε τη φυλακή ως ένα βίαιο, διεφθαρμένο, βρόμικο και θορυβώδες περιβάλλον, στο οποίο ο γνωστός ηθοποιός θα βρεθεί πολύ μακριά από τη ζωή που είχε συνηθίσει.

«Όταν ήμουν εκεί, το προσωπικό πλήρωνε κρατουμένους για να επιτίθενται σε άλλους φυλακισμένους, ενώ η βία μπορούσε να ξεσπάσει ακόμη και για την παραμικρή αφορμή. Ο Μπραντ θα είναι στοχοποιημένος όσο βρίσκεται εκεί και, αν θέλει να παραμείνει ασφαλής, πρέπει να μεταφερθεί γρήγορα», υποστήριξε.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποδίδονται στον πρώην κρατούμενο και δεν αποτελούν επιβεβαιωμένη πληροφορία για κάποια απειλή ή επίθεση σε βάρος του Ράσελ Μπραντ.

Η καταδίκη για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις

Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την καταδίκη του Μπραντ σε κάθειρξη 10 ετών και 6 μηνών από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ, για μία υπόθεση βιασμού και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις.

Ο δικαστής Μπένταθαν χαρακτήρισε τον 51χρονο «επικίνδυνο σεξουαλικό θηρευτή», κάνοντας λόγο για «απίστευτη αλαζονεία» και «περιφρόνηση» απέναντι στις γυναίκες.

Απευθυνόμενος στον ίδιο κατά την ανακοίνωση της ποινής, ο δικαστής ανέφερε: «Πριν από περίπου 20 χρόνια, Ράσελ Μπραντ, γινόσουν διάσημος. Ήσουν έξυπνος και, στα μάτια πολλών ανθρώπων, αστείος και χαρισματικός. Είχες γίνει επίσης σεξουαλικός θηρευτής».

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ο κωμικός είχε πει «μια σειρά από ψέματα» σχετικά με τις γυναίκες που κακοποίησε.

Το αντίο στη σύζυγό του και η αντίδραση του κοινού

Κατά την ανακοίνωση της ποινής του, ο Μπραντ δεν έδειξε κάποια συναισθηματική αντίδραση. Ωστόσο, λίγο αργότερα, καθώς οδηγούνταν στα κελιά, σχημάτισε με τα χείλη του τις φράσεις «Σ' αγαπώ» και «Θα είμαστε εντάξει», απευθυνόμενος στη σύζυγό του, Λόρα Γκάλαχερ.

Η ίδια εμφανίστηκε εμφανώς αναστατωμένη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της καθώς αποχωρούσε από το δικαστήριο του Σάουθγουορκ.

Σύμφωνα με τη «The Sun», το βαν της αστυνομίας που εκτιμάται ότι μετέφερε τον ηθοποιό δέχθηκε τις αντιδράσεις πολιτών κατά την αποχώρησή του από το δικαστήριο. Περαστικοί χτυπούσαν τα πλαϊνά του οχήματος, ενώ ένας άνδρας φώναξε: «Δεν είναι και τόσο αστείο τώρα, Ράσελ».

Οι υποθέσεις για τις οποίες κρίθηκε ένοχος

Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για τον βιασμό μιας 21χρονης θαυμάστριάς του στο σπίτι του στο Χάμπστεντ, το 2009, αφού οι δυο τους είχαν γνωριστεί σε παράστασή του.

Επίσης, καταδικάστηκε για σεξουαλική επίθεση σε εργαζόμενη τηλεοπτικού σταθμού το 2009, αλλά και για ένα περιστατικό κατά το οποίο φίλησε χωρίς τη συναίνεσή της εργαζόμενη σε ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακόμη, το 2004 είχε θωπεύσει εργαζόμενη του MTV σε πάρτι στο Σόχο.

Οι επιπτώσεις των επιθέσεων στη ζωή των γυναικών ήταν ιδιαίτερα σοβαρές. Μία από τις γυναίκες που δέχθηκαν επίθεση σε ραδιοφωνικό σταθμό το 2005 είχε δηλώσει: «Ο Ράσελ Μπραντ κατάφερε να συνεχίσει τη ζωή του και ακόμη και να ξεχάσει ότι μου επιτέθηκε σεξουαλικά με βίαιο τρόπο, σε έναν δημόσιο χώρο και μπροστά σε άλλους ανθρώπους».

Μία ακόμη γυναίκα αποκάλυψε ότι η επίθεση την ανάγκασε να απέχει για ένα διάστημα από την εργασία της και να επιστρέψει στο πατρικό της σπίτι.

«Ελπίζω το δικαστήριο να μπορέσει να κατανοήσει πόσο μεγάλη και συνολική επίδραση είχε αυτό στη ζωή μου, μια επίδραση που εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι και σήμερα», ανέφερε.

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