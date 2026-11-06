Ποια είναι η Λόρα Μπραντ: Η πιστή σύζυγος του Ράσελ Μπραντ, που κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης

Ο κωμικός και ηθοποιός Ράσελ Μπραντ, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Λόρα Μπραντ, φτάνει στο Southwark Crown Court στο Λονδίνο, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026, όπου κατηγορείται για βιασμό και σεξουαλική επίθεση σε βάρος έξι γυναικών.

Snapshot Η Λόρα Μπραντ, σύζυγος του Ράσελ Μπραντ από το 2017, κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης στην δίκη του συζύγου της.

Περιέγραψε τον Ράσελ Μπραντ ως στοργικό και ευγενικό πατέρα, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό του προς εκείνη σε σχέση με τη σεξουαλική ζωή τους.

Η Λόρα γνώριζε από την αρχή της σχέσης τους την ελευθεριότητα του Μπραντ και αποδέχτηκε ότι δεν ήταν μονογαμικός.

Παρά τις κατηγορίες, η Λόρα υποστήριξε ότι έχουν μια ειλικρινή και ξεκάθαρη σχέση και γάμο.

Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, ενώ ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι έχει υποστεί σοβαρές προσωπικές συνέπειες. Snapshot powered by AI

Ο Ράσελ Μπραντ κρίθηκε ένοχος για έναν βιασμό και τρεις σεξουαλικές επιθέσεις, έχοντας όμως σταθερά στο πλευρό του, καθόλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τη σύζυγό του, Λόρα Μπραντ, η οποία κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης στην πολύκροτη δίκη του, στρέφοντας τα φώτα πάνω της για λίγο, και υποχρεωμένη να αποκαλύψει λεπτομέρειες της προσωπικής ζωής τους, ως ζευγάρι στο δικαστήριο.

Η Λόρα Μπραντ είναι κόρη του πρώην παίκτη γκολφ Bernard Gallacher και αδερφή της τηλεπαρουσιάστριας Kirsty Gallacher. Παντρεύτηκε τον Μπραντ το 2017 και έχουν τρία παιδιά. ⁠⁠Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά το 2006, όταν εκείνη ήταν 19 ετών, φοιτήτρια καλών τεχνών και εκείνος 31 ετών.

Here's Laura Brand leaving court after her husband Russell Brand was convicted. Brand was remanded in custody - the man with the long hair and sunglasses getting into the car is Brand's decoy https://t.co/82p1RBiDHF https://t.co/KwI64TBplA — CourtNewsUK (@CourtNewsUK) November 5, 2026

(H Λόρα Μπραντ φεύγοντας από το δικαστήριο μετά την καταδίκη του συζύγου της)

Η κατάθεσή της υπέρ του συζύγου της

Στην κατάθεσή της, η Λόρα περιέγραψε τον σύζυγό της ως στοργικό, ευγενικό και «υπέροχο πατέρα».

Είπε στους ενόρκους ότι, παρά τη φήμη του ως γυναικάς στην ακμή της δόξας του, ένιωθε «απόλυτα αγαπημένη και περιποιημένη» από αυτόν, λέγοντας στους ενόρκους ότι «ο τρόπος με τον οποίο μου συμπεριφέρεται δείχνει ότι με γνωρίζει», προσθέτοντας: «Νιώθω ότι με καταλαβαίνει απόλυτα... Τον αγαπώ πάρα πολύ».

Όταν στη διάρκεια της κατάθεσής της, στο Southwark Crown Court στο Λονδίνο, ρωτήθηκε από τον συνήγορο υπεράσπισης εάν ο σύζυγός της τη σεβόταν όταν δεν ήθελε να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί του και εκείνη απάντησε: «Ναι απολύτως».

Είπε στο δικαστήριο ότι τον συνάντησε για πρώτη φορά στο φεστιβάλ του Εδιμβούργου το 2006, εξηγώντας ότι πήρε τον αριθμό της και ξεκίνησαν μια σχέση αμέσως μετά.

Η Λόρα Μπραντ, παραδέχθηκε ότιι ήξερε πριν γνωριστούν ότι «του άρεσαν οι γυναίκες» και ανακάλυψε ότι ενώ έβγαιναν ότι έκανε σεξ με άλλες.

«Δεν με ενδιέφερε να έχω σχέση μαζί του αν κοιμόταν με άλλους ανθρώπους», είπε.

«Είχα επενδύσει, και οι δύο είχαμε πει ο ένας στον άλλον ότι αγαπιόμασταν, αλλά ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν δύσκολο για αυτόν να είναι μονογαμικός».

Είπε ότι παρέμεινε φίλη με τον Μπραντ όσο ήταν παντρεμένος με την τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι από το 2010 έως το 2012 και συναντήθηκε ξανά μαζί του το 2015.

Ερωτηθείσα αν «γνώριζε την ασυδοσία του» κατά τη διάρκεια του χωρισμού τους, είπε: «Το γνώριζα πολύ καλά. Μπορούσα να το διαβάζω τακτικά στις εφημερίδες, οπότε το γνώριζα και μου το είπε επίσης».

Όσον αφορά στη σχέση τους τώρα, είπε: «Έχουμε μια πολύ ειλικρινή, ειλικρινή και ξεκάθαρη σχέση και γάμο. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη του γάμου μας και η σχέση μας ήταν πάντα ειλικρινής».

Ο Μπραντ στη διάρκεια της κατάθεσης της συζύγου του, φάνηκε κάποιες στιγμές να χαμογελάει, παρά το παγερό ύφος στο μεγαλύτερος μέρος της δίκης. Μάλιστα ξέσπασε σε γέλια όταν εκείνη είπε στο δικαστήριο: «Έχουμε πράγματι πολλούς φίλους και συναδέλφους, και είμαστε ευγνώμονες σε αυτούς τους ανθρώπους».

Η κατάθεσή της ήρθε μια μέρα αφότου ο σταρ εμφανίστηκε ο ίδιος στο εδώλιο των μαρτύρων, υποστηρίζοντας ότι οι κατηγορίες - τις οποίες εξακολουθεί να αρνείται - είχαν «καταστροφικές» επιπτώσεις στις σχέσεις του με φίλους και συναδέλφους, με αποτέλεσμα να μην τον πλησιάζουν.

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